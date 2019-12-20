В одном шаге от супер-финала!

Остались считанные выпуски до момента, когда станет известно, кто же из участников 9 сезона кулинарного шоу “Мастер Шеф“ станет лучшим поваром-любителем Украины и выиграет главный приз. Каждая серия, каждое испытание становится все горячее, страсти накаляются, амбиции проявляются в самые неожиданные моменты. Каким в 17 выпуске 9 сезона кулинарного шоу “Мастер Шеф“ будет финал сражения кулинаров-аматоров, расскажет Ivona.

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Новогодние десерты, “молочные“ блюда и последняя битва черных фартуков - вот чем зрителям запомнился 16 выпуск 9 сезона кулинарного шоу “Мастер Шеф“. Кулинарные способности участников строго оценивали не только судьи проекта, но и приглашенные гости - дети, которых кулинарам-любителям предстояло удивить своими десертами.

"Мастер Шеф": 9 сезон 17 серия смотреть онлайн instagram.com/luchkov2020/

На битву Черных фартуков (последнюю в этом сезоне) попали три участника, которым, прежде чем приступить к приготовлению, предстояло пройти сложнейший интеллектуальный конкурс, ведь вопросы составляли сами судьи - большие профессионалы каждый в своей области. И если с теоретической часть конкурса не справились на “отлично“ ни Русик, ни Александр, ни Юлия, то с практикой не повезло лишь одному участнику, который и покинул кухню “Мастер Шеф“ всего в шаге от финала и белых кителей.

"Мастер Шеф": 9 сезон 17 серия смотреть онлайн instagram.com/masterchefstb/

Кто покинул проект в 16 выпуске 9 сезона кулинарного шоу “Мастер Шеф“, читайте здесь.

Если вы пропустили 16 выпуск 9 сезона кулинарного шоу “Мастер Шеф“, посмотреть его можно здесь.

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“Мастер Шеф“: 9 сезон 17 выпуск

Совсем скоро выяснится, кто же станет лучшим поваром-аматором Украины по итогам 9 сезона кулинарного шоу “Мастер Шеф“. А пока семерым сильнейшим участникам сезона, которые наконец смогли примерить настоящие кители, предстоит доказать, что они действительно достойны победы. Смогут ли они повторить кулинарные шедевры Эктора Хименес-Браво? Кто из участников превзойдет в мастерстве своего учителя? Смотрите в пятницу 20 декабря в 19:00 в 17 выпуске 9 сезона кулинарного шоу “Мастер Шеф“.

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