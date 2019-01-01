Самые яркие идеи - как провести уикенд интересно и с пользой.

Афиша Киева: Куда сходить на выходных 21-22 декабря 2019 depositphotos.com

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Приближается новый предпраздничный уикенд, в который точно захочется сходить на интересные ивенты или просто погулять по новогодним локациям. Предлагаем ТОП-5 идей, как провести выходные 21-22 декабря 2019.

Сходить в театр на скандального “Дракона“

В это воскресенье, 22 декабря, театра Александра Меламуда предлагает посмотреть скандальное представление “Дракон“ по мотивам знаменитой пьесы Евгения Шварца.

В ролях: Народный артист Украины Владимир Горянский, Алексей Суханов, Дмитрий Ступка, Александр Меламуд, Мирослава Филиппович, Максим Максимюк, Владимир Захарченко, Андрей Джеджула.

Спектакль окутывает магией смыслов и полон неожиданностей. Он заставляет погрузиться в смысл таких проблем, как природа рабства, почему власть имущие угнетают свой народ, как это можно – и возможно ли – изменить. Возможно ли убить дракона? И если да, то наступят ли тога перемены? Как уверяют создатели, постановка неизменно оканчивается продолжительными овациями ошеломленных зрителей, которые еще не один день обсуждают и переосмысливают увиденное на сцене.

Когда: 22 декабря, 19.00

Где: Жовтневий палац

пресс-служба

Посетить новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей

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На столичном Певческом поле открылся невероятные Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей. Масштабная выставка световых инсталляций окунет посетителей в таинственный мир сказок и легенд Поднебесной. Композиции для нее доставили из Англии и Китая. Это вторая выставка в Киеве. На этот раз на Певческом поле зрителей удивят: легендарная терракотовая армия и большая китайская стена, пекинская опера, подводный мир, персонажи древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, сады райских птиц, фламинго, пандочек, гигантские цветы, аллея влюбленных и многое другое.

Кроме того, в предпраздничное и праздничное время посетителей ждет фееричное шоу китайских артистов; резиденция китайского Санта Клауса с подарками; развлекательные зоны для взрослых и детей; фуд-зона с китайскими ресторанами и чайная церемония; праздничная ярмарка сувениров, ароматный глинтвейн, тематические мастер-классы; насыщенная развлекательная программа и много приятных сюрпризов. Следите за расписанием!

Когда: Фестиваль будет работать ежедневно с 16.00 до 22.00 и продлится до 2 февраля.

Где: Певческое поле

Сколько стоит: Входные билеты: взрослый - 200 грн., детский -160 грн., для детей до 7 лет - бесплатно Есть скидки на семейные билеты.

пресс-служба

Сходить на эротическую мелодраму

В киевских кинотеатрах в прокат вышел фильм-победитель Каннского кинофестиваля “Моё жаркое лето с Софи“ со скандальной Захией Дехар в главной роли. Картину на прес-показе уже успели увидеть звезды украинского шоу-биза.

Певица Мария Бурмака так отозвалась о картине:

Очень красивый французский фильм. Он недаром был отмечен на Каннском кинофестивале 2019. Красивые виды, очень современная романтическая история, порой немного слишком, но такая уж современная жизнь, и все же вопрос выбора, которое делает 16-летняя Наима. Фильм без морализаторства, с тонкими подтекстами и полутонами. Удивление пришло позже, когда прочитала, что роль Софи исполнила профессиональная проститутка и фигурантка громкого скандала с футболистами Захия Дехар, именно поэтому фильм стал скандальным еще до выхода. Но даже если не знать об этом факте, фильм производит хорошее впечатление легкости и при этом он не без морали. Посмотреть стоит.

пресс-служба

Посетить Зимову країну на ВДНХ

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На столичном ВДНХ продолжает свою работу самая большая новогодняя локация “Зимова країна“. Здесь можно погулять с детьми по улочкам, украшенным рождественскими гирляндами, увидеть нарядную елку, покататься на катке под открытым небом и “погонять“ на тубах с горы. Детям точно придутся по душе “Резиденция Санта-Клауса“, в которой можно увидеть работу Эльфов и оставить письмо Николаусу, а также фабрика елочных игрушек, на которой запросто можно создать свое уникальное украшение на елку. Также на ВДНХ - новогодние шоу, выставка ледяных скульптур и фуд-корты со вкусной едой.

Когда: до 1 марта 2020.

Где: ВДНХ, проспект Глушкова,1.

Сколько стоит: Вход на территорию бесплатный, каждая локация - в среднем 200 грн.

пресс-служба

Посетить Новогодний Borjomi Парад

В это воскресенье, 22 декабря, в Киеве пройдет первый в Украине Новогодний Borjomi Парад, на который сможет попасть каждый, одевшись в карнавальный костюм. От парка Шевченко до Софийской площади выдвинутся более 300 костюмированных персонажей: эльфы, жонглеры, ходулисты, а также оркестр и праздничная платформа с главной Снежной королевой - певицей Олей Поляковой. Одним из участников шоу станет супруг Нади Дорофеевой - певец и телеведущий Владимир Дантес.

Я всегда поддерживаю то, что пропагандирует счастье и веселье, - говорит Дантес. - Это прекрасно, когда люди могут отвлечься от будней и перевоплотиться в сказочных героев или любимых персонажей. В детстве на утреннике я был зайчиком, и теперь крутые профессионалы вернут меня в то время.

Хореограф Алена Шоптенко на параде отметит свой День рождения - в ярком костюме с толпами гостей.

Чтобы принять участие в параде и посоревноваться в конкурсе на лучший костюм, нужно зарегистрироваться по на сайте, а также сделать фото в костюме в специальной фотозоне, которая будет находиться в парке Шевченко 22 декабря с 12:00 до 14:00. Владельцев самых креативных новогодних нарядов ждут крутые подарки от партнеров и организаторов, а автор лучшего костюма получит суперприз: незабываемый уик-энд на двоих в Буковеле!

Когда: 22 декабря 2019 года, с 14:00 до 16:00.

Где: от парка Шевченко до Софийской площади



пресс-служба

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