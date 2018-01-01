Радоница: что нужно сделать в этот день и что запрещено?

Что такое Радоница, которую отмечаем 11 мая - традиции этого дня, чего категорически нельзя делать.

Радоница: Что нужно сделать в этот день и что категорически запрещено pinterest.com

Во вторник, 11 мая, в Украине отметят Радоницу - день церковного поминовения усопших - первый после пасхального периода. О приметах, запретах и обычаях в этот день расскажет Ivona.

Что такое Радоница

Радоницу по-другому называют Радуница или Гробки - это первый день, в который христиане поминают усопших - после пасхального периода, в который не правятся поминальные службы и не

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отправляются панихиды. В церкви не поминают покойных начиная с Чистого четверга и вплоть до девятого дня после Пасхи. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину.

Таким образом, Радоница - девятый день после Пасхи - всегда припадает на вторник.

В этот день возобновляются поминальные службы в храмах, а верующие христиане навещают могилы родных, чтобы донести им весть о пасхальном чуде - воскресении Иисуса Христа.

Радоница pinterest.com

Что обязательно делать на Радоницу

Согласно церковной традиции, в Радоницу нужно посетить церковную службу и поставить свечу за умершего, а потом уже идти на могилу. На кладбище можно совершить литию - краткую панихиду - то есть, прочесть молитвы за усопшего.

Чин литии, совершаемый дома или на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй. (Трижды) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Господи, помилуй. (12 раз) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон) Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон) Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон) Радоница pinterest.com Псалом 90 Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси, и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится: обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его; долготою дний исполню его, и явлю ему спасение Мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Тропарь, глас 4-й: Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче. В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ты еси Бог, сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Едина Чистая и непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися душе его.

Седален, глас 5-й: Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего, и сего всели во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая, яко Благ, прегрешения его вольная и невольная, и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче.

Кондак, глас 8-й: Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Икос: Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя и рекий ми: яко земля еси, и в землю отъидеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй (Трижды), благослови. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему (имя), и сотвори ему вечную память. Вечная память. (Трижды) Душа его во благих водворится, и память его в род и род.

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Традиции и суеверия этого дня

По традиции, в Радоницу не закрывают окон - чтобы душа усопшего беспрепятственно попала в дом и проведала родных.

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Также, согласно обычаю, на столе ставили три тарелки - в народе верили, что усопшие из них должны завтракать, обедать и ужинать.

Если в Радоницу лил дождь и не было грозы, то девушки совершали обряд для сохранения молодости и свежести - они умывались дождевой водой, пропуская струйки ее через кольца из драгоценных металлов.

Также, по традиции, в этот день призывали дождь. Так повелось, что “зазывали“ его дети.

Поливай, дождь, на бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен поливай ведром, или Дождик, дождик! Снаряжайся на показ, или Дождь, дождь, припусти посильней, поскорей, нас, ребят, обогрей - нужно было приговаривать.

Можно ли работать на Радоницу

Работа на Радоницу не запрещается, однако, она не должна мешать помянуть почивших - сходить в храм и проведать могилки.

Уборка могил

На Радоницу не воспрещается убирать на кладбище, однако, стоит помнить, что вести себя нужно тихо - без громких разговором и громкого смеха.

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Что брать на кладбище на Радоницу

На кладбище в Радоницу берут все необходимое для уборки могил и лампадку с молитвенником - чтобы прочесть молитвы и помянуть усопших.

Также, в некоторых регионах существует традиция приносить на кладбище в Радоницу крашенки и другие пасхальные продукты, чтобы совершать поминальную трапезу. Часть еды принято отдавать малоимущим и голодным - за помин души.

На Радоницу категорически нельзя

В Радоницу нельзя:

венчаться - Радоница всегда выпадает на вторник - девятый день после Пасхи, а по вторникам церковь обряд венчания не проводит;

поминать усопших на кладбищах алкоголем;

плакать и горевать за покойниками - считается, что на Радоницу усопшие радуются празднику Пасхе и Воскресению Иисуса Христа.

Радоница pinterest.com

Ранее мы рассказывали, чем отличается Пасха у православных и католиков.

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