Три незабываемых блюда из молодого картофеля
Молодой картофель вот-вот появится на прилавках и будет радовать вас своим нежным вкусом. Собрали для вас три отличных рецепта блюд из молоденькой картошки!
Молодой картофель в сметане
Ингредиенты
- Молодой картофель — 700 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сметана (20% жирности) — 4 ст.л.
- Оливковое масло —2 ст.л.
- Укроп — 5 г
- Соль — по вкусу
Способ приготовления
- Очистите картофель от кожуры, порежьте тонкими ломтиками.
- Выложите картофель в форму для запекания. Порубите мелко репчатый лук, чеснок.
- Добавьте в картофель, посолите и полейте оливковым маслом. Аккуратно перемешайте.
- Смажьте картофель сметаной, посыпьте сверху мелко нарубленной зеленью укропа.
- Закройте форму фольгой, поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, запекайте 45 минут.
- Затем снимите фольгу, увеличьте нагрев до 200 градусов и запекайте еще немного до образования румяной корочки.
Картофельные грибочки с икрой
Ингредиенты
- Картофель молодой - 500 г
- Сметана - 150 г
- Икра красная - 100 г
- Зеленый лук - 50 г
Способ приготовления
- Картофель хорошо помойте.
- Нарежьте картофель на половинки и запеките в духовке до золотистой корочки.
- Каждую половинку покройте сметаной и украсьте икрой и мелко нарезанным зеленым луком.
Молодой картофель с розмарином
Ингредиенты
- Молодой картофель - 700 г
- Масло подсолнечное - 100 мл
- Чеснок - 2 зубчика
- Розмарин - 1-2 веточки
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
Способ приготовления
- Картофель хорошо вымыть и отварить до готовности. Не переварить.
- Готовый картофель залить холодной водой на 5 минут. Слить воду и очистить картофель от кожуры.
- В большой сковороде с толстыми дном разогреть растительное масло. Выложить картофель одним слоем. Сверху выложить промытый розмарин.
- Посолить и обжарить с одной стороны до золотистой корочки, перевернуть и обжарить с другой стороны.
- Выложить картофель на тарелку, посыпать молотым перцем, зеленью и рубленым чесноком.
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