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Три незабываемых блюда из молодого картофеля

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Молодой картофель вот-вот появится на прилавках и будет радовать вас своим нежным вкусом. Собрали для вас три отличных рецепта блюд из молоденькой картошки!
Что приготовить из молодого картофеля?
Что приготовить из молодого картофеля?
depositphotos.com

Молодой картофель в сметане

Ингредиенты

  • Молодой картофель — 700 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сметана (20% жирности) — 4 ст.л.
  • Оливковое масло —2 ст.л.
  • Укроп — 5 г
  • Соль — по вкусу

Способ приготовления

  1. Очистите картофель от кожуры, порежьте тонкими ломтиками.
  2. Выложите картофель в форму для запекания. Порубите мелко репчатый лук, чеснок.
  3. Добавьте в картофель, посолите и полейте оливковым маслом. Аккуратно перемешайте.
  4. Смажьте картофель сметаной, посыпьте сверху мелко нарубленной зеленью укропа.
  5. Закройте форму фольгой, поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, запекайте 45 минут.
  6. Затем снимите фольгу, увеличьте нагрев до 200 градусов и запекайте еще немного до образования румяной корочки.

Картофельные грибочки с икрой 

Что приготовить из молодого картофеля?
Что приготовить из молодого картофеля?
Getty Images

Ингредиенты

  • Картофель молодой - 500 г
  • Сметана - 150 г
  • Икра красная - 100 г
  • Зеленый лук - 50 г

Способ приготовления

  1. Картофель хорошо помойте.
  2. Нарежьте картофель на половинки и запеките в духовке до золотистой корочки.
  3. Каждую половинку покройте сметаной и украсьте икрой и мелко нарезанным зеленым луком.

Молодой картофель с розмарином

Что приготовить из молодого картофеля?
Что приготовить из молодого картофеля?
Pinterest

Ингредиенты

  • Молодой картофель - 700 г
  • Масло подсолнечное - 100 мл
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Розмарин - 1-2 веточки
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу

Способ приготовления

  1. Картофель хорошо вымыть и отварить до готовности. Не переварить.
  2. Готовый картофель залить холодной водой на 5 минут. Слить воду и очистить картофель от кожуры.
  3. В большой сковороде с толстыми дном разогреть растительное масло. Выложить картофель одним слоем. Сверху выложить промытый розмарин.
  4. Посолить и обжарить с одной стороны до золотистой корочки, перевернуть и обжарить с другой стороны.
  5. Выложить картофель на тарелку, посыпать молотым перцем, зеленью и рубленым чесноком.

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Теги: рецепты, молодой картофель, что приготовить, топ
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Источник: Ivona

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