Три незабываемых блюда из молодого картофеля

Молодой картофель вот-вот появится на прилавках и будет радовать вас своим нежным вкусом. Собрали для вас три отличных рецепта блюд из молоденькой картошки!

Что приготовить из молодого картофеля? depositphotos.com