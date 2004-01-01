День памяти и примирения в Украине: история и символика праздника

День памяти и примирения был официально введен в Украине в 2015 году. Этот день отмечается в честь всех жертв Второй мировой войны.

Начиная с 2015 года в Украине ежегодно отмечают День памяти и примирения. Этот праздник был учрежден весной 2015 года по предложению правительства. Ivona расскажет о значении Дня памяти и примирения.

День памяти и примирения: что это за праздник?

Кроме своих дней Победы или освобождения, страны, которые входят в состав ООН отмечают День памяти и примирения 8-9 мая. В этот день они чествуют жертв, погибших во время Второй мировой войны. 8 мая - символическая дата для многих народов. Именно в этот день 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

22 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о провозглашении Дня памяти и примирения. Резолюция была приурочена к 60-летию окончания Второй мировой войны в Европе.

«Генеральная Ассамблея ООН в резолюции № A / RES / 59/26 от 22 ноября 2004 провозгласила 8 - 9 мая днями памяти и примирения и предложила государствам - членам ООН, неправительственным организациям, частным лицам, кроме празднования своих Дней победы или освобождения, ежегодно отмечать один или два дня как дань памяти всех жертв Второй мировой войны. 2 марта 2010 Генеральная Ассамблея ООН в резолюции № A / RES / 64/257 предложила всем государствам-членам, организациям в системе ООН, неправительственным организациям и частным лицам отметить соответствующим образом эти дня как дань памяти всех жертв Второй мировой войны», - подчеркивается в пояснительной записке.

Красный мак - символ Дня памяти и примирения pinterest.com

Читай также: Лучшие военные драмы к 9 мая

Значение символики

Символом Дня памяти и примирения и Дня Победы является красный мак. Это международный символ памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов, аллюзия кровавого следа от пули, передает страдания и смерть. Кстати, символ мака присутствует и в украинском фольклоре – по легенде, маки цветут там, где пролилась кровь.

Впервые мак, как символ, был использован еще во времена Первой мировой Войны. Американка Моина Мишель занималась волонтерством и поддерживала недееспособных ветеранов Первой мировой. Для того, чтобы собрать необходимые для них ресурсы и пожертвования, Мишель начала торговлю красными маками, сделанными из шелка (она сама носила такой под впечатлением стихотворения Джона Маккрея “На полях Фландрии“, посвященного погибшим солдатам).

Красный мак - символ Дня памяти и примирения Redbubble

С тех пор прошло вот уже 100 лет, но кроваво-красный мак ежегодно появляется на одежде сотен тысяч небезразличных людей. В Украину, как символ памяти, он пришел не так давно, но все же отображает скорбь и боль по погибшим во Второй мировой войне каждого сознательного гражданина.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.