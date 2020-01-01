Как отмечают один из главных христианских праздников по восточному и западному обряду.

Пасха - один из главных христианских праздников, в который отмечаем воскресение из мертвых Иисуса Христа. Его празднуют как православные христиане, так и католики. Суть праздника для верующих обоих обрядов одна - прославить воскресшего Сына Божьего. Также и у католиков, и у православных этому предшествует подготовка - Великий Пост, во время которого верующие готовятся к Пасхе, стараясь очиститься духовно и физически. Однако, разница в праздновании все-таки существует. Ivona предлагает ТОП-5 отличий в подготовке и праздновании Светлого праздника Пасхи у православных и католиков.

Читай также: Как красить яйца на Пасху? ТОП-9 натуральных красителей Дата: Какого числа Пасха в 2020 у католиков и православных

Начнем с даты - напомним, что Пасху христиане двух обрядов празднуют в разное время. Так, католическая Пасха в 2020-м выпадает на 12 апреля, а православные встретят Светлый Праздник - через неделю, 19 апреля. Напомним, что разница в датах праздника существует из-за того, что православные отмечают Пасху по Юлианскому календарю, а Католическая церковь - по Григорианскому, который ввел в обиход в 1528 году Папа Григорий XIII.

Пасха у православных и католиков: ТОП-5 отличий pinterest.com

Подготовка к Пасхе - Великий Пост

Во-вторых христиане двух обрядов по-разному готовятся к Пасхе. У православных Великий Пост, который предшествует празднику и длится 48 дней считается более строгим, чем у католиков. Так, православные, по традиции, совсем отказываются от употребления пищи животного происхождения (мяса, яиц, рыбы, молока), спиртных напитков. Исключения возможны в большие праздники. В Пост запрещается посещать громкие праздники и в идеале - стоит воздерживаться от половой жизни.

Католическая Церковь делает упор на духовное очищение. Строгий пост в еде предусмотрен только на Пепельную среду (начало поста), Страстную пятницу и Великую субботу. В остальные дни - на весь период поста - можно отказаться от того, к чему сильно привык - это могут быть сладости, газировка, пользование интернетом или любая другая “вредная привычка“. Также весь постный период, а особенно всю неделю до Пасхи - католики раздумывают о жертве Христа и, в идеале, читают соответствующую литературу. Недавно, католическая церковь издала книгу о Папе Римском Ионанне Павле ІІ “Место для каждого“, в которой детально описано, как понтифик готовился к Светлому празднику Пасхи.

Пасха у православных и католиков: ТОП-5 отличий pinterest.com

Читай также: Великий пост: Основы постного меню Богослужение на Пасху

В богослужении на Пасху больше похожего, чем разного. И в том и в другом обряде в день Воскресения Иисуса во время праздничного богослужения разжигают пасхальный огонь. В православных храмах ждут Благодатный огонь, который самолетом передают из иерусалимского Храма Гроба Господня. Там он, по преданию, каждый год перед Пасхой “сходит“ - то есть, зажигается сам. Когда благодатный огонь прибывает, священники разносят его по всем городским храмам. Верующие зажигают свои свечи от этого огня - всю службу и дорогу домой стараются его сберечь.

В католическом храме перед началом службы зажигают пасхальную свечу - Пасхал. От этой свечи огонь раздают всем прихожанам. Ее зажигают в католических храмах всю пасхальную неделю. И католики, и православные устраивают на Пасху Крестный ход. У православных крестный ход проходит перед богослужением - шествие верующих начинается от храма. После крестного хода правится утреня. Католики же совершают крестный ход после праздничного богослужения.

Пасха у православных и католиков: ТОП-5 отличий pinterest.com

Праздничный стол

У православный на праздничном столе обязательно должен быть кулич - “паска“. У католиков он не является обязательным атрибутом трапезы. В некоторых странах из мучного к празднику, например, пекут булочки с корицей или фруктовый торт. Освящение пасхальной корзины в западном обряде также не является обязательным.

Читай также: Пасха 2020: Пасхальные традиции и приметы Символика

У православных дом и праздничный стол на Пасху часто украшают весенними цветами, также есть традиция красить и расписывать яйца в большом количестве. Крашенки и пысанки добавляют атмосферы празднику. У католиков атрибутами праздника также являются шоколадные яйца и плюшевые зайчата. Дети на Пасху часто получают их в подарок.

Пасха у православных и католиков: ТОП-5 отличий pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда православные и католики будут красить яйца и печь паски в 2020 году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.