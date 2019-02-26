Брежнева в платье с очень глубоким декольте пожаловалась на хандру

Вера Брежнева рассказала фанатам, как спасается от хандры.

Брежнева в платье с глубоким декольте пожаловалась на хандру instagram.com/ververa

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Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и выступает в РФ, пожаловалась фанатам на хандру. На своей странице в Инстаграм Брежнева выставила фото в розовом декольтированном платье с такой же яркой помадой. В подписи к снимку, певица спросила, многие ли хандрят в конце зимы.

Спасение только в ярких красках 💚💜💛💙🧡 и в съёмках 😂#фуксиявера

Как у вас проходит финал зимы? ) тоже хандра? - написала Брежнева.

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Фолловеры звезды пожелали ей не грустить и сделали комплименты по поводу внешнего вида.

Вот в таких же платьях все пошли на Оскар, видел Кэтрин Уинник в нём, - похвалили наряд подписчики.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева шокировала новым клипом.





