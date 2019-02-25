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"Любовь и позитив": Лорак показала верного друга

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Ани Лорак выложила фото с зимней прогулки.

"Любовь и позитив": Лорак показала верного друга
instagram.com/anilorak/

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Певица Ани Лорак, которую в последнее время критикуют в Сети за откровенные наряды, выложила фото с прогулки с собакой. Подборку снимков Лорак опубликовала в Инстаграм.

Собаки - наши верные друзья. 🐕Сколько любви и преданности в этом создании. #верныедрузья#любовь#позитив, - подписала певица.

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Подписчики звезды активно комментируют пост, отмечая, что животные, на самом деле заряжают позитивом и никогда не предают.

Да вы правы. Собака не человек. Она не предаст, не бросит и всегда будет рядом, - написали в комментариях.

Похоже на питомник хаски под Саратовом, фото с гастролей. 👍💞 - отметили фолловеры.


Ну прям мимими 😍 - отметили под фото.

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Часть подписчиков Лорак отметили, что певица на фото - с неаккуратной прической и сделали ей замечание.

Что у Лорак на голове? Как будто не причесана... - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак заподозрили в беременности.

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Теги: Ани Лорак, перебежчики
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Источник: Ivona.bigmir.net

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