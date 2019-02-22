"Оживает на глазах": Брежнева похвасталась картиной, которую с нее написали
Вера Брежнева показала фанатам "живую картину", которую написали с нее.
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Певица Вера Брежнева выложила в Сеть видео, на котором художница рисует ее портрет. Звуковая дорожка в ролике - песня Брежневой “Люди любите друг друга“.
Фолловеры певицы пришли в восторг от ролика и написали, что картина очень красивая и “оживает на глазах“.
Ранее мы писали, что Брежнева шокировала новым клипом, где появилась в маске, как в “Молчании ягнят“.
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