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"Оживает на глазах": Брежнева похвасталась картиной, которую с нее написали

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Вера Брежнева показала фанатам "живую картину", которую написали с нее.

"Оживает на глазах": Брежнева похвасталась картиной, которую с нее написали
instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева выложила в Сеть видео, на котором художница рисует ее портрет. Звуковая дорожка в ролике - песня Брежневой “Люди любите друг друга“. 

Фолловеры певицы пришли в восторг от ролика и написали, что картина очень красивая и “оживает на глазах“.

Ранее мы писали, что Брежнева шокировала новым клипом, где появилась в маске, как в “Молчании ягнят“.

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Теги: Вера Брежнева, перебежчики
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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    22.02.2019, 11:16
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