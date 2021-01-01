Как украсить дом к Пасхе - советы дизайнеров братьев Юдиных

Узнайте, чем можно декорировать дом, чтобы создать праздничное и весеннее настроение.

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До Пасхи осталось всего несколько дней, а значит все приготовления выходят на финишный этап. Если вы уже разобрались с выпечкой пасок и украшением яиц самое время подумать над тем, как декорировать дом к Пасхе. Ivona решила пообщаться с дизайнерами братьями Юдиными и разузнала о самых актуальных трендах украшения дома к светлому празднику Пасха.

Дизайнеры братья Юдины Пресс-служба

Чем украсить дом на Пасху: живая зелень

Александр Юдин: Мы хотим посоветовать то, что диктует сама жизнь! Пришла весна! Год мы сидели “по хатам“ из-за вируса. Все это вызывает особенно большое желание украсить дом живой зеленью и чем-то природным и натуральным. Мы рекомендуем именно перед Пасхой собраться на семейное совещание и решить, какими растениями вы хотите украсить дом! Либо временно, либо отныне и надолго!

Владимир Юдин: Например, особенно роскошно смотрятся тюльпаны и нарциссы в светлых или белых керамических горшках, можно с лаконичной одно- или двухцветной росписью! А представьте заказать такие горшки на заказ у какого-то мастера керамики! Да такие горшки ваш муж всем гостям будет с гордостью показывать и рассказывать, что это жена придумала (мы сохраним в секрете, что это Юдины посоветовали на IVONA). На поддон, вокруг горшков разложить настоящие пасхальные яйца или же шоколадные в разноцветных обертках из фольги. Оформить их декором а-ля гнёздышко. Можно подключить ко всему этому детей!!

Александр Юдин: И также можно выбрать какие-то постоянные растения в интерьер: монстеры, сансевьера, фикусы и т.д. Глобально озеленить помещение именно в день Пасхи! Такое событие запомнит вся родня! А ещё мы советуем обратить внимание на скатерти и другой текстильный декор с элементами вышивки или принтом в национальном стиле. Ведь в традиционные украинские узоры входят религиозные символы и цвета. Не зря наши бабушки до сих пор наряжаются в традиционные рубашки, берут с собой красивые платки, когда идут в церковь. И даже мы не знаем, того, но интуитивно чувствуем, что в орнаменте таится какой-то сакральный смысл. Если разобраться, то так и есть: тот же треугольник символизирует Троицу!! Кроме того, декор с традиционным украинским орнаментом (вышивкой или узорами на посуде) подойдет большинству современных интерьеров, которые, как правило, выполнены в минималистичном или скандинавском стиле.

Как украсить дом на Пасху - фото пример использования живой зелени Пресс-служба

Как украсить дом на Пасху - фото пример использования живой зелени Пресс-служба

Как украсить дом на Пасху: «создать» гнездышки и декорировать стол

Владимир Юдин: Еще одна интересная идея, которая позабавит и вас, и ваших детей это «организовать» своего вида гнездышки в цилиндрических белых клетках разного размера. Пасхальные яйца для такого декора советуем выбрать декоративные или опять-таки — шоколадные в разноцветных обертках. Особенно здорово клетки будут смотреться в светлых интерьерах. Ими можно украсить окна и поставить на мебели.

Александр Юдин: в центре внимания на Пасху конечно же окажется стол. Мы не советуем мудрить с его декором. Вышеупомянутых скатертей и текстильных салфеток будет вполне достаточно. Возле каждой тарелки вы можете положить розовый или желтый тюльпан. Также тюльпаны или нарциссы можно положить на тарелку с пасхальным куличем. Не нужно ничего сложного. У вашей родни или гостей не должно возникать ощущения, что вы провели последнюю неделю за созданием каких-то поделок. Натуральные материалы, цветы, красивая посуда — этого вполне достаточно, чтобы обеспечить особенное эстетическое удовольствие в день пасхи.

Владимир Юдин: бокалы и бутылку вина можно украсить красивыми лентами травянистого цвета. Также милые тонкие банты из лент можно завязать на приборах.

Если вы найдете какой-то минималистичный декор в виде голубей (еще один символ Пасхи, кстати говоря, нечасто используемый), то их можно использовать тоже. Как для украшения интерьера, так и стола. Вполне подойдут глиняные или деревянные голубки из сувенирных магазинов или лавочек, которые открыты в национальных музеях.

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