Обновляем стол: 4 тренда сервировки
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С приходом весны мы жаждем обновления: новых идей и начинаний, жизни «с чистого листа». Это лучшее время, чтобы по-новому взглянуть не только на самих себя, но и на свой дом — ведь то, что нас окружает, задает тон и настроение для новых свершений. Магазин Promenu рассказывает о главных трендах сервировки в 2021 году.
Домашний ресторан
Сейчас все большую популярность приобретает формат «ресторана на дому», ведь каждому из нас хочется устраивать красивые вечера или праздничные обеды, независимо от карантина. Возможно, именно из-за него мы стали чаще готовить дома, радовать себя и близких приятными мелочами. Такие моменты прекрасно дополняет хорошее вино. А изысканному напитку обязательно нужны подходящие бокалы. Schott Zwiesel и Riedel позволят раскрыть и насладиться всеми свойствами вин, а стильные бокалы от LSA станут настоящим украшением любого праздника. К слову, хит 2020-го — цветное стекло — не теряет своей актуальности и в этом году.
Фэшн-бренды
Дома мод стремятся формировать стиль жизни для своих почитателей, расширяя коллекции до домашнего декора и посуды. Один из таких — бренд Laura Ashley. Его основательница заботливо собирала традиционные цветочные мотивы с разных уголков Великобритании, придавая им новые формы. Очарованные женственностью и романтизмом, модницы всех возрастов сперва мечтали дополнить свой гардероб нежными платьями от Laura Ashley, а теперь могут обновить и интерьер. Новая коллекция Heritage из костяного фарфора, выполненная в трендовых мятном и темно-синем цветах и украшенная орнаментами из тропических птиц и цветов, позволит волшебному саду распуститься прямо на вашем столе.
Стакан “Цветы“ Laura Ashley HERITAGE, серая полоска с цветами — 385 грн
Кружка “Цветы“ Laura Ashley HERITAGE, синяя полоска с цветами — 435 грн
Тарелка Laura Ashley HERITAGE, диаметр 24,5 см, ментоловый с цветами и птицей — 595 грн
Тарелка пирожковая “Цветы“ Laura Ashley HERITAGE, диаметр 12 см, мятный с цветами — 250 грн
Тарелка десертная “Цветок“ Laura Ashley HERITAGE, диаметр 20 см, темно-синий с цветком — 395 грн
Тарелка основная “Цветы и птица“ Laura Ashley HERITAGE, диаметр 24,5 см, темно-синий с цветами — 595 грн
Пиала “Цветы“ Laura Ashley HERITAGE, диаметр 16 см, серый с цветами — 435 грн
Минимализм
Минимализм, характерный для скандинавского стиля, по-прежнему не выходит из моды. Простота форм, функциональность и отсутствие декора имеют свой шарм. Такая посуда и столовые приборы могут выгодно смотреться в сервировке, не отвлекая внимание от блюд и сочетаясь с различными тканями и растениями. Aida и Steelite представили новые коллекции керамической посуды, а Sola Switzerland — простые и изящные столовые приборы.
Экологичность
Одна из самых позитивных тенденций последних лет — переход брендов к идеологии zero waste (ноль отходов) и использование натуральных материалов. Предметы из дерева обладают прекрасными свойствами и дарят приятные тактильные ощущения. Они долговечны и придают уют любой кухне. Британский бренд T&G производит посуду, столовые приборы, разделочные доски, подставки для чашек и другие полезные мелочи из экологически чистых материалов непревзойденного качества.
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