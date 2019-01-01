Обновляем стол: 4 тренда сервировки

Узнайте, как сервировать стол и какие основные тренды в сервировке в 2021 году?

Пресс-служба

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С приходом весны мы жаждем обновления: новых идей и начинаний, жизни «с чистого листа». Это лучшее время, чтобы по-новому взглянуть не только на самих себя, но и на свой дом — ведь то, что нас окружает, задает тон и настроение для новых свершений. Магазин Promenu рассказывает о главных трендах сервировки в 2021 году.

Домашний ресторан

Сейчас все большую популярность приобретает формат «ресторана на дому», ведь каждому из нас хочется устраивать красивые вечера или праздничные обеды, независимо от карантина. Возможно, именно из-за него мы стали чаще готовить дома, радовать себя и близких приятными мелочами. Такие моменты прекрасно дополняет хорошее вино. А изысканному напитку обязательно нужны подходящие бокалы. Schott Zwiesel и Riedel позволят раскрыть и насладиться всеми свойствами вин, а стильные бокалы от LSA станут настоящим украшением любого праздника. К слову, хит 2020-го — цветное стекло — не теряет своей актуальности и в этом году.

Набор бокалов для вина Schott Zwiesel SENSA, 6 предметов — 1 325 грн Пресс-служба

Набор бокалов вина Schott Zwiesel VERVINO, 6 предметов — 1 450 грн Пресс-служба

Бокал для красного вина PINOT NOIR Riedel Winewings — 919 грн Пресс-служба

Набор бокалов для шампанского и коктейлей LSA LULU, 4 предмета — 2 655 грн Пресс-служба

Набор бокалов для шампанского LSA POLKA, 4 предмета — 2 370 грн Набор бокалов для вина LSA POLKA, 4 предмета — 2 040 грн Пресс-служба

Фэшн-бренды

Дома мод стремятся формировать стиль жизни для своих почитателей, расширяя коллекции до домашнего декора и посуды. Один из таких — бренд Laura Ashley. Его основательница заботливо собирала традиционные цветочные мотивы с разных уголков Великобритании, придавая им новые формы. Очарованные женственностью и романтизмом, модницы всех возрастов сперва мечтали дополнить свой гардероб нежными платьями от Laura Ashley, а теперь могут обновить и интерьер. Новая коллекция Heritage из костяного фарфора, выполненная в трендовых мятном и темно-синем цветах и украшенная орнаментами из тропических птиц и цветов, позволит волшебному саду распуститься прямо на вашем столе.

Пресс-служба

Стакан “Цветы“ Laura Ashley HERITAGE, серая полоска с цветами — 385 грн

Кружка “Цветы“ Laura Ashley HERITAGE, синяя полоска с цветами — 435 грн

Тарелка Laura Ashley HERITAGE, диаметр 24,5 см, ментоловый с цветами и птицей — 595 грн

Тарелка пирожковая “Цветы“ Laura Ashley HERITAGE, диаметр 12 см, мятный с цветами — 250 грн

Тарелка десертная “Цветок“ Laura Ashley HERITAGE, диаметр 20 см, темно-синий с цветком — 395 грн

Тарелка основная “Цветы и птица“ Laura Ashley HERITAGE, диаметр 24,5 см, темно-синий с цветами — 595 грн

Пиала “Цветы“ Laura Ashley HERITAGE, диаметр 16 см, серый с цветами — 435 грн

Минимализм

Минимализм, характерный для скандинавского стиля, по-прежнему не выходит из моды. Простота форм, функциональность и отсутствие декора имеют свой шарм. Такая посуда и столовые приборы могут выгодно смотреться в сервировке, не отвлекая внимание от блюд и сочетаясь с различными тканями и растениями. Aida и Steelite представили новые коллекции керамической посуды, а Sola Switzerland — простые и изящные столовые приборы.

Набор тарелок обеденных Aida SOHOLM SONJA, диаметр 27 см, 2 шт — 1 130 грн Набор тарелок глубоких Aida SOHOLM SONJA, диаметр 18 см, 2 шт — 735 грн Набор из 2 чашек с блюдцами Aida SOHOLM SONJA, 4 шт — 1130 грн Пресс-служба

Набор из 2 чашек с блюдцами Aida SOHOLM SONJA, 4 шт — 1130 грн Набор пиал Aida SOHOLM SONJA, диаметр 14 см, 2 шт — 735 грн Набор тарелок Aida SOHOLM SONJA, диаметр 21 см, 2 шт — 735 грн Пресс-служба

Набор тарелок глубоких Aida SOHOLM SONJA, диаметр 18 см, 2 шт — 735 грн Набор тарелок Aida SOHOLM SONJA, диаметр 21 см, 2 шт — 735 грн Пресс-служба

Чашка Steelite CRAFT WHITE — 220 грн Блюдце Steelite CRAFT WHITE — 205 грн Чайник с крышкой Steelite CRAFT WHITE — 1 100 грн Пиала фарфоровая ассиметричная Steelite CRAFT WHITE — 450 грн Пресс-служба

Чашка фарфоровая Steelite CRAFT GREEN — 295 грн Блюдце фарфоровое Steelite CRAFT GREEN — 205 грн Тарелка десертная/закусочная Steelite CRAFT GREEN — 395 грн Пресс-служба

Тарелка Aida RAW METALLIC BROWN, диаметр 28 см — 597 грн Пиала Aida RAW METALLIC BROWN, диаметр 13,5 см — 517 грн Тарелка глубокая Aida RAW METALLIC BROWN, диаметр 19,4 см — 582 грн Пресс-служба

Набор столовых приборов Sola Switzerland CHIARA, серебристый, 24 предмета — 2 650 грн Пресс-служба

Экологичность

Одна из самых позитивных тенденций последних лет — переход брендов к идеологии zero waste (ноль отходов) и использование натуральных материалов. Предметы из дерева обладают прекрасными свойствами и дарят приятные тактильные ощущения. Они долговечны и придают уют любой кухне. Британский бренд T&G производит посуду, столовые приборы, разделочные доски, подставки для чашек и другие полезные мелочи из экологически чистых материалов непревзойденного качества.

Набор приборов для салата T&G DECO, 2 шт — 550 грн Блюдо для закусок деревянное T&G DECO, 12х18 см — 320 грн Блюдо сервировочное деревянное T&G DECO, 34,8х30,2 см — 1 270 грн Доска сервировочная T&G DECO, 42,5х21 см — 830 грн Пресс-служба

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