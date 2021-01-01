Послеотпускная депрессия: как ее избежать

Отпуск, как и все хорошее, быстро заканчивается. Как не впасть в депрессию после возвращения на работу?

Лето – сезон отпусков подходит к концу, а с ним и заканчиваются отпуска у многих украинцев. Впереди осень и рабочие будни. Для многих такие мысли навевают тоску или становятся причиной для апатии. Что делать, чтобы не впасть в депрессию после отпуска, расскажет Ivona.

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Как не впасть в депрессию после отпуска: 5 лайфхаков

Выберите правильный отпуск. За время отпуска хочется увидеть и попробовать всего и по максимуму. Перелеты, вечеринки, экскурсии, дегустации, спорт – это все, конечно же, отлично, но стоит задаться вопросом, позволяет ли такой ритм вам действительно отдохнуть? Чтобы отпуск прошел эффективно специалист по производственной психологии Сабина Зоненнтаг советует включить четыре главных элемента в него. Это: релаксация, контроль (только вы решаете, как проводить свободное время), деятельность (только приятные и знакомые занятия) и отсутствие рабочих мыслей. Причем после возвращения домой, оставьте один день, чтобы разобраться с домашними делами и выспаться.

Не думайте о негативе. Чем ближе дата возвращения из отпуска, тем больше тревожные ожидания километрового списка задач на работе. Порой привести к стрессу, а после и к депрессии могут не столько реальные трудности, сколько их тревожное ожидание. Но смысла переживать из-за проблем, которые еще не возникли нет вовсе. Все задачи нужно решать по мере их поступления. Отпуск нужен для того чтобы вернуться к душевному равновесию. Этим стоит и заняться.

Отдыхайте в отпуске. Всем понятно, что отпуск создан для отдыха, но все же многие продолжают решать рабочие вопросы во время отпуска. Постоянная проверка рабочей почты снижает эффективность отдыха и может негативно сказаться на здоровье. Чтобы вас не дергали постоянно по время отпуска, сообщите коллегам, что вас не будет какое-то время на работе. На рабочей почте поставьте автоответчик, который известит о том, что вы на отдыхе. Помимо отсутствия рабочих вопросов, на отпуске стоит придумать занятие, которым вы хотели бы заниматься. Это должна быть не трудная активность, которая приносит вам удовольствие. Например, кулинарные курсы или занятия по танцам.

Не перегружайте себя работой после отпуска. На первый рабочий день после выхода из отпуска не стоит планировать много задач. Идеально, если перед уходом вы составили детальный план на первый день работы. Так вы будете знать, чем заняться и не перегрузите себя работой. Когда вернетесь, сохраняйте привычный режим работы и не старайтесь работать в два раза больше обычного.

Продлите себе удовольствие. Окончание отпуска не означает конец всего интересного и приятного, что есть в вашей жизни. Регулярно позволяйте себе небольшие радости: будь то чашечка кофе на террасе любимой кофейни, прогулки по паркам, встречи с друзьями. А по выходным представляйте, что находитесь в отпуске. Ведь согласно исследованию, когда люди относятся к выходным как к отпуску, то по понедельникам они чувствуют себя счастливее.

Автор: Ксения Бреславская

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