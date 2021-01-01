Психотерапевт Антон Семёнов подробно рассказывает на что нужно обращать внимание при формировании профессиональных приоритетов, а так же как правильно двигаться к поставленной цели.

Лучший способ не добиваться успеха – делать важное дело.

Один мой молодой знакомый знает, где и кем хочет работать. И понимает, что чтобы такую работу делать хорошо, нужно получить серьёзное профильное образование. Поэтому важное для него дело на ближайшие несколько лет – получить бакалавра, потом сменить университет, там получить магистра, поработать в аспирантуре, а потом идти устраиваться на желанную работу. И всё это время – подрабатывать на работах, которые ему не нравятся.

Другой знакомый уже восьмой год копит деньги на открытие своего дела. Он вполне справедливо считает, что самое важное для бизнеса – это деньги.

Третий пример – девушка, чья цель – стать публичным человеком. Она тренирует свои навыки публичных выступлений, тщательно обдумывает свой публичный образ и глубоко прорабатывает темы своих выступлений, чтобы стать в этих темах «настоящим экспертом». Она знает, что для её дела важно, но пока своими выступлениями не зарабатывает, и сложно сказать, ближе ли она к своей цели, чем месяц назад, или нет.

Это всё – очень важные дела, но думать, что их выполнение приближает к цели – ошибка.

Рутина и подвиг

Эта ошибка происходит из-за того, что психологически сложно различать движение и изменение. С точки зрения физики, равномерное движение, движение с постоянной скоростью ничем не отличается от стояния на месте.

Изменение – это переход в качественно другое состояние, разрушение чего-то старого или создание чего-то нового.

Например, можно годами хорошо работать, но так и не получить повышения. Просто потому, что для повышения нужно совершить что-то необычное, например, поговорить с начальником или найти другую работу, перевести свои отношения с начальником, компанией, миром в другое качество.

Что такое профессиональные приоритеты и как их правильно выстроить pinerest.com

В своей психотерапевтической работе с клиентами я в таких случаях говорю о «необходимости совершить личный подвиг». Именно совершение необычного требует по-настоящему много усилий и «выводит из зоны комфорта», но это же и есть та причина, по которой самообман фокусировки на «важном» оказывается настолько коварным. Требуется выйти за рамки инстинктивного восприятия и стереотипов типа «Солнце движется вокруг Земли, потому что я так вижу» и понять, что профессиональное развитие - это не только езда на поезде, который куда-то всё равно рано или поздно приедет, профессиональное развитие – это путешествие, в котором нужно делать пересадки, менять не только поезда, но и виды транспорта. Ведь все троллейбусы, поезда и самолёты передвигаются по одним и тем же маршрутам, и сколько бы умных книг вы не прочитали, сидя в купе, вы раз за разом будете оказываться на том же вокзале.

Важные дела в профессиональной деятельности – это не предмет фокуса, а часть рутины. Это то, что нужно планировать делать постоянно, каждый день и всю жизнь. Учиться, управлять деньгами, развивать профессиональную идентичность и тренировать компетенции - это всё важно, и это обязательная профессиональная рутина. Такая работа – необходимое условие успеха, но не достаточное, и, как бы не тяжело это было признавать трудоголикам и перфекционистам, не главное.

Конечно, рутину, режим жизни, нужно отстраивать. Периодически нужно на этом фокусироваться и проводить ревизию. Но это – не фокус на каждый день. Точно также, как вы один раз принимаете решение чистить зубы и потом делаете это каждый день, без фокуса и особых усилий, как само собой разумеющееся.

Шаг в сторону нового

Фокусироваться нужно не на том, что поддерживает процесс, а на том, что его осуществляет. Предмет фокуса - это конкретные действия, которые ведут к цели напрямую, а не потому, что дадут какие-то ресурсы или создадут нужные условия. Это такие действия, которые сразу же вызывают в «системе» необратимые изменения. Например, разговор с начальником о повышении уже никогда нельзя будет «откатить назад», а получив предложение об инвестициях вы уже никогда не сможете быть прежним, вы станете либо тем, кто взял инвестиции, либо тем, кто от них отказался.

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На желанную работу нужно попробовать устроиться уже сегодня, а если не получится, то сделать какой-то шаг, который хоть как-то позволит быть к ней ближе, не абстрактно, а напрямую, например, найти работу в этой же организации или похожую работу в похожей организации.

К новому делу можно приблизиться с помощью написания бизнес-плана и обсуждения его с потенциальными инвесторами (даже если это ваши родители и друзья), а если ваша цель – выступать публично, то можно уже начать выступать, пусть даже это будет роль ведущего на домашней вечеринке или спич, записанный на видео и выложенный в ютуб.

На следующий день, естественно, можно сделать следующий шаг.

И вот такая работа, когда каждый день нужно делать выбор нового шага и находить в себе силы для его свершения, вот такая работа требует фокуса, именно такая работа должна быть тем делом, за которое вы можете поставить себе в ежедневнике жирную галочку «сделано».

В общем, концентрироваться нужно не на важном, а на необычном.

Автор: Антон Семёнов, психотерапия профессиональных кризисов

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