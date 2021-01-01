Отпуска заканчиваются, а работа – нет.

Как настроиться на работу после отпуска: 6 лайфхаков depositphotos.com

Отпуск – любимая многими часть года, у которой есть свойство неожиданно заканчиваться. Поскольку лето – сезон отпусков заканчивается, Ivona решила рассказать о том, как безболезненно вернуться к работе.

Как настроиться на работу после отпуска: 6 советов

Перед отпуском разберитесь с делами. Перед отдыхом стоит разобраться со всеми делами, в том числе с важными и трудновыполнимыми. Так, вас не будут беспокоить во время отдыха вопросами, и вы сами не будете переживать по поводу сложных проектов. К тому же, после отпуска не рекомендуется взваливать на себя сложные задачи.

Перед отдыхом стоит разобраться со всеми делами, в том числе с важными и трудновыполнимыми. Так, вас не будут беспокоить во время отдыха вопросами, и вы сами не будете переживать по поводу сложных проектов. К тому же, после отпуска не рекомендуется взваливать на себя сложные задачи. Купите несколько нарядов на отдыхе. Новыми вещами вам точно захочется похвастаться на работе, поэтому может появиться желание «выгулять» наряды в офисе. Если вы поддерживаете дружеские отношения с начальником и коллегами, можно приобрести им сувениры. Раздавая подарки и получив возможность подарить позитив другим, у вас улучшиться настроение в первый рабочий день.

Новыми вещами вам точно захочется похвастаться на работе, поэтому может появиться желание «выгулять» наряды в офисе. Если вы поддерживаете дружеские отношения с начальником и коллегами, можно приобрести им сувениры. Раздавая подарки и получив возможность подарить позитив другим, у вас улучшиться настроение в первый рабочий день. Не планируйте много задач на первый рабочий день. В первый рабочий день не стоит бросаться грудью на амбразуру и выполнять сложные задачи. Распланируйте себе день с щадящим графиком, но без безделья (остановиться бездельничать будет еще сложнее, чем вернуться из отпуска). И, если вы прислушались к первому пункту и закончили все важные проекты до отпуска, то разгребать завалы в первый день не придется.

В первый рабочий день не стоит бросаться грудью на амбразуру и выполнять сложные задачи. Распланируйте себе день с щадящим графиком, но без безделья (остановиться бездельничать будет еще сложнее, чем вернуться из отпуска). И, если вы прислушались к первому пункту и закончили все важные проекты до отпуска, то разгребать завалы в первый день не придется. Спланируйте отпуск так, чтобы вернуться из него в среду или четверг. Если вам сложно возвращаться из отпуска, то спланируйте даты отдыха так, чтобы вернуться на работу в среду или четверг. Короткая рабочая неделя позволить не переутомиться и постепенно вернуться в рабочий режим.

Если вам сложно возвращаться из отпуска, то спланируйте даты отдыха так, чтобы вернуться на работу в среду или четверг. Короткая рабочая неделя позволить не переутомиться и постепенно вернуться в рабочий режим. Возвращайтесь из путешествия хотя бы за один день до выхода на работу. Перелет или длительный переезд несомненно утомляют, поэтому стоит дать себе время отдохнуть от поездки. Отойти от поездки, настроиться на рабочий лад, заглянуть в чаты и почту – отличная подготовка к постепенному вхождению в рабочий режим.

Перелет или длительный переезд несомненно утомляют, поэтому стоит дать себе время отдохнуть от поездки. Отойти от поездки, настроиться на рабочий лад, заглянуть в чаты и почту – отличная подготовка к постепенному вхождению в рабочий режим. Вспомните, за что вы любите свою работу. Если вышеперечисленные советы не работают, сконцентрируйтесь на позитиве: вспомните, что вам нравится в вашей работе. Это могут быть милые мелочи: как вид из окна, либо более серьезные аспекты – новые интересные задачи, встречи с партнерами, прочее. Сконцентрируйте внимание на позитиве, это поможет вам быстрее влиться в рабочий процесс. Если же нет никаких позитивных моментов в вашей работе и после отпуска вы это окончательно поняли – самое время задуматься о смене места работы или профессии.

Кстати, в умении настроиться на рабочий лад важна также продолжительность отпуска. Психологи связывают это с темпераментом человека. Так, меланхоликам и флегматикам не рекомендуют делить отпуск, а рекомендуют брать длительный отпуск и отдыхать полноценно. Холерикам наоборот не стоит брать длительный отпуск, от него они могут устать, а сангвиники могут выбирать любую продолжительность отпуска без каких-либо ограничений.

Автор: Ксения Бреславская

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