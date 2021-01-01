Профессиональные границы – единственная причина профессиональных конфликтов

Вы знали, что большинство семейных конфликтов – это следствие конфликтов на работе? Не все, конечно, но большинство? Психотерапевт Антон Семенов подробно рассказывает как это происходит.

Кризис профессиональных границ

Часто бывает, что из-за неразрешённых производственных конфликтов, как медленно «тлеющих», так и ярко «пылающих», как ситуативных, случайных, так и хронических, вы приходите домой «на взводе», а потом срываетесь на близких или придаёте слишком большое значение ещё вчера неважным вещам и сильно расстраиваетесь. Конечно, вы расстраиваетесь не из-за этих «домашних» мелочей. Вы уже расстроены и раздражены, а домашняя обстановка, как более безопасное место, позволяет вам это раздражение и расстройство предъявить и прожить эти эмоции в реальном взаимодействии. Хоть и не там, где находится их причина.

И если вы замечаете, что с годами приносите домой всё больше раздражения и расстройства, или же, что всё чаще вынуждены себе напоминать, зачем именно вы ходите на работу, то это значит, что объём и острота ваших профессиональных конфликтов нарастает. При этом вполне возможно, что с вами всё в порядке и рост числа ваших профессиональных конфликтов - это просто следствие того, что вы часть общего социального кризиса профессиональных границ.

Херульф Бидструп "Круг замкнулся" bidstrup.ru

Это не означает, что вам ничего с этим нельзя сделать или что этот кризис можно «переждать». Это значит лишь то, что у очень большого числа профессионалов сегодня схожие с вами проблемы. А ещё это значит, что проблема системная, а значит решение есть, и оно должно быть системным.

Профессиональные стандарты

Раньше была такая классная вещь, как «профессиональные стандарты». Это набор писаных и неписаных правил, которые были нормой поведения специалиста определённой профессии. Эти стандарты создавались государственными законами, устанавливались профессиональными объединениями и ассоциациями, и поддерживались социокультурными стереотипами.

Эти стандарты касались как поведения специалиста, так и поведения клиента. До сих пор, например, остаётся нормой обращение к воспитателю детского сада, детскому тренеру или учителю по имени-отчеству, считается нормой, что школьный учитель не важно какого опыта и возраста может поучать родителей своих учеников и говорить им, как воспитывать своих детей, а спрашивать у врача о причинах того или иного диагноза считается неудобным и нетактичным.

Все эти нормы и правила давали всем участникам рынка как чёткие границы, так и чёткие критерии их нарушения и определения того, кто виноват, а также содержали конкретные рекомендации о том, как себя при этом вести. В такой системе профессиональные конфликты не являлись проблемой, так как для их разрешения достаточно было изучить существующие внешние «инструкции».

Профессиональная идентичность

С ростом конкуренции, разнообразия профессий, специализаций и решаемых ими профессиональных задач «внешние инструкции» потеряли свою значимость. Хотя бы просто потому, что физически не могли охватить то разнообразие ситуаций, в которых теперь мог оказаться профессионал. А ещё потому, что необходимость выделяться из общей массы и поддерживать собственный интерес к работе всех профессионалов приводит к необходимости создания собственной профессиональной идентичности.

Профессиональные границы – единственная причина профессиональных конфликтов pixabay

Профессиональная идентичность – это набор собственных решений профессионала о том, как и зачем он работает. То есть – это набор профессиональных границ, которые профессионал создаёт сам для себя.

А «дырки» или неопределённости в этих границах – это и есть причина его профессиональных конфликтов.

И если раньше такие конфликты это была проблема всего профессионального сообщества, так как нормы и правила были общими, то теперь каждый стал «сам за себя», и всё чаще вы сталкиваетесь с ситуацией, что то, что для вас – «конфликт», для вашего коллеги может оказаться «нормой» и наоборот.

Симптом, а не проблема

Если раньше, в эпоху индустриального мира, при столкновении с профессиональным конфликтом о профессиональных границах можно было не задумываться и лучшим решением было посмотреть, а как с этим справляются коллеги, или спросить у них совета, и просто скопировать наиболее эффективное решение, то теперь такие решения срабатывают только в самом начале профессиональной карьеры, когда профессиональная идентичность ещё совсем не сформирована.

Теперь человек, считающий себя профессионалом, вынужден рассматривать профессиональный конфликт как симптом проблемы, а не как саму проблему. Сегодня не так важно, как вы разберётесь с этим конкретным конфликтом, важно, что само его появление говорит о «пробое» в профессиональных границах, а значит, нужно пересматривать правила и условия, которыми вы определяете свою профессиональную деятельность как для себя, так и для своих клиентов.

Автор: Антон Семёнов

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