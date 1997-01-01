Как распознать профессионала: на что обратить внимание

Как только дело доходит до дела, всем сразу становятся нужны профессионалы.

Профессионал – это специалист, сам управляющий своей ценностью. Для повышения этой ценности он удерживает фокус на своей специализации, а также стремится к стабильно высокому качеству своей работы.

Раньше главными свидетельствами профессионализма были высокая цена, дипломы, профессиональные достижения-награды (например, победа на конкурсе парикмахеров или вхождение в ТОП-10 специалистов по версии какого-нибудь профессионального журнала) и, конечно же, отзывы других клиентов и рекомендации знакомых.

Глобализация рынков, качественное увеличение возможностей индивида и снятие внешних для него ограничений привели к нескольким последствиям, оказавшим принципиальное влияние на эффективность старых решений и сделавших их неудовлетворительными.

Ориентировка клиентов на цену сделала очень выгодной практику завышенной цены, на которую изредка может «клюнуть» кто-то из совсем не ориентирующихся на рынке новичков, а нежелание признавать свою ошибку удерживает ошибившихся от публичных разоблачений.

Спрос на «дипломы», а не на знания и умения привёл к тому, что большинство продающих «дипломы» перестало заботиться о качестве своих программ.

Критерии профессиональных достижений оказались размыты из-за увеличившейся кастомизации работ и огромного разнообразия в специализациях и условиях работы, а сами профессиональные награды стали предметом коррупции и политических игр.

Отзывы других клиентов и рекомендации знакомых, если они не поддельные и не проплаченные, остались, по сути, единственным более-менее надёжным источником информации о профессионализме специалиста. Но и тут есть своя сложность. Из-за того, что клиентские запросы стали очень кастомизированными, для надёжности информации вам нужно дополнительно уточнять у рекомендателей детали их работы со специалистом, а это не всегда удобно и корректно.

Так что неплохо бы, помимо отзывов и рекомендаций, иметь также и собственные критерии, по которым вы можете выделить профессионала из числа остальных специалистов.

Как распознать профессионала: практические советы Pinterest.com

Конечно, если вы сами достаточно профессиональны, то у вас уже есть свои критерии. В первую очередь это те критерии, по которым вы оцениваете сами себя. Но может быть вам пригодится ещё один критерий, который, кстати, неплохо бы регулярно отслеживать и у себя.

Этот критерий – конкретность

Конкретность – это то, что позволяет проверять, верифицировать информацию от специалиста. Поэтому те, кто заблуждаются насчёт своих профессиональных качеств, всегда неосознанно неконкретны (те, у кого компетенции низкие и они об этом знают, обычно осознанно неконкретны).

Конкретность или неконкретность проявляется в ценовой политике, в условиях работы, в датах, в сроках. И главное – в распределении ответственности. И эту конкретность или неконкретность всегда увидеть в любой публичной коммуникации, от личного сайта и постов в соцсетях до публичных выступлений.

Вот, кстати, два примера из прошлого, как некоторых успешных профессионалов можно было разглядеть ещё на старте их карьеры именно по тому, насколько конкретны они были в своей речи:

Вот небольшое интервью 2004 года с Майклом Цукербергом и Дэном Стиллманом, кстати, сравните, насколько по-разному они разговаривают:

А вот, тоже совсем небольшое, интервью с Джефом Безосом 1997 года:

Автор: Антон Семёнов

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