Профессиональная дисциплина: что говорят психологи

Любой неслучайный успех требует, как минимум, длительной подготовки. А в большинстве случаев профессионального успеха, успех – это не одно конкретное достижение, а систематическая работа по регулярному производству этих достижений.

«Дисциплина — это решение делать то, чего очень не хочется делать, чтобы достичь того, чего очень хочется достичь.» Джон Максвелл

Успешный профессионал с завидной регулярностью производит успешные продукты, и это может быть новая пошитая кукла, очередная экскурсия для сложных гостей, сайт, раскрывающий лучшие стороны очередного профессионала, наконец-то опубликованная вторая книга или снятый режиссёром девятый фильм (посмотрим, как у Тарантино получится десятый!).

В любом случае, и длительную подготовку успеха, и сам успех (что бы вы под этим не подразумевали) делает возможными только дисциплина. Мотивация – это само собой, без неё вообще ничего не работает. Мотивация даёт энергию, но за то, чтобы правильно этой энергией распорядиться – за это отвечает дисциплина.

Чем больше, тем лучше

Понятие дисциплина, хоть и происходит от латинского корня «учить», изначально и навсегда связана с принуждением (всем знакомо понятие «муштра», а первая дисциплина – это дисциплина воинская, римские легионеры даже поклонялись одноименной богине).

Из-за этой тесной связи принуждения и дисциплины часто возникают ошибки, которые потом могут приводить людей к психотерапевтам или к необходимости длительных отпусков. Ошибки, кстати, возникают ещё и потому, что «дисциплинарные решения» в отношении себя люди обычно принимают не тогда, когда спокойно планируют своё профессиональное будущее, а когда «да сколько же можно это терпеть, надо срочно что-то менять!». Антон Семенов: психотерапевт Антон Семенов

Ошибка состоит в том, что люди путают способ и цель, напряг и усилия путают с дисциплиной. И тогда возникает ощущение, что чем больше удастся себя напрячь, чем больше получится над собой поиздеваться, тем больше будет и позитивный эффект.

Энтузиасты самонасилия практикуют «культ силы воли». Они «убиваются» на тренировках, работают или учатся без перерывов на еду и сон, заставляют себя писать по 5 страниц в день или учить по 100 иностранных слов в сутки и т.д. Бывает, конечно, что вроде бы даже начинает получаться, и получаться неплохо. Но неудержимый энтузиаст понимает, что ресурс остался, и повышает требования к себе ещё на 20 отжиманий в день.

Вы, конечно знаете, чем такие вспышки активности заканчиваются – она (активность) в какой-то момент резко угасает. Просто потому, что с каждым днём выполнять «норму» становится всё сложнее из-за накапливающейся усталости, а позитивные эффекты и близко не наблюдаются. Хотя бы просто потому, что для их возникновения нужно время, а иногда – много времени.

Быть в норме

В психологии профессионализма есть такое понятие как «саннорма» - это тот предел нагрузки по конкретному виду деятельности, превышение которого приводит к падению качества труда и блокированию развития из-за переутомления. Развитие блокируется из-за того, что сил на рефлексию и интеграцию опыта уже не остаётся, а качество – потому что процессы утомления превалируют над процессами восстановления, что приводит к физическому и/или психологическому истощению.

Дисциплина – это не самоистязание, хотя она и зависит от способности удерживать себя от одних видов деятельности и принуждать к другим. Задача дисциплины – соблюдение норм и правил, а не насилие как таковое.

Профессиональная дисциплина: что говорят психологи Pixabay

Задача профессионала – не просто соблюдать правила, но и их устанавливать. Подбирать их таким образом, чтобы быть максимально эффективным. И в производстве, и в профессиональном развитии.

В своей работе с клиентами я использую такое понятие как «режим», потому что все индивидуальные правила должны быть между собой согласованы, а ваш распорядок – это единое целое, где каждая часть так или иначе влияет на все остальные. Например, ваша способность регулярно эффективно трудится может зависеть от того, сколько вы спите, как вы питаетесь и что вы пьёте на выходных, а качество вашего креатива может зависеть от того, сколько и как вы отдыхаете.

Профессиональная дисциплина – это соблюдение режима, а для работы с режимом я рекомендую придерживаться четырёх простых правил:

Режим нужно проектировать в спокойном состоянии. Режим нужно подбирать так, как будто соблюдать его придётся всю жизнь (это не так, всё меняется, но психологически «несколько лет» и «вся жизнь» – это практически одно и тоже, а «мозгам» так понятнее). Пересмотр режима надо делать тоже в спокойном состоянии. Думать о пересмотре режима нужно часто (это стимулирует рефлексию и интеграцию опыта), а изменять его – редко.

Если же, несмотря на применение этих правил вы считаете, что дисциплина вам даётся слишком сложно, то дело не в вашей силе воле, а в вашей мотивации. Нужен опять тот самый психотерапевтический вопрос «Зачем?».

Автор: Антон Семенов

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