Газлайтинг: три истории побывавших на той стороне радости

Насилие не имеет стати, это всегда акт, где один человек пользуясь мнимой или действительной слабостью оппонента, пытается подавить последнего.

Газлайтинг - один из самых деструктивных проявлений, к сожалению, часто остается неосознанным всеми участниками драмы. Как мы недавно рассказывали о самом термине - это форма психического насилия, цель которого заставить человека сомневаться в себе, окружающей реальности, собственной адекватности.

Среди тех, кто согласился поговорить с редакцией на эту тему, все отмечают серьезное влияние на дальнейшую жизнь. Людем, подвергнувшимся газлайтингу трудно оставаться уверенными в себе и своих ощущениях, есть страх привлекать внимание.

Собрали три анонимных истории, где люди делятся своими историями, ощущениями и победами, а также комментарий психотерапевта Антона Семенова.

История первая

Как газлайтинг проявлялся по отношению к вам?

Мне было 4 и меня обижала воспитательница в детском саду. Когда она видела, что дедушка идет меня забирать, то резко подхватывает на руки, начинала кружить и напевать песенку: “там твой дедушка идёт, он мне мяска принесет“. Что обидно, родители носили ей подачки, чтобы она обо мне позаботилась, но она наоборот - всячески унижала, забывала про мой день рождения, игнорировала в течении дня и оскорбляла. Еще она давала мне подзатыльники за недоеденную кашу и за попытки есть левой рукой. Частенько унижала при других детях, говорила что я тормознутая, отмороженная, хотя я была достаточно беспроблемным ребенком. Она же мне внушала, что я всё придумала и реагирую неправильно. Я рассказывала родителям, но мне не верили.

Во взрослой жизни тоже хватило историй. Мама могла сказать, что я неадекватная. Бывшему мужу не нравилось, что я громко смеюсь и разговариваю, ему было стыдно и он стал намекать, что у меня проблемы с психикой.

К сожалению, мне всегда казалось, что я неправильная, не идеальная, странная и неадекватная. Правда во взрослом возрасте легче всех простить и отпустить, потому что нормальных нет, есть стабильные. Да и взрослых - мало. Поэтому я и храню детскую память.

Помню как моя молоденькая мама плакала и говорила, что очень хочет меня от всего уберечь, но не знает как.

Как и когда вы поняли, что происходящее - не нормально?

Только после 20 лет я уже осознавала, что это такое и что происходит, конечно не без участия образования в ВУЗе. Тогда стало понятно устройство, схемы и механика газлайтинга. Правда, как ни странно, даже зная, все нюансы - можно легко попасться снова. Например, во время влюблённости, когда химия влияет на объективное восприятие. Потому что в близких отношениях всегда мешает близорукость.

Как вы вышли из этой ситуации?

Я не вышла.

Как пережитое повлияло на вашу жизнь?

Плохо. Куча комплексов и страхов. Но, ничего. Я уже ребёнком понимала, что предстоящая жизнь - большая внутренняя работа. А еще, я обещала себе помочь.

Газлайтинг: три истории побывавших на той стороне радости pinterest.com

Почему родители не доверяют своим детям и ставят в приоритет слова чужого взрослого?

Здесь есть два одинаково верных ответа. Первый - потому что такие родители не доверяют себе. А значит, и своим детям, которые “плоть от плоти” и чьи мнения во многом продукт мнения родителей. Которому они сами не доверяют. Второй - потому что “не держат” внешнюю границу. Ведь если принять сторону ребёнка, то с “чужим взрослым” будет конфликт, его мнение против нашего. Если человек неосознанно убеждён, что конфликт проиграет, что удержать границу и настоять на своём не сможет, то он предпочитает его избежать. А чтобы не признавать свою слабость ему проще вообще отрицать наличие конфликта. Правда, для этого нужно обесценить мнение ребёнка.

История вторая

Как газлайтинг проявлялся по отношению к вам?

У меня были отношения с психопатом, поэтому в той или иной форме проявления газлайтинга были постоянно в течение всех 3,5 лет. Например, обидные шутки и выпады в мой адрес, которые сопровождались ответом на моё возмущение: «у тебя что, чувства юмора нет? Я не обижал тебя, ты сама обижаешься», «тебе показалось, я ничего такого не имел ввиду». Заигрывания с другими женщинами с комментарием «тебе просто кажется, я со всеми так общаюсь, ты придираешься». На пике, после избиений говорил, что не представляет откуда у меня синяки, участливо расспрашивал «ты где так ударилась?» «я никогда не бил и не ударю женщину, ты что такое говоришь?». Постоянно обвинял меня в плохой памяти, будто я не запоминаю что он говорил (хотя на самом деле ничего не говорил) или наоборот, отрицал то, что уже сказал.

Как и когда вы поняли, что происходящее - не нормально?

Где-то через три года поймала себя на том, что по утрам не могу встать с постели. У меня не было ни эмоций, ни желаний. Я была просто функция, которая обслуживает детей и партнера. Кроме того, я стала сомневаться в собственной памяти и адекватности, он постоянно обвинял меня в том, что я ничего не помню и стала в это верить, на свой мозг больше не могла положиться. На тот момент меня поддерживала подруга, которая дала телефон терапевта. Я пошла с запросом «со мной что-то не так, я ничего не могу делать». И в процессе работы прояснялось, что со мной все так, проблема в психопате рядом

Как вы вышли из этой ситуации?

Почти год моя терапевт давала опоры, помогала осознавать, что происходящее ненормально, что у меня с головой все ок и я могу себе доверять. Но на тот момент разорвать отношения я оказалась не готова. Я завершила терапию и через несколько месяцев собралась с силами и выгнала его. Сам разрыв был сложным, он ещё долго пытался меня дёргать. Я снова пошла в терапию и до сегодняшнего момента 2,5 года с поддержкой выруливаю.

Как пережитое повлияло на вашу жизнь?

Самым сложным оказалось снова кому-то поверить, всех новых и старых знакомых мужчин сознательно или нет проверяла на безопасность. Сейчас тоже периодически отлавливаю проверки. Терапевт диагностировала ПТСР, где-то через год после разрыва начались тяжёлые приступы паники, по пару дней разговаривать не могла, всего боялась.

Сейчас уже все хорошо, пережитый опыт обучил - малейшие проявления насилия и газлайтинга нужно отлавливать и отсекать на подлёте.

Газлайтинг: три истории побывавших на той стороне радости pinterest.com

Влияние газлайтинга это на всю жизнь, или терапия способна изменить отношение к миру и самому себе?

Верно и то, и другое. Случившийся газлайтинг - это опыт, который остаётся с человеком на всю жизнь. Это изменить нельзя. И как любой опыт, он влияет на человека, на его образ себя и на его модели поведения. Этот опыт можно проинтегрировать, из него можно извлечь уроки и сделать выводы. Тогда человек становится опытнее и открывается новому опыту, у него есть ресурс идти дальше. И в этом психотерапия может помочь.

История третья

Как газлайтинг проявлялся по отношению к вам?

Когда я была маленькой, мама и отчим меня били. Но всегда говорили, что такого не было и что они такого не делали.

Как и когда вы поняли, что происходящее - не нормально?

Я не знала, что нужно что-то делать, было непонятно, что именно можно изменить, если слово взрослого - весомо, а моё - нет. Лет с пяти я поняла, что мама так делает потому что хочет скрыть факт содеянного. Поэтому ненормальным не казалось.

Как вы вышли из этой ситуации?

Я просто перестала обсуждать это с мамой, и научилась использовать свое знание как инструмент манипуляции.

Как пережитое повлияло на вашу жизнь?

Беспомощность и отчаяние моментально погружает меня в ярость, особенно если версии участников ситуации не совпадают. И сейчас я очень точно и дотошно слежу за своими и чужими формулировками.

Газлайтинг: три истории побывавших на той стороне радости pixabay.com

Можно ли помочь человеку, который не понимает в какой ситуации находится? Стоит ли это делать, или нужно ждать “озарения” подвергнувшегося газлайтингу? Как себя правильно вести в подобных ситуациях?

Как и в любых созависимых отношениях, любое внешнее давление на такую созависимую систему порождает лишь активное сопротивление и внутреннюю консолидацию. Любой, кто пытается помочь, становится внешним врагом, фактором, который сплачивается систему. В общем, чем сильнее кто-то давит на созависимую систему, тем крепче она становится. В этом смысле действительно, пока человек не прозреет, помочь ему напрямую нельзя. Существующее положение вещей психологически для него норма. Но можно помочь ему увидеть другую норму. Когда такой человек видит, как у других людей отношения строятся по другой норме, когда с ним самим кто-то обращается уважительно, прислушивается к его мнению, доверяет его опыту и компетенциям, тогда он или она может засомневаться в том, что их текущие отношения с газлайтером - это норма, и что газлайтер может ошибаться или даже специально вводить в заблуждение. А такое сомнение - это и есть ниточка, по которой можно выйти из этого лабиринта.

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