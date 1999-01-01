Недавний инцидент в Казани, где 19-летний студент Ильназ Галявиев убил девятерых, взбудоражил общественность. У Галявиева был такой же дробовик как и у напавшего на коллеж в Керчи в 2018 году - Владислава Рослякова.

«В обычном маленьком городке жил обычный мальчик, не слишком прилежно учившийся в обычной средней школе. И была смертная провинциальная тоска, порождавшая жажду сделать хоть что-нибудь. Неважно что - взорвать привычную жизнь, убить или умереть. Однажды, никто не знает почему, мальчик взял с собой в школу оружие, и полилась кровь.»

Это аннотация к вышедшему в 1977 году роману Стивена Кинга, который изъяли из печати. В 1980х и 1990х книга была обнаружен среди вещей школьных стрелков. Так что же заставляет молодых людей совершать подобные преступления? Отчаяние? Ненависть? Скука? Ярость?

Кадр из хф «Класс». Режиссер: Ильмар Рааг Pinterest

Одной из распространённых причин, которую озвучивали школьные стрелки следователям, считается буллинг и отчужденность от коллектива. Секретные службы и психологи призывают взрослых не искать в ребёнке какие-то характерные черты, но посмотреть на его поведение и обращать внимание на то что говорит подросток, терпит ли он издевательства и имеет ли доступ к оружию.

Первый случай нападения на школы зафиксирован в 1764 года. Учитель — Енох Браун и 9 учеников были застрелены и скальпированы индейцами.

Самые громкие в истории случаи нападения на школы

Сэнди-Хук стрельба в начальной школе

14 декабря 2012 года, в Ньютаун, штат Коннектикут, США, 20-летний Адам Лэнза застрелил 26 человек, в том числе 20 детей в возрасте от шести до семи лет, а также шесть взрослых сотрудников. В тот же день, перед тем как ехать в школу, он застрелил свою мать, а затем покончил жизнь

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самоубийством, выстрелив себе в голову.

Младшая школа Сэнди-Хук Pinterest

Родители Адама были в разводе, а мать коллекционировала оружие. Именно на её имя был зарегистрирован арсенал оружия, с помощью которого Лэнза и устроил стрельбу. Этот инцидент является самым массовым расстрелом в начальной школе в истории США.

По исследованиям США 12% людей, стрелявших в других, увлекались компьютерными играми.

Массовое убийство в Йокела

7 ноября 2007 года, преступление, совершенное в школе финского городка Йокела, 18-летним учеником Пекка-Эриком Аувиненом.

Пекка-Эрик Аувинен Pinterest

Жертвами Аувинена стали 8 человек: шесть учеников, школьная медсестра и директор школы. Сам Аувинен попытался покончить жизнь самоубийством и нанёс себе огнестрельную рану головы. Не приходя в сознание, он скончался в больнице, в тот же день. Как и в случае Колумбайна, подросток называл себя «орудием естественного отбора» и «штормовой дух».

Стрельба в керченском политехнический колледже

17 октября 2018 года, местный студент Влад Росляков ходил по учебному заведению и расстреливал учащихся из охотничьего ружья 12-ого калибра, разрешение на который он только получил. В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек из числа учащихся и персонала учебного заведения, включая и самого нападавшего. Всего пострадали 67 человек. Есть версия, что свой образ Росляков заимствовал у одного из участников расстрела в школе «Колумбайн».

Керченский стрелок Pinterest

По данным правоохранительных органов, Росляков планировал массовое убийство с января 2017 года и действовал в одиночку. Это крупнейшее по количеству жертв массовое убийство в учебном заведении в новейшей истории Европы.

Стрельба в средней школе Марджори Стоунман Дуглас

14 февраля 2018 года, в Паркленде, штат Флорида, США,19-летний Николас Круз вооруженный полуавтоматической винтовкой открыл огонь по учащимся средней школы. Он убил 17 человек, и еще 17 - получили ранения. После этого стрелок постарался скрыться с места происшествия смешавшись с другими учениками. Через некоторое время Николас был опознан и арестован в соседнем городе. За несколько месяцев до инцидента Николас остался сиротой, имел большие проблемы с поведением и обучением в школе: за один год его переводили шесть раз.

Николас Круз Pinterest

Стрельба в средней школе Марджори является самой смертоносной в истории Соединенных Штатов, превосходя «Колумбайн». По оценке государственных следователей, Николас Круз, не смотря на психические расстройства (депрессия, аутизм, СДВГ) «имел низкий риск причинения вреда себе или другим».

Как признался сам Николас Круз, пойти на массовое убийство ему приказал демонический голос.

Убийства в школе «Колумбайн»

20 апреля 1999 года, спланированное нападение двух учеников, Эрика Харриса и Дилана Клиболда, старших классов школы «Колумбайн». 13 человек были убиты и 23 ранены. В конечном итоге 18-летний Харрис и 17-летний Клиболд совершили самоубийство на месте преступления.

Колумбайн Pinterest

В своё время, по числу жертв трагедия занимала третье место среди массовых убийств в учебных заведениях США. В своём дневнике Харрис написал о своём видении и восхищении того, что он представлял в качестве естественного отбора, и что как бы ему хотелось поместить всех внутрь игры

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Doom и проследить, чтобы все слабые умерли, а сильные выжили.

Стрельба в гимназии № 175

11 мая 2021 года, Казань, Республика Татарстан. 19-летний Ильназ Галявиев, пришел в свою бывшую гимназию с оружием, в результате взрыва и стрельбы погибли 9 человек, 32 пострадали.

Гимназия № 175 Reuters

Нападавший был задержан. В 2018 году военкомат признал Ильназа Годным к службе в армии, несмотря на то, что у него было диагностировано поражение головного мозга.

Спросили у психотерапевта Антона Семенова, а могут ли игры, фильмы и литература влиять на рост агрессии среди подростков?

Есть агрессия как естественная биологическая реакция на дискомфорт, и есть способы её канализации, то есть то, на что и как она будет направлена.

Есть две причины роста агрессии. Первая – это реакция на непомерное социальное напряжение, которое накапливается в любой закрытой социальной системе, и которое проявляется через наименее защищённых членов общества. Так происходит не только в школах, но и в армиях, институтах, исправительных учреждениях.

Вторая причина – это отторжение обществом человека, если какие-то его особенности не вписываются в социальный стандарт.

Уже давно начавшаяся в искусстве тенденция толерантности и нормализации социального разнообразия наоборот уменьшает влияние этого второго фактора, а возможность создавать новые социальные связи и реализовывать разнообразные интересы через игры помогает уменьшить закрытость социальной системы и даёт выход социальному напряжению. Точно так же, как эту функцию выполняют разнообразные кружки, если только там присутствует аспект социального общения, а не только жесткого тренинга.

Лучшим способом профилактики таких инцидентов и в психологии, и в социологии считается социализация, то есть улучшение социального общения и по объёму, и по разнообразию. И игры, и литература, и фильмы не так важны, как это раньше считалось, и положительный, и отрицательные их эффекты весьма ограничены, и есть намного более важные факторы.

Причины влияющие на деструктивное поведение

Отсутствие контакта между членами семьи

Исследования утверждают, что в семьях преступников часто наблюдалась низкая эмоциональная близость. Что может вести и к отсутствию эмпатии, и к неспособности сдерживать агрессию. Конечно, подобное поведение может быть связано и с патологическими процессами. Также отсутствие эмпатии может быть следствием насилия и травматических ситуаций в юном возрасте.

Кадр: телесериал «Последний час»

Подростковый возраст

Считается, что лобные доли, которые отвечают за критическое мышление и умение оценивать последствия, заканчивают формироваться к 21 году. До этого возраста человек не может адекватно воспринимать реальность и свои действия. До окончания формирования лобных долей весь процесс мышления происходит в миндалевидном теле. Этот тип мышления характеризуется эмоциональностью, импульсивностью и агрессией. Именно потому подростки чаще подвергают свою жизнь риску.

Буллинг

Издевательства играют существенную роль в жизни многих школьных стрелков. Чтобы модель травли сработала необходимо 3 вида участников: хулиган, жертва и наблюдатели. Именно такая формула позволяет создавать как личное, так и общественное давление на жертву. Учащиеся, подвергшиеся издевательствам, склонны к развитию поведенческих проблем, депрессии и проблем с

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самоконтролем. В 75% случаев стрелки были жертвами издевательств в школе.

Спросили у психотерапевта Антона Семенова, можно ли уменьшить тот фактор, что насилие, своего рода, универсальный способ решения проблем? Что могут сделать родители, чтобы минимизировать подобные восприятие?

Насилие – это всегда не универсальный способ решения проблем, а как раз аварийный механизм на случай бессилия, когда решения проблемы человек уже не видит. Как вспышка гнева является симптомом того, что человек теряет контроль, перестаёт справляться.



Поэтому лучшая профилактика любого насилия – это наличие альтернативных вариантов поведения в сложных ситуациях. Родители здесь могут очень сильно помочь, но только в том случае, если они находятся на стороне ребёнка и ребёнок ожидает, что получит помощь, а не наказание или осуждение.



Свой вклад может сделать и общество, создавая для людей разные возможности получить помощь, убежище или места и дела, где человек может реализовать своё напряжение в конструктивном ключе.

Напоминаем, что днями, во время мониторинга сети Интернет в мессенджере «Telegram», работники Департамента киберполиции НПУ обнаружили групповой чат под названием «Колумбайн - возрождение», участниками которого были 169 пользователей. Анализируя содержания переписки правоохранители обнаружили сообщение следующего содержания: «Завтра школа номер 250 города Киев запомнит этот день навсегда». В тот же день полиция усилила охрану школы № 250 и нашла 15 летнего парня, который написал данное сообщение.

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