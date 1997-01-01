Узнайте, что вещают звезды в этот день!

Гороскоп на 28 апреля 2021 года для всех знаков зодиака freepik.com

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Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года: Овен

Не обращайте внимание на чужую агрессию, поскольку вы потратите свою энергию впустую. Отвечайте добром на любые проявления неадекватности.

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года: Телец

Благоприятный день для финансовых операций любой сложности. Сегодня отличный день для того, чтобы порадовать себя незначительными покупками.

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года: Близнецы

Не стоит сегодня делать чужую работу, поскольку вы не получите никакой выгоды. Более того, вам даже «спасибо» не скажут, так что не нужно тратить свои силы зря.

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года: Рак

Следуйте четко поставленному плану, не поддаваясь соблазнам, которые встретятся на вашем пути.

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года: Лев

Не стоит никого обманывать, поскольку ложь рано или поздно вскроется, и ударит по вашей репутации. Помните: лучшая горькая правда, чем сладкая ложь.

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года: Дева

Проведите этот день с близкими людьми, чтобы наполниться энергией. Не стоит впадать в отчаяние, если чувствуете усталость, лучше возьмите выходной и приведите свои мысли в порядок.

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года: Весы

Не стоит доверять пустым, но красивым словам окружающих, поскольку это просто лесть. Обращайте внимание на поступки, ведь они красноречивее любых слов.

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года: Скорпион

Не стоит вступать в конфликт и доказывать свою точку зрения, даже если уверены в своей правоте. Переубедить оппонента вам не удастся, а вот врага вы наживете легко.

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года: Стрелец

Не стоит распыляться на несколько дел, лучше сосредоточиться на одном профессиональном направлении. Составьте план и придерживайтесь его, чтобы достичь максимального эффекта.

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года: Козерог

Не доверяйте свое дело третьим лицам, поскольку потом будет очень сложно доказать свое авторство. А это повлечет серьезные финансовые траты.

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года: Водолей

Не обращайте внимание на сплетни и домыслы, которые сегодня услышите в свой адрес. Люди вскоре забудут об этом, а вы рискуете серьезно подорвать нервную систему.

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года: Рыбы

По возможности проведите этот день наедине с собой. Находясь в одиночестве, вы сможете сделать гораздо больше, чем находясь в шумной компании.

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