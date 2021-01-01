Можем ли мы как-то защитить себя от эмоционального выгорания? Собрали несколько советов по профилактике этого неприятного состояния.

Эмоциональное выгорание: что за зверь и как с ним бороться? pinterest

Впервые термин был предложен в 1974 году американским психиатром Гербертом Фрейденбергом. Изначально синдром был обнаружен у врачей, которые занимают вершину пирамиды. Второе место заняли — педагоги и психологи. А дальше - социальные работники, менеджеры и руководители.

Причины возникновения синдрома эмоционального выгорания

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На самом деле их много, но объективно можно уложить в два слова: беспросветность и бесперспективность. Т.е. это работа без нормального отдыха в ускоренном темпе, с короткими выходными и микро отпусками. Невозможность повлиять на результат работы или понять, что делаешь что-то важное. Постоянная необходимость носить.

Как проявляется синдром эмоционального выгорания?

Крайнее истощение нервной системы. Проявляется это, как отсутствие сил и энергии. Высокая утомляемость, особенно от монотонной работы, а также недостаток сил на поиски нестандартных решений и освоение нового. Также могут присутствовать непереносимость резких раздражителей (свет, звук, запах), рассеянное внимание, беспричинная тревога, настроение с постоянным знаком «минус».

Отстранённость. Ведь каждая новая попытка вникнуть, понять – отбирает остатки сил. Это приводит к возникновению циничных ноток, черствости.



Неэффективность и недостаточность своих достижений. Ощущение полной безысходности, бесполезности и бесперспективности. Все это приводит к пессимизму, потере идеалов, нежеланию двигаться дальше по профессиональной и карьерной лестнице.

Эмоциональное выгорание: что за зверь и как с ним бороться? pinterest

Синдром эмоционального выгорания может коснуться любого, но есть особо подверженные личности:

тревожно-мнительные

эмоциональные и отзывчивые

ответственные и требовательные к себе

склонные не показывать на людях эмоции

привыкшие к жёсткой самодисциплине и самоконтролю

Профилактика синдрома эмоционального выгорания

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Учитесь активно отдыхать, переключаться с одного вида деятельности на другой, оставлять все рабочие проблемы на работе, не придавать большого значения конфликтам. Ставьте перед собой тактические и стратегические задачи (достижением первых себя необходимо поощрять и баловать).

Можно вспомнить еще один совет: вовремя менять сферу профессиональной деятельности, ведь смена привычек добавляет сил для дальнейшего движения.

Занимайтесь спортом. Учёные доказали: регулярные занятия физическими упражнениями способствуют выработке гормонов радости. Найдите в своём графике время для спорта. Даже если у вас нет возможности регулярно посещать спортклуб, не отказывайте себе хотя бы в пеших прогулках, велосипеде или роликах.

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