Кто и зачем отвечает на письма людей с проблемами?

Пифия на связи: некоммерческая инициатива, которая отвечает на письма людей в кризисных ситуациях. Редакция пообщалась с Пифиями и разузнала что и зачем они делают.

Давайте сначала разберемся, кто такие Пифии. Согласно википедии, Пифия - это жрица-прорицательница дельфийского оракула, которая трактует пророчества и отвечает на вопросы.

В 2021 году уже новые Пифии отвечают на волнующие вопросы людей с помощью писем.

Как это работает?

Работает все очень просто: человек прописывает волнующую его ситуацию с которой столкнулся, и отправляет письмо на электронный адрес. Письмо приходит на почтовый ящик, и одна из пифий берет его в работу. Что интересно, у Пифий есть имена согласно древнегреческой традиции, на данный момент их 4: Зойя, Фатья, Ада и Эна.

Пифии - кто они и зачем отвечают на письма pixabay.com

Женщины не берут ни денег, ни донатов, руководствуясь идеей, что не все в этом мире исчисляется деньгами. Редакция проверила эту информацию на себе и получила интересный опыт. Наша журналистка написала письмо по указанному адресу и попросила совета.

Журналист: я вообще не ожидала, что мне ответят. Не то, чтобы сомневалась, просто сама идея несколько странная. Хотя, признаюсь, именно в этот период мне не хватало обзора ситуации с разных углов, а обсуждать со знакомыми мне не хотелось. Ответ я получила в течение суток, а информация, которая была в письме, позволила сделать несколько шагов назад и посмотреть на историю под другим углом. Сейчас я думаю, что это было своевременно и уместно, так что я благодарна этой команде.

Как появилась идея создания такой инициативы?

Эна: ну как, из жизни. Во-первых, практика написания писем и получения на них ответов – достаточно распространенная. Разница только в том, что часто это публичная тема и в сеть выкладывают как исходное письмо, так и ответ на письмо. В этом есть логика, ведь много человеческих ситуаций, отношений и поведенческих схем - имеют общие точки пересечения, разница только в деталях. Но с точки зрения безопасности и психологического комфорта - спокойнее знать, что твое письмо не «всплывет» в сети. Именно этого я бы хотела для себя. Именно это я и сделала, потому что если это нужно мне, возможно, это нужно и другим.

Во-вторых, у некоторых народов был такой обряд, назывался «исповедь незнакомцу». Вот идет человек по дороге и встречает путника, и просит у путника возможность быть выслушанным. У них происходит диалог, возможно люди обмениваются какими-то идеями, получают информацию и облегчение. Затем они расходятся и больше никогда друг друга не видят. Они не знают ни имен друг друга, ни статуса, ни профессии. Просто два микрокосма встретились внутри макрокосма.

В-третьих, жизнь полна ситуаций и обстоятельств, которые заставляют бегать по кругу в поисках ответов, иногда не хватает всего ничего - взгляда со стороны. Весточки, что ты все правильно делаешь, или ты не зря, или объяснения какого-то события. Потому что мы все - простые люди, мы не способны видеть картинку целиком, всегда есть слепые зоны, всегда есть неизвестность. Но неизвестность можно и нужно уменьшать до минимума, и делается это с помощью других людей. По сути, к себе-то мы так и приходим, через других людей.

Пифии - кто они и зачем отвечают на письма pixabay.com

Вы тратите время и энергию на то чтобы ответить незнакомым людям, что вами движет? Где вы черпаете энергию?

Фатья: мы живем в эмоциональной пустоте – несмотря на то, что вокруг нас миллион мессенджеров, лайков и стикеров с облизывающими котятами. Но когда в душе вдруг образуется дыра - а это случалось хоть раз с любым из нас, то выясняется, что в соцсетях об этом писать стыдно или страшно, да и лайк за пост под названием «хочу прямо сейчас перерезать себе горло» ты вряд ли получишь. Остаются стикеры с котятами - помогает, но недолго. В общем, при том количестве информационной движухи, которая плещется вокруг нас, зачастую сказать «мне сейчас очень плохо» - некому. Даже если ты осознаешь, что такой человек есть, ты либо пожалеешь его, либо осадишь себя - а кому сейчас легко? И будешь, в общем-то, прав.

Мною движет банальная надежда, что я сделаю этот мир хоть чуточку дружелюбнее и комфортнее для людей. В общем альтруизм, да. Про энергию - не знаю. Очевидно, что она появилась. Так почему бы не пустить ее на благое дело?

Зойя: у меня два девиза в жизни. Один из них звучит как “Каждому нужен тот, с кем можно поговорить”. Я знаю, что иногда поговорить не с кем, даже если ты в толпе людей. И я знаю, что обратиться за помощью иногда важно к совсем незнакомым людям. Пифии идеальный вариант.

Мне важно, что я могу быть причастной к возможности получить помощь совершенно бесплатно и безопасно для всех. Я знаю, что один разговор может круто изменить чью-то жизнь. Например, убедить продолжить её.

Мне посчастливилось принимать помощь от кучи разных людей, когда я в ней остро нуждалась. Теперь мне важно отдавать это обратно миру. А ещё у меня есть ответы на самые разные вопросы. И вопросы на самые разные ответы.

Почему вас не интересует финансовая сторона вопроса?

Зойя: потому что я уделяю этому ровно столько времени, сколько мне важно и сколько я могу. Моя работа платит мне деньги. Быть Пифией вполне достаточно - я бы даже сказала, что это привилегия. Деньги в этой экосистеме лишние. Это как другое измерение. Зачем там вообще деньги?

Фатья: потому что деньги - это хорошо, но не главное. Главное осознание того, что кто-то после твоего ответа пошел делать себе чай, а не мылить веревку.

Пифии - кто они и зачем отвечают на письма pixabay.com

Почему и как вы стали Пифией? Какая эмоция вами руководила?

Зойя: я увидела текст об этом у Пифии, которая это придумала первая. И я пошла по зову сердца. Наверное, я просто в глубине души тоже Пифия. Меня позвали и я пришла.

Фатья: я была там, когда очень страшно и не с кем этим поделиться. Фактически меня спасла аналогичная возможность выговориться незнакомым людям.

Ада: мне хотелось поговорить. Иногда у тебя есть друзья, близкие, психолог, но все равно некому выговориться. Хоть иди рой во дворе ямку. И когда первая Пифия придумала, что можно писать письма «в никуда» и получать ответ, я поняла, что меня это спасло бы. А значит, нужно кому-то еще.

Какие вопросы задают, и как вы решаете, кто отвечаете?

Эна: разные вопросы задают. И про экзистенциальный кризис, и про сны, и про одиночество, в общем, обычные вопросы, которые сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни. Отвечаем по специализации, каждая из Пифий имеет опыт в разных жизненных ситуациях. У нас есть психолог, есть люди, которые умеют решать проблемы. Бывают сложные письма, тогда мы советуемся друг с другом и выбираем наиболее адекватный подход. Но в любом случае наше кредо: комфорт и безопасность для каждого участника процесса.

Писать сюда: pythia.onlone@gmail.com

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