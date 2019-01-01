Клещ демодекс: симптомы, лечение и профилактика

Узнайте, как проявляется демодекс и что делать, чтобы его вылечить.

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Клещ демодекс вызывает хроническое кожное заболевание демодекоз. Чаще всего заболевание проявляется в теплое время года: с весны до осени. Ivona решила выяснить, как проявляется демодекоз, чем его лечить и какую профилактику проводить, чтобы предотвратить заболевание.

Как проявляется клещ демодекс: симптомы

Демодекоз имеет две формы: кожную и болезнь век, поэтому для этих двух форм разные симптомы.

Симптомы демодекоза на коже:

Угревая сыпь (от гнойников до розацеа),

Сильный зуд особенно вечером и ночью,

Повышенная жирность кожи,

Красные участки кожи, которые свидетельствуют о высоком давлении в сосудах,

Увеличение крыльев носа.

Симптомы демодекоза век:

Усталость глаз,

Выпадение ресниц (поскольку клещ поражает волосяные фолликулы),

Появление тонкой пленки по линии роста ресниц,

Покраснение и воспаление век.

Демодекоз: диагностика и лечение

Врач проводит визуальный осмотр, а также назначает лабораторное исследование. Материал собирается методом соскоба, а при глазной форме берут несколько ресничек.

Лечение демодекоза длится около трех месяцев. Пациенту, как правило, назначают препараты местного действия, иногда медикаменты для повышения иммунитета, коррекции недостатка тех или иных витаминов в организме. Лечение демодекоза век контролирует офтальмолог, а кожи – дерматолог.

Демодекоз: профилактика

Главной причиной появления и развития демодекоза является сниженный иммунитет, поэтому больным следует повышать иммунитет, избегать стрессов, чрезмерного употребления кофеиносодержащих напитков (кофе, чая), не злоупотреблять солярием и загаром, не работать долго за компьютером, не использовать косметики на основе гормональных и растительных компонентов, а также соблюдать правила личной гигиены.

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