С заботой о здоровье: какие анализы нужно сдавать раз в год
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Если вы заботитесь о своем здоровье, то знаете о необходимости регулярно проходить обследования. Мы собрали 7 важных анализов, которые нужно сдавать хотя бы раз в год. О каких нарушениях они свидетельствуют и сколько стоят анализы – читай в нашем материале.
ТОП-7 анализов, которые нужно сдавать каждый год
Сахар в крови. Если показатель глюкозы в крови повышен, это может свидетельствовать о развитии диабета/преддиабета. Такой результат анализа показывает, что организм не производит в необходимом объеме инсулин – гормон, который поставляет сахар в клетки для получения энергии или не использует инсулин должным образом.
- Как сдавать анализ: натощак 1 раз в год (если у пациента гипертония, то чаще).
- Сколько: от 70 грн.
Липидная панель. Эти тесты важно сдать, чтобы вовремя обнаружить риск развития кардио недугов.
- Как сдавать анализ: 1 раз в год.
- Сколько: один тест от 60 грн.
Щитовидно-стимулирующий гормон и тест Т4. Тесты покажут содержание гормонов, а также, как функционирует щитовидная железа. Особенно на эти анализы стоит обратить внимание тем, у кого быстрая утомляемость, усиленный аппетит, сверхчувствительность к холоду, слабость мышц, ломкость волос и ногтей, проблемы с весом.
- Сколько: от 425 грн.
Витамин D. Витамин D важен для прочности тканей, чаще всего его не хватка наблюдается у людей старшего возраста.
Сколько: от 225 грн.
Железо, витамин В12, магний. Эти вещества также важны для нормальной работы организма, поэтому стоит контролировать их содержание.
- Сколько: один тест от 90 грн.
Биохимический анализ крови. Этот анализ покажет, как работают почки, печень, клетки крови. Его важно сдавать при острой или хронической инфекции, малокровии, проблемах со свертываемостью крови.
- Сколько: от 700 грн.
С-реактивный белок и гомоцистеин. Результаты этих анализов смогут рассказать о вероятности инсульта, кардио-сосудистых заболеваний о способности выводить токсины из организма и вырабатывать нейротрансмиттеры.
- Сколько: от 100 грн.
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