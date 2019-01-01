С заботой о здоровье: какие анализы нужно сдавать раз в год

Для того чтобы не пропустить начало развития серьезных заболеваний важно сдавать семь анализов в год. Какие именно и сколько они стоят – читайте в материале на Ivona.

Какие анализы нужно сдавать каждый год depositphotos.com

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Если вы заботитесь о своем здоровье, то знаете о необходимости регулярно проходить обследования. Мы собрали 7 важных анализов, которые нужно сдавать хотя бы раз в год. О каких нарушениях они свидетельствуют и сколько стоят анализы – читай в нашем материале.

ТОП-7 анализов, которые нужно сдавать каждый год

Сахар в крови. Если показатель глюкозы в крови повышен, это может свидетельствовать о развитии диабета/преддиабета. Такой результат анализа показывает, что организм не производит в необходимом объеме инсулин – гормон, который поставляет сахар в клетки для получения энергии или не использует инсулин должным образом.

Как сдавать анализ: натощак 1 раз в год (если у пациента гипертония, то чаще).

натощак 1 раз в год (если у пациента гипертония, то чаще). Сколько: от 70 грн.

Липидная панель. Эти тесты важно сдать, чтобы вовремя обнаружить риск развития кардио недугов.

Как сдавать анализ: 1 раз в год.

1 раз в год. Сколько: один тест от 60 грн.

Щитовидно-стимулирующий гормон и тест Т4. Тесты покажут содержание гормонов, а также, как функционирует щитовидная железа. Особенно на эти анализы стоит обратить внимание тем, у кого быстрая утомляемость, усиленный аппетит, сверхчувствительность к холоду, слабость мышц, ломкость волос и ногтей, проблемы с весом.

Сколько: от 425 грн.

Витамин D. Витамин D важен для прочности тканей, чаще всего его не хватка наблюдается у людей старшего возраста.

Сколько: от 225 грн.

Железо, витамин В12, магний. Эти вещества также важны для нормальной работы организма, поэтому стоит контролировать их содержание.

Сколько: один тест от 90 грн.

Биохимический анализ крови. Этот анализ покажет, как работают почки, печень, клетки крови. Его важно сдавать при острой или хронической инфекции, малокровии, проблемах со свертываемостью крови.

Сколько: от 700 грн.

С-реактивный белок и гомоцистеин. Результаты этих анализов смогут рассказать о вероятности инсульта, кардио-сосудистых заболеваний о способности выводить токсины из организма и вырабатывать нейротрансмиттеры.

Сколько: от 100 грн.

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