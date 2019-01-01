Биохакинг для кожи: главные правила продления молодости

Что такое биохакинг и как правильно «хакнуть» кожу, чтобы оставаться молодой подольше?

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Одной из популярных процедур по уходу за кожей сегодня является биохакинг. Ivona решила разобраться, что кроется за модным понятием биохакинг и помогает ли он в продлении молодости кожи.

Биохакинг – что это?

Биохакинг – довольно широкое понятие, которое включает в себя множество аспектов. Но если говорить о биохакинге кожи – это комплекс превентивных и лайфстайл принципов, которые помогут сохранять здоровье и молодость кожи.

Биохакинг: основные правила здоровой кожи

Контроль собственных биоданных – это весьма полезный ритуал, ведь делая проверку всего организма хотя бы раз в год можно на ранней стадии выявить проблемы и заболевания, что даст больше шансов на полное избавление от них. Что касается биохакинга здесь проводится процедура skin-check, когда врач с помощью дермтоскопа увеличивает различные новообразования на коже и подозрительные родинки и может изучить их структуру и характер.

Прием витаминов и «умных» таблеток. Многие активные «биохакеры» активно принимают таблетки, добавки, активаторы, стимуляторы и другие «умные» таблетки. Хотя, по словам дерматологов, без показаний врача никакие таблетки, БАДы и прочие витамины принимать не стоит, ведь все это является лишь дополнительной фармацевтической нагрузкой на организм, которая, к тому же, часто вовсе не нужна. Так что можно прослыть биохакером и без регулярного приема таблеток.

Биохакинг для кожи - правильный уход за кожей depositphotos.com

Правильный уход за кожей. Три основы правильного ухода за кожей – это очищение, увлажнение и питание. Также нельзя обойтись без SPF-защиты от солнца – но ей пользоваться не стоит в режиме нон-стоп, т.е. начинать наносить соответствующие крема стоит с апреля-мая, а зимой и поздней осенью давать отдохнуть коже.

Высыпаться. До определенного времени лучшим заменителем дорогостоящих бьюти-процедур может служить здоровый сон. Все восстановительные процессы в организме проходят во время сна, в том числе и регенерация клеток. Просыпаться и ложиться спать нужно плюс-минус в одно время, разница должна составлять не более часа, а в идеале – 30 минут. Для здорового сна в комнате нужна полная темнота, минимум шума и свежий увлажненный воздух.

Правильное питание. От правильного питания зависит не только фигура, но и здоровье и красота кожи. Поэтому стоит исключить из своего рациона продукты, содержащие скрытые сахара и быстрые углеводы (мясные полуфабрикаты, белый хлеб, картофель фри, сухие завтраки, крекеры, соки из пакетов и газированные напитки).

Простая диета против морщин включает в себя правила:

Не доедать свою суточную норму.

Включать в свой рацион кукурузу, помидоры, бобовые, авокадо, чернослив, яблоки, чернику, чеснок, баклажаны.

При каждом приеме пищи стоит сочетать белки, жиры и углеводы.

Активные прогулки на свежем воздухе. Движение – это жизнь и с этой фразой не поспоришь. Ведь активное движение помогает вентиляции легких, циркуляции крови, улучшению обмена веществ и синтезу гормонов. Поэтому стоит добавить ежедневные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе.

Позитивный настрой. Позитивное восприятие жизни, умение реагировать на негативные моменты также влияют на здоровье кожи. Ведь при длительном и изнуряющем стрессе вырабатывается гормон кортизол, который разрушает человека на физическом и эмоциональном уровне. Поэтому не забывайте общаться с друзьями, родными и коллегами, фокусироваться на счастливых моментах, а также перед сном вспоминайте все хорошее, что произошло за день.

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