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Домашнее насилие: куда обращаться за помощью

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Жертвам домашнего насилия нужно обратиться в правоохранительные органы, а также при потребности – к психологам.
Куда обращаться жертвам домашнего насилия - телефоны и адреса
Куда обращаться жертвам домашнего насилия - телефоны и адреса
depositphotos.com

Проблема домашнего насилия является актуальной для Украины, особенно ситуация обострилась с началом карантина и локдауна. Так, только с начала 2021 года в Киеве зафиксировали 5385 обращений относительно домашнего насилия. Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

«В течение марта в Киеве зафиксировано 1864 обращения, из которых в службу «Телефон доверия» поступило 318. Комнатой кризисного реагирования воспользовался 21 человек, из которых 10 – женщины, 10 – дети и один мужчина. Кстати, это первый мужчина, оказавшийся в «кризисной комнате» с момента их открытия. Всего же, с начала года ими воспользовались 59 человек», - отметила Марина Хонда.

В связи с этим Ivona решила выяснить, куда обращаться, если вы стали жертвой домашнего насилия.

Куда обращаться в случае домашнего насилия:

  1. Полиция. Вы можете позвонить по телефону 102 или прийти лично в отделение и написать заявление. Также помните, что полицейские могут проникать в жилье лица без решения суда в неотложных случаях, связанных с прекращением акта домашнего насилия, в случае опасности для жизни и здоровья пострадавшего человека.
  2. Для тех, кто боится обращаться в полицию стоит обратиться на номера горячих линий, где вам предоставят разъяснения и консультации
  • Национальная «горячая линия» по вопросам противодействия насилию и защиты прав ребенка 0800500335 или 116 123 (с мобильного) – бесплатно со стационарных и мобильных телефонов любых операторов по всей территории Украины;
  • Национальная горячая линия по вопросам предотвращения домашнего насилия, торговлей людьми и гендерной дискриминации 0-800-500-005 или с мобильного 116-123 она работает круглосуточно;
  • Государственный колл-центр по вопросам предотвращения домашнего насилия 1547;
  • Правительственный колл-центр 1545;

В случае необходимости также предоставляется правовая помощь, обращаться на горячую линию Координационного центра по вопросам бесплатной правовой помощи - 0-800 213-103 или обращаться в местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи или бюро правовой помощи по месту вашего жительства.

Куда обращаться жертвам домашнего насилия в Киеве:

  • Муниципальная горячая линия «Телефон доверия 15-00»,
  • Центр гендерного равенства, противодействия насилию (ул. Ильенко, 20).

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Теги: домашнее насилие, жертва, полиция, психолог
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Источник: ivonа bigmir)net

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