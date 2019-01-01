Как вывести лишнюю воду из организма: 5 работающих советов

Лишняя жидкость в организме является не только причиной оттеков, но и «страшных» цифр на весах.

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Лишняя жидкость в организме является проблемой для тех, кто хочет похудеть и хорошо выглядеть (без оттеков). Причин скопления лишней жидкости в организме немало: недостаточная физическая нагрузка, несбалансированное питание, чрезмерное потребление соли, вредные привычки, недостаточно частое питье в течение дня. Ivona решила разобраться, как «слить» лишнюю воду из организма и собрала советы, которые работают.

Как «слить» лишнюю жидкость из организма:

Употреблять достаточное количество воды в течение дня

Как бы парадоксально это не звучало. Часто люди, желая вывести лишнюю воду из организма, начинают отказываться от питья воды в течение дня. И это неправильно. Ведь оставшись без привычной нормы воды организм начнет накапливать воду про запас, что только и увеличит отечность тканей. Поэтому ни в коем случае не стоит уменьшать норму чистой негазированной воды в рационе. А вот от питья большого количества воды перед сном можно отказаться.

Правильно питаться Как вывести лишнюю воду из организма: правильное питание depositphotos.com

Тем, кто намерен избавиться от лишней воды в организме стоит ограничить потребление соленой еды, жиров, углеводов, спиртного, консервов и копченостей. Рацион стоит обогатить продуктами, которые богаты витаминами группы В, магнием (фисташки, говядина, фасоль, перловая каша), а также продуктами, способствующими ускорению водно-солевого обмена (рис, овсяные хлопья, овощи, фрукты, орехи, сухофрукты).

Добавить физические нагрузки

Поскольку одной из причин скопления в организме является недостаточная физическая нагрузка, стоит пересмотреть свой распорядок дня. Старайтесь делать небольшие перерывы на работе, во время которых можно пройтись по офису или возле него. Также стоит не забывать о спортзале. Причем не стоит загружать себя только кардионагрузками и силовыми тренировками, их можно отлично чередовать с йогой и плаванием.

Делать водные процедуры

Помочь избавиться от воды в организме помогут водные процедуры. Так, можно принять ванну с содово-солевым раствором. Полезным будет посещение сауны или хамама – лишняя жидкость выйдет скорее вместе с потом и токсинами.

Пить правильные напитки

Помимо употребления достаточного количества воды в день необходимо пить травяные напитки из цветов липы, брусники, листьев березы, шиповника и семян укропа. Также можно обратить внимание на фиточаи.

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