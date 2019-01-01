Не акне: что такое розацеа и как лечить заболевание

Почему возникает розацеа и как отличить дерматологическое заболевание от акне.

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Одним из распространенных дерматологических заболеваний является розацеа – хроническое рецидивирующее заболевание кожи лица, характеризующееся образованием сыпи и гнойных прыщей. Поскольку для розацеа характерны прыщи на коже лица, многие больные путают его с акне. В отличие от акне при розацеа не наблюдается ни белых, ни черных угрей. На коже появляются покраснения и небольшие бугорки, которые со временем могут превратиться в прыщи.

Розацеа: причины и симптомы

Чаще всего розацеа выявляют у светлокожих женщин среднего возраста, чаще всего в период c 40 до 50 лет. Среди причин появления розацеа медики выделяют наследственность, влияние тепла, холода, частые химические пилинги, патологии пищеварительного тракта, эндокринной системы, неправильное питание, употребление алкоголя.

Симптомы розацеа зависят от формы заболевания. Различают несколько форм дерматологического заболевания:

Эритематозно-телеангиэктатическая. При ней держится постоянно устойчивое покраснение.

Папуло-пустулезная – на покрасневших участках кожи появляется сыпь, которая со временем может превращаться в прыщи, заполненные стерильным содержимым.

Фиматозная (или папулезно-узловатая) – эта форма характеризуется появлением узлов и бляшек. Размер высыпаний увеличивается.

Глазная – может проявляться воспалениями краев век, конъюнктивитом, воспалениями роговицы, светочувствительностью, слезотечением и сухостью глаз.

Розацеа: лечение и профилактика

Как правило, для лечения розацеа используются мази и кремы на основе ихтиола, болтушек и борной кислоты. Применяются и гели на основе азелаиновой кислоты и других полезных компонентов, а также антибиотики тетрациклиновой группы, антигистаминные средства, витаминные комплексы.

Профилактика заболевания включает: ведение здорового образа жизни, отказ от острой пряной, слишком соленой еды, вредных привычек, использование максимально щадящих средств ухода за кожей, солнцезащитных средств (уменьшающих покраснения кожи), отказаться от тональных средств, химических пилингов.

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