«У него серьезные проблемы»: Никитин высказался о здоровье Данилко

Известный украинский продюсер Юрий Никитин рассказал о состоянии здоровья Андрея Данилко.

Андрей Данилко и Юрий Никитин instagram.com/yuriynikitin

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Музыкальный продюсер Юрий Никитин уже долгое время сотрудничает с Андреем Данилко, и впервые решился рассказать о его здоровье. В интервью «Зірковому шляху» на телеканале «Украина», знаменитость рассказал о здоровье легендарного артиста. По словам продюсера, Данилко чувствует себя неважно.

«По сравнению с теми депрессиями, которые у него были после 2007 года, это он уже находится в прекрасной форме. Потому что очень долгое время он совсем не мог творить и генерировать, выступать, ничего не мог делать. У него там более серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться. Там большая группа специалистов над этим трудится, врачи не только из Украины, но и из других стран европейских подключаются к этому процессу».

Также Юрий Никитин рассказал, что они готовят к 30-летию Верки Сердючки на сцене.

«Мы готовим новый клип, новый трек и за ним ряд очень серьезных проектов, о которых я просто не могу говорить. Но сегодня – это год 30-летия Верки Сердючки. Единственное, что могу сказать, он будет наполнен очень яркими и знаковыми проектами от Верки Сердючки».

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