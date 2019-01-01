Как отбелить зубы в домашних условиях: 5 простых способов

Народные способы домашнего отбеливания зубов.

Кокосовое масло

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Это средство можно использовать в качестве ополаскивателя после основной чистки зубов. Наносить кокосовое масло на зубы можно при помощи зубной щетки, подержать во рту 2-3 минут, затем ополоснуть полость рта водой. Масло имеет антибактериальный эффект и защитить эмаль от окрашивания пищей.

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Клубника

Яблочная кислота, которая входит в состав клубники, оказывает на зубную эмаль отбеливающий эффект. Нанесите ягодное пюре на зубы на 3-4 минуты, затем ополосните рот чистой водой.Использовать такое средство можно 1-2 раза в неделю.

Банановая кожура

Мягкий и нетравматичный способ удалить загрязнения с зубной эмали. Микроэлементы, которые содержит банановая кожура, укрепляют зубы и устраняют пятна красящих веществ от пищи. Чистку кожурой можно проводить 2-3 раза в неделю. Просто массажируйте зубы и десна мягкими движениями внутренней стороной банановой кожуры, затем ополосните рот теплой водой.

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Активированный уголь

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Порошок древесного угля имеет абсорбирующий эффект, а также бережно удаляет загрязнения. Удивительно, но такое сильное красящее вещество, как уголь, способно также освежить естественную белизну ваших зубов. Наносите средство при помощи зубной щетки перед основной чисткой. Затем тщательно прополощите рот чистой теплой водой.

Лимонная цедра

Протирайте зубы цитрусовой кожурой после основной чистки зубов, эфирные масла, которые содержатся в лимоне, бережно очистят эмаль от загрязнений, освежат дыхание и защитят зубы от окрашивания пищей.

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Красоту и белизну вашей улыбки также поможет поддержать отказ от вредных привычек, вроде курения, а также красящих напитков: чая, кофе, сладкой газировки и пр.

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