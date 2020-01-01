Ivona рассказывает, как правильно пользоваться патчами, чтобы избежать усталости, синяков и морщин под глазами.

Патчи нужно использовать только утром

Читай также: Антивозрастные приемы, которыми пользуются косметологи

Конечно, после рабочего дня хочется освежить кожу в области вокруг глаз и убрать синяки, но это большая ошибка. Вечером патчи, особенно с гиалуроновой кислотой, могут спровоцировать отеки. Поэтому используй их только по утрам.

Патчи можно использовать каждый день

Самое большой миф о патчах – если клеить их каждый день, кожа привыкнет и просто не будет воспринимать активные компоненты в составе. Это не так. У большинства патчей накопительный эффект и они рассчитаны на курс. Так что смело начинайте утро со своего любимого бьюти-ритуала!

Для свежего взгляда: как правильно пользоваться патчами freepik.com

Патчи можно не хранить в холодильнике

Читай также: Как вырастить длинные и густые ресницы

Сейчас многие звезды и бьюти-блогеры убирают патчи в холодильник, но это не обязательно. Влажная основа средства сама по себе хорошо освежает и охлаждает благодаря своему тонизирующему составу. Поэтому в том, чтобы держать патчи в холоде, особого смысла нет. Кстати, для чувствительной и проблемной кожи дерматологи не рекомендуют использовать охлажденные патчи – они могут вызвать сильное раздражение из-за перепада температур.

Накладывайте патчи в зависимости от задачи

Если нужно убрать припухлость, приложи патчи широкой стороной к внешнему уголку глаза. А если хотите разгладить мимические морщинки – наоборот, приложите патчи узкой стороной к внешнему уголку глаза.

Ранее мы писали о том, как вернуть лицу здоровый вид.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.