Шпинат - источник жизненно необходимых витаминов, элементов и антиоксидантов.

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Французы называют шпинат королем среди зелени. Он является прекрасным дополнением меню, помогает разнообразить питание и сделать его полноценным, полезным. Ivona расскажет, почему шпинат стоит добавить в свой рацион.

Шпинат является чрезвычайно богатым питательными веществами овощем. Он содержит большое количество каротиноидов, витамина С, витамина К, фолиевой кислоты, железа и кальция.

Укрепляет ваши кости

В шпинате содержится много кальция и витамина D, пищевых волокон, калия, магния и витамина С, которые являются важными питательными веществами для здоровья костей.



Чем полезен шпинат Pinterest

Контролирует уровень сахара в крови

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Шпинат содержит антиоксидант, известный как альфа-липоевая кислота, который снижает уровень глюкозы, повышает чувствительность к инсулину и предотвращает изменения, вызванные окислительным стрессом, у пациентов с диабетом.

Предотвращает астму

Многие исследования показали, что риск развития астмы ниже у людей, которые потребляют большое количество определенных питательных веществ. Одним из них является бета-каротин, именно поэтому шпинат является отличным источником для выбора.

Сохраняет здоровье глаз

Шпинат богат зеаксантином и лютеином, которые являются каротиноидами, ответственными за цвет в некоторых овощах. Кроме того, некоторые исследования показывают, что зеаксантин и лютеин помогают предотвратить дегенерацию желтого пятна и катаракты.



Чем полезен шпинат Pinterest

Поддерживает кровяное давление

Шпинат богат калием и содержит низкое содержание натрия. Этот состав минералов очень полезен для людей с высоким кровяным давлением, так как калий помогает регулировать кровяное давление. Фолат, присутствующий в шпинате, также способствует снижению гипертонии и расслабляет кровеносные сосуды, поддерживая при этом надлежащий кровоток. Снижая артериальное давление и ослабляя напряжение сосудов и артерий, вы можете уменьшить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Полезен при анемии

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Кроме того, если вы страдаете от дефицита железа, шпинат должен быть одним из первых зеленых листовых овощей, включенных в ваш план питания. Железо является тем важным микроэлементом необходимым организму для производства красных кровяных клеток. Оно также помогает уменьшить окисление клеток. Знайте, что 100 граммов шпината содержит 25% от ежедневного потребления железа!

Есть у шпината и противопоказания:

Нельзя употреблять его людям, страдающим от подагры, язвы желудка, цистита, мочекаменной, желчекаменной болезни и ревматизма. Причина ограничений – щавелевая кислота.

По этой же причине не рекомендуется детям до 7 лет.

Эндокринологическим больным шпинат можно включать в рацион после консультации со специалистом – большое количество йода может обострить заболевания щитовидной железы.

Людям, страдающим от избыточного газообразования необходимо ограничить прием овоща до небольших порций.

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