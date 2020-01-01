Цинк – это один из микроэлементов, обеспечивающий полноценное функционирование организма.

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Сегодня многие ищут эффективные способы защитить себя от инфекций и укрепить иммунитет. Но сколько бы не было советов, самое важное это сбалансированное питание. Организм должен получать все необходимые минералы и витамины. Если кто-то думает, что прием добавок и поливитаминов решит проблему, то это ошибочное мнение. Диетолог Светлана Фус рассказала о сбалансированном питании и почему сейчас организму необходим цинк.



Диетолог отметила, что ключ к хорошему самочувствию и укреплению иммунитета прост - здоровый образ жизни и особенно сбалансированное питание, богатое натуральными витаминами и минералами. И, что важно, недели здорового полноценного питания не хватит, чтобы улучшить иммунную систему и прием препаратов за короткий срок эту проблему тоже не решит. Иммунная система требует ежедневного обеспечения необходимыми компонентами. А такие условия создает только ежедневное адекватное сбалансированное питание.



Диетолог объяснила, почему организму сейчас необходим цинк pinterst

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Если же говорить о минералах, то среди них особенно важным и незаменимым для иммунитета является цинк. Он второй по распространенности после железа элемент в организме. Наше питание обязательно должно включать продукты богатые цинком.



Низкий уровень цинка приводит к снижению и ослабление Т-клеток иммунной системы, уменьшению лимфатических узлов, тимуса и селезенки и к нарушениям функционирования лимфоцитов. В результате - снижается сопротивления организма к инфекционным заболеваниям. Доказано, что при нормальном уровне цинка в организме будет меньше и легче протекать простуда.



Кроме иммунной защиты, именно этот микроэлемент участвует во многих реакциях ферментов, регулирует половое созревание и рост клеток. Он влияет на здоровье нашей кожи, волос и ногтей.

При дефиците цинка может снижаться чувство вкуса, ухудшаться обоняние, вплоть до полной его потери.



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Почему цинк может не усваиваться:

избыток зерновых, хлебных злаков в рационе. Цинк в этих продуктах мало доступен для организма, так как там содержатся фитаты, которые уменьшают его абсорбцию (всасывание). Особенно важно это знать вегетарианцам.

частое употребление алкоголя.

сочетание продуктов богатых цинком с молочными продуктами, с отрубями и клетчаткой.

злоупотребление продуктами с высоким содержанием простых сахаров - сладостями, газированными напитками, фруктовыми напитками, также снижают всасывание цинка.

Как избежать дефицита цинка?



Для этого пища должна включать достаточное количество продуктов, богатых этим минералом. Причем, принимать надо не один какой-нибудь продукт в большом количестве раз в неделю, а регулярно включать в рацион разнообразные источники цинка. Важно, чтобы было достаточно белка животного происхождения, без него усвоение цинка резко снижается. Поэтому пища не должна быть только растительной и углеводной.

Суточная потребность цинка для взрослых - 10 - 12 мг.



Диетолог объяснила, почему организму сейчас необходим цинк facebook.com/svetlanafus

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Источниками цинка также рыба и морская капуста, семена тыквы и подсолнечника, миндаль.

Важно, чтобы ежедневное меню было разнообразным и правильно сочеталось. Так мы сможем поддерживать уровень цинка в организме на должном уровне, избежим недостатка ключевого микроэлемента и этим поддержим иммунитет.



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