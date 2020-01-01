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Диетолог объяснила, почему организму сейчас необходим цинк

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Цинк – это один из микроэлементов, обеспечивающий полноценное функционирование организма.
Диетолог объяснила, почему организму сейчас необходим цинк
Диетолог объяснила, почему организму сейчас необходим цинк
pinterest.com

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Сегодня многие ищут эффективные способы защитить себя от инфекций и укрепить иммунитет. Но сколько бы не было советов, самое важное это сбалансированное питание. Организм должен получать все необходимые минералы и витамины. Если кто-то думает, что прием добавок  и поливитаминов решит проблему, то это ошибочное мнение. Диетолог Светлана Фус рассказала о сбалансированном питании и почему сейчас организму необходим цинк. 

Диетолог отметила, что ключ к хорошему самочувствию и укреплению иммунитета прост - здоровый образ жизни и особенно сбалансированное питание, богатое натуральными витаминами и минералами. И, что важно, недели здорового полноценного питания не хватит, чтобы улучшить иммунную систему и прием препаратов за короткий срок эту проблему тоже не решит. Иммунная система требует ежедневного обеспечения необходимыми компонентами. А такие условия создает только ежедневное адекватное сбалансированное питание.

Диетолог объяснила, почему организму сейчас необходим цинк
Диетолог объяснила, почему организму сейчас необходим цинк
pinterst

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Если же говорить о минералах, то среди них особенно важным и незаменимым для иммунитета является цинк. Он второй по распространенности после железа элемент в организме. Наше питание обязательно должно включать продукты богатые цинком.

Низкий уровень цинка приводит к снижению и ослабление Т-клеток иммунной системы, уменьшению  лимфатических узлов, тимуса и селезенки и к нарушениям функционирования лимфоцитов. В результате - снижается сопротивления организма к инфекционным заболеваниям.  Доказано, что при нормальном уровне цинка в организме будет меньше и легче протекать простуда.

Кроме иммунной защиты, именно этот микроэлемент участвует во многих реакциях ферментов, регулирует половое созревание и рост клеток. Он влияет на здоровье нашей кожи, волос и ногтей.

При дефиците цинка может снижаться чувство вкуса, ухудшаться обоняние, вплоть до полной его потери.

Диетолог объяснила, почему организму сейчас необходим цинк
Диетолог объяснила, почему организму сейчас необходим цинк
Pinterest.com

Почему цинк может не усваиваться: 

  • избыток зерновых, хлебных злаков в рационе. Цинк в этих продуктах мало доступен для организма, так как там содержатся фитаты, которые уменьшают его абсорбцию (всасывание). Особенно важно это знать вегетарианцам.
  • частое употребление алкоголя.
  • сочетание продуктов богатых цинком с молочными продуктами, с отрубями и клетчаткой.
  • злоупотребление продуктами с высоким содержанием простых сахаров - сладостями, газированными напитками, фруктовыми напитками, также снижают всасывание цинка.

Как избежать дефицита цинка?

Для этого пища должна включать достаточное количество продуктов, богатых этим минералом. Причем, принимать надо не один какой-нибудь продукт в большом количестве раз в неделю, а регулярно включать в рацион разнообразные источники цинка. Важно, чтобы было достаточно белка животного происхождения, без него усвоение цинка резко снижается. Поэтому пища не должна быть только растительной и углеводной.

Суточная потребность цинка для взрослых - 10 - 12 мг.

Диетолог объяснила, почему организму сейчас необходим цинк
Диетолог объяснила, почему организму сейчас необходим цинк
facebook.com/svetlanafus

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Источниками цинка также рыба и морская капуста, семена тыквы и подсолнечника, миндаль.
Важно, чтобы ежедневное меню было разнообразным и правильно сочеталось. Так мы сможем поддерживать уровень цинка в организме на должном уровне, избежим недостатка ключевого микроэлемента и этим поддержим иммунитет.

Ранее мы писали, какие привычки вредят иммунитету. 

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Теги: цинк, Светлана Фус, советы диетолога, правильное питание
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