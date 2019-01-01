Полезные свойства меда
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О пользе меда известно давно. Лечебные свойства меда были известны еще в те времена, когда не существовало быстродействующих универсальных медикаментов, помогающих победить вирус или укрепить иммунитет
Мед содержит очень много сахарозы (глюкозы, фруктозы и других), богат витаминами С, Е, РР, группы В. В состав меда входят яблочная, виноградная, лимонная кислоты, кальций, калий, медь, магний, железо, фосфор, натрий, цинк, хром, бор.
- Важный ингредиент для спортивного питания
Мед является естественным источником углеводов. Он идеально подходит для подпитки мышц, Углеводы являются основным топливом, используемым организмом, а мед помогает поддерживать мышечный гликоген.
- Антиоксиданты
Высококачественный мед содержит ряд важных антиоксидантов, в том числе флавоноиды, органические кислоты и фенольные соединения. В частности, гречневый мед повышает антиоксидантную активность в крови. Антиоксиданты снижают риск развития некоторых видов рака, болезней сердца и инсульта.
- Природный антибиотик
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Натуральный пчелиный мед используется как пищевой продукт и как лекарственное средство. Целебное свойство меда проявляется в его способности подавлять жизнедеятельность различных бактерий, поэтому мед используют при лечении различных воспалительных процессов.
- Снижает метаболический стресс
Одной из функций надпочечников является выработка адреналина и кортизола, которые стимулируют расщепление мышечного белка на аминокислоты с образованием новых сахаров. Это происходит, когда мозг думает, что ему грозит нехватка топлива, например, при занятиях спортом или во время сна. Натуральный мед производит гликоген в печени, который является запасом энергии, необходимой мозгу для нормального функционирования. Стоит отметить, что эти запасы гликогена из печени будут предотвращать выброс гормонов стресса.
- Мощный энергетик
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Напитки с медом снимают утомление, повышают жизненный тонус и увеличивают работоспособность. А медовую воду спортсмены пьют во время тренировки. Она служит источником энергии и за счет содержания магния и калия помогает избежать судорог в мышцах.
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