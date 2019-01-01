Мед является одним из самых полезных продуктов.

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О пользе меда известно давно. Лечебные свойства меда были известны еще в те времена, когда не существовало быстродействующих универсальных медикаментов, помогающих победить вирус или укрепить иммунитет

Мед содержит очень много сахарозы (глюкозы, фруктозы и других), богат витаминами С, Е, РР, группы В. В состав меда входят яблочная, виноградная, лимонная кислоты, кальций, калий, медь, магний, железо, фосфор, натрий, цинк, хром, бор.

Важный ингредиент для спортивного питания

Мед является естественным источником углеводов. Он идеально подходит для подпитки мышц, Углеводы являются основным топливом, используемым организмом, а мед помогает поддерживать мышечный гликоген.



Полезные свойства меда depositphotos.com

Антиоксиданты

Высококачественный мед содержит ряд важных антиоксидантов, в том числе флавоноиды, органические кислоты и фенольные соединения. В частности, гречневый мед повышает антиоксидантную активность в крови. Антиоксиданты снижают риск развития некоторых видов рака, болезней сердца и инсульта.

Природный антибиотик

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Натуральный пчелиный мед используется как пищевой продукт и как лекарственное средство. Целебное свойство меда проявляется в его способности подавлять жизнедеятельность различных бактерий, поэтому мед используют при лечении различных воспалительных процессов.



Полезные свойства меда depositphotos.com

Снижает метаболический стресс

Одной из функций надпочечников является выработка адреналина и кортизола, которые стимулируют расщепление мышечного белка на аминокислоты с образованием новых сахаров. Это происходит, когда мозг думает, что ему грозит нехватка топлива, например, при занятиях спортом или во время сна. Натуральный мед производит гликоген в печени, который является запасом энергии, необходимой мозгу для нормального функционирования. Стоит отметить, что эти запасы гликогена из печени будут предотвращать выброс гормонов стресса.

Мощный энергетик

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Напитки с медом снимают утомление, повышают жизненный тонус и увеличивают работоспособность. А медовую воду спортсмены пьют во время тренировки. Она служит источником энергии и за счет содержания магния и калия помогает избежать судорог в мышцах.

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