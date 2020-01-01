Корень имбиря широко используется в кулинарии и медицине, так как он обладает очень многими полезными свойствами.

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Многие считают имбирь одним из лучших способов укрепить свой иммунитет. Но какими еще полезными свойствами обладает имбирь?

Имбирь богат витаминами, микро и макроэлементами . В составе имбиря есть витамин Е, С, К, В3, В6, В9, В5. Также корень имбиря содержит такие минералы: кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, магний, селений.

Помогает справиться с тошнотой

Во время беременности можно употреблять имбирь в качестве естественного противорвотного средства, особенно в первые месяцы беременности. Но стоит проконсультироваться со своим врачом.



Чем полезен имбирь depositphotos.com

Имбирь для похудения

Одним из главных преимуществ имбиря являются его свойства, способствующие похудению. Имбирь ускоряет обмен веществ.

Улучшает пищеварение

Употребление имбиря улучшается процесс пищеварения из-за увеличения выработки ферментов. Имбирь считается природным антибиотиком из-за его антибактериальных свойств. Он улучшает кишечную флору и предотвращает запоры, диарея, гастрит и пищеварительные язвы.

Имбирь от гриппа

Имбирь обладает антибиотическими свойствами, которые уменьшают присутствие микроорганизмов, вызывающих инфекцию. Противокашлевые, обезболивающие и жаропонижающие свойства облегчают простуду.



Чем полезен имбирь depositphotos.com

Улучшает пищеварение

Стебель имбиря способствует секреции желудочного сока, устраняет тяжесть после обильного приема пищи и улучшает пищеварение.

Борется с мигренью

Научные исследования показали, что имбирь блокирует действие протасгладина, вещества, вызывающего воспаление кровеносных сосудов в головном мозге и провоцирующего острые головные боли.

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