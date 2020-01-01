Чем полезен имбирь
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Многие считают имбирь одним из лучших способов укрепить свой иммунитет. Но какими еще полезными свойствами обладает имбирь?
Имбирь богат витаминами, микро и макроэлементами . В составе имбиря есть витамин Е, С, К, В3, В6, В9, В5. Также корень имбиря содержит такие минералы: кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, магний, селений.
- Помогает справиться с тошнотой
Во время беременности можно употреблять имбирь в качестве естественного противорвотного средства, особенно в первые месяцы беременности. Но стоит проконсультироваться со своим врачом.
- Имбирь для похудения
Одним из главных преимуществ имбиря являются его свойства, способствующие похудению. Имбирь ускоряет обмен веществ.
- Улучшает пищеварение
Употребление имбиря улучшается процесс пищеварения из-за увеличения выработки ферментов. Имбирь считается природным антибиотиком из-за его антибактериальных свойств. Он улучшает кишечную флору и предотвращает запоры, диарея, гастрит и пищеварительные язвы.
- Имбирь от гриппа
Имбирь обладает антибиотическими свойствами, которые уменьшают присутствие микроорганизмов, вызывающих инфекцию. Противокашлевые, обезболивающие и жаропонижающие свойства облегчают простуду.
- Улучшает пищеварение
Стебель имбиря способствует секреции желудочного сока, устраняет тяжесть после обильного приема пищи и улучшает пищеварение.
- Борется с мигренью
Научные исследования показали, что имбирь блокирует действие протасгладина, вещества, вызывающего воспаление кровеносных сосудов в головном мозге и провоцирующего острые головные боли.
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