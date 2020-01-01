Игнорировать данную проблему не нужно – это сигнал организма о том, что с ним не все в порядке.

Читай также: Признаки, когда необходимо обращаться к эндокринологу

Метеозависимость - это одна из распространенных проблем сегодня. Но это не является приговором, реакцию на изменение погодных условий можно предупредить и уменьшить. Необходимо придерживаться определенных правил, которые касаются образа жизни и питания. Кардиолог Анна Солощенко рассказала, как справиться с метеозависимостью.

Кардиолог отметила, что если атмосферное давление резко снижается, организм тоже снижает артериальное давление, чтобы сосуды просто напросто не разорвало. Не космос все-таки. На нас давит столько км воздушных масс! Соответственно, наше тело регулирует давление и при повышении атмосферного давления. Таким образом, внутреннее и внешнее давление уравновешиваются, и сосуды чувствуют себя в безопасности. Приходят циклоны и антициклоны, воздушные массы перемещаются. Мы знаем, что холодный воздух стремится к земле, атмосферное давление повышается при наступлении холодов, при потеплении- наоборот. Наши сосуды всегда готовы перестроиться и подстроиться. Человек очень приспособляемое существо. Но в некоторых.случаях сосуды реагируют слишком быстро и интенсивно, или, наоборот, недостаточно точно или медленно. Это приводит к плохому самочувствию. У нелеченных или неправильно леченных гипертоников это может приводить к гипертоническим кризам, у грамотно лечебных- к ухудшению самочувствия на фоне нормального давления и пульса. Гипотоники вообще могут лежать пластом, особенно при потеплениях- давление и так низкое, а тут еще снижается.



Кардиолог рассказала, как справиться с метеозависимостью пресс-служба

Читай также: Анита Луценко рассказала из чего должен состоять рацион

Иногда к метеочувствительности есть врожденная склонность, но чаще всего она приобретенная, чаще всего с ранних лет. Какие сосуды будут в первую очередь неправильно реагировать на метеоусловия? Нетренированные! Если мы редко тренируем наши сосуды, делаем их ленивыми, нерасторопными, то вот оно - здравствуй, метеочувствительность!



Как справиться с метеочувствительностью?

Первое и самое важное – регулярные физические нагрузки, желательно под контролем профессионала. Подойдут все, но некоторое предпочтение можно отдать физиологическим тренингам, йоге, кардионагрузкам. Главное в этом вопросе регулярность и дать своим сосудам время окрепнуть.

Сосуды нужно тренировать и с помощью тепловых процедур – спа, нежаркая сауна, контрастный душ. Если делать это регулярно, сосуды научаться правильно реагировать расширением или сужением на раздражитель. Повторение – мать учения.

Правильный водно-солевой режим. Переизбыток соли и, соответственно, отечность сосудистой стенки, приведет к большей чувствительности к повышающим давление факторам.

Правильный режим сна и отдыха. Что Вы хотите от сосудов, если не даете им отдыхать? Хороший начальник знает, что слаженную и прилежную работу можно требовать от сотрудников, которые не перерабатывают и регулярно ходят в отпуск.

Даже “правильные“ продукты могут помочь снизить чувствительность к переменам погоды. Ягоды, овощи, зелень, натуральные йогурты в рационе людей, которым непогода нипочем! При этом сладости, копчености, продукты, содержащие скрытую соль, жирное и жареное – лучшие друзья метеочувствительности.

Правильный тепловой режим поможет вам справиться с зависимостью. Не кутайтесь, не перегревайтесь, когда находитесь дома или в офисе.

Вредные привычки и тут нам подложили свинью! Курение, злоупотребление алкоголем, кофеином – тайные агенты метеочувствительности. Еще один повод избавиться от них.

Плохо себя чувствуете при перепадах погоды? Возможно, пора подлечить хронические «болячки». Определенную роль могут сыграть заболевания ЖКТ (особенно, печени и желчевыводящих путей), гипотиреоз, диабет, а решающую роль – гипертония. Если Вы гипертоник, но не получаете правильное лечение – каждый день с переменой погоды автоматически не ваш.

Депрессия, плохое настроение, пессимизм, отсутствие приятных впечатлений, радостных событий, подавленное состояние – все это тоже усилит метеочувствительность. А что самое лучшее лекарство от всего этого? Правильно, регулярные физические нагрузки!

Некоторые виды гиповитаминозов и нехватки микро- и макроэлементов также вносят свой вклад . Например, гиповитаминоз Д (сделайте анализ крови на 25 гидроксикальциферол прежде, чем пить этот витамин), нехватка железа, магния, кальция. А что решит все эти вопросы – конечно же правильное и полноценное питание.

Ранее мы писали, как избежать весеннего авитаминоза.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.