Узнайте, когда стоит обращаться к специалисту.

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Чаще всего люди обращаются к врачам не на начальных стадиях болезни. При этом они игнорируют ранние симптомы того или иного заболевания, которое можно легко вылечить. Эндокринолог Александра Малкина рассказала, какие симптомы не нужно игнорировать и срочно обращаться к врачу.

Симптоматика при нарушении работы эндокринных органов очень многогранна, потому что гормональные расстройства не всегда имеют специфические симптомы. Часто их проявления похожи на самые разные недуги и люди прежде, чем попасть «по адресу», обследуются у разных специалистов. Именно поэтому, понять что обратиться нужно именно к эндокринологу, бывает не просто.



Признаки, когда необходимо обращаться к эндокринологу depositphotos.com

Симптомы, которые не стоит игнорировать:

Постоянная жажда. В сочетании с частым мочеиспусканием, сухостью кожи, зудом могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета.

Резкий набор или потеря веса при неизменном рационе питания и физической активности.

Отечность.

Вы отмечаете дрожь в теле или руках.

Выраженная сонливость даже при условии полноценного сна, утомляемость и снижение работоспособности.

Плаксивость и частые перепады настроения (не связанные с особенностью вашего характера), нервозность либо апатия и депрессия.

Вы сильно потеете либо Ваша кожа стала сухая и шелушащаяся.

У вас сильно выпадают волосы.

Повышение артериального давления и ощущение учащенного сердцебиения.

Вам постоянно холодно даже в жару.

Вы ощущаете дискомфорт и ощущение кома у основания шеи.

У Вас отмечается избыточный рост волос на теле.

Растяжки (стрии) багрового цвета, угревая сыпь, жирность кожи лица и головы.

Нарушение менструального цикла, снижение полового влечения.

Беспричинное и длительное повышение температуры тела.

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