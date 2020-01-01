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Признаки, когда необходимо обращаться к эндокринологу

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Узнайте, когда стоит обращаться к специалисту.
Признаки, когда необходимо обращаться к эндокринологу
Признаки, когда необходимо обращаться к эндокринологу
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Чаще всего люди обращаются к врачам не на начальных стадиях болезни. При этом они игнорируют ранние симптомы того или иного заболевания, которое можно легко вылечить. Эндокринолог Александра Малкина рассказала, какие симптомы не нужно игнорировать и срочно обращаться к врачу. 

Симптоматика при нарушении работы эндокринных органов очень многогранна, потому что гормональные расстройства не всегда имеют специфические симптомы. Часто их проявления похожи на самые разные недуги и люди прежде, чем попасть «по адресу», обследуются у разных специалистов. Именно поэтому, понять что обратиться нужно именно к эндокринологу, бывает не просто.

Признаки, когда необходимо обращаться к эндокринологу
Признаки, когда необходимо обращаться к эндокринологу
depositphotos.com

Симптомы, которые не стоит игнорировать:

  • Постоянная жажда. В сочетании с частым мочеиспусканием, сухостью кожи, зудом могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета.
  • Резкий набор или потеря веса при неизменном рационе питания и физической активности.
  • Отечность.
  • Вы отмечаете дрожь в теле или руках.
  • Выраженная сонливость даже при условии полноценного сна, утомляемость и снижение работоспособности.
  • Плаксивость и частые перепады настроения (не связанные с особенностью вашего характера), нервозность либо апатия и депрессия.
  • Вы сильно потеете либо Ваша кожа стала сухая и шелушащаяся.
  • У вас сильно выпадают волосы.
  • Повышение артериального давления и ощущение учащенного сердцебиения.
  • Вам постоянно холодно даже в жару.
  • Вы ощущаете дискомфорт и ощущение кома у основания шеи.
  • У Вас отмечается избыточный рост волос на теле.
  • Растяжки (стрии) багрового цвета, угревая сыпь, жирность кожи лица и головы.
  • Нарушение менструального цикла, снижение полового влечения.
  • Беспричинное и длительное повышение температуры тела.

Ранее мы писали, как болезни вызывают набор веса. 

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Теги: признаки, эндокринолог
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