Признаки, когда необходимо обращаться к эндокринологу
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Чаще всего люди обращаются к врачам не на начальных стадиях болезни. При этом они игнорируют ранние симптомы того или иного заболевания, которое можно легко вылечить. Эндокринолог Александра Малкина рассказала, какие симптомы не нужно игнорировать и срочно обращаться к врачу.
Симптоматика при нарушении работы эндокринных органов очень многогранна, потому что гормональные расстройства не всегда имеют специфические симптомы. Часто их проявления похожи на самые разные недуги и люди прежде, чем попасть «по адресу», обследуются у разных специалистов. Именно поэтому, понять что обратиться нужно именно к эндокринологу, бывает не просто.
Симптомы, которые не стоит игнорировать:
- Постоянная жажда. В сочетании с частым мочеиспусканием, сухостью кожи, зудом могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета.
- Резкий набор или потеря веса при неизменном рационе питания и физической активности.
- Отечность.
- Вы отмечаете дрожь в теле или руках.
- Выраженная сонливость даже при условии полноценного сна, утомляемость и снижение работоспособности.
- Плаксивость и частые перепады настроения (не связанные с особенностью вашего характера), нервозность либо апатия и депрессия.
- Вы сильно потеете либо Ваша кожа стала сухая и шелушащаяся.
- У вас сильно выпадают волосы.
- Повышение артериального давления и ощущение учащенного сердцебиения.
- Вам постоянно холодно даже в жару.
- Вы ощущаете дискомфорт и ощущение кома у основания шеи.
- У Вас отмечается избыточный рост волос на теле.
- Растяжки (стрии) багрового цвета, угревая сыпь, жирность кожи лица и головы.
- Нарушение менструального цикла, снижение полового влечения.
- Беспричинное и длительное повышение температуры тела.
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