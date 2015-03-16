Весенний авитаминоз: Что есть, чтобы не болеть
Узнайте, на какие продукты следует налегать, чтобы избежать весеннего авитаминоза.
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Авитаминоз развивается из-за неполноценного питания, вследствие длительного отсутствие каких-либо витаминов в рационе. Давай разберемся, что же следует включить в меню, чтобы избежать развития авитаминоза.
Здоровое питание, качественный сон и спорт помогают оставаться в тонусе, но даже при таком режиме, организм может выдавать сигналы нехватки витаминов и минералов.
Кожа:⠀
- Растяжки могут быть следствием дефицита цинка⠀
- Если у вас кожа сухая и шелушится, добавьте в рацион витамины С,А,Е и В6⠀
- Прыщики и грубая кожа на тыльной стороне плеч и предплечья, "гусиная кожа" - ваш организм испытывает существенный дефицит жирных кислот. Налегайте на морепродукты, красную рыбу, икру⠀
- Пигментация означает нехватку витаминов А,D,Е,К и жирных кислот.⠀
Руки и ноги:
- Холодные руки и ноги указывают на недостаток магния⠀
- Покалывание и онемение рук или ног сигнализирует о нехватке витаминов группы В (фолиевой кислоты, В6, В12)⠀
- Судороги ног могут быть вызваны обезвоживанием, нехваткой кальция, калия или магния⠀
Ногти:⠀
- Белые пятна и выпуклости на ногтях говорят о недостатке минералов в организме, особенно цинка⠀
- Заусенцы. Значит не хватает витамина С, фолиевой кислоты и белка⠀
- Ломкие и мягкие ногти указывают на дефицит магния⠀⠀
Глаза:⠀
- Ухудшение зрения связана с дефицитом витамина А⠀
- Нервные тики век указывают на дефицит магния, витаминов В2 и В5, а также цинка⠀
Рот:⠀
- Болезненные ощущения в области языка могут указывать на нехватку В12, фолиевой кислоты, цинка или железа⠀
- Вылечить потрескавшиеся губы и убрать белый налёт на языке поможет курс витамина В2
Какие продукты необходимы при авитаминозе
- Витамин С – содержится в цитрусовых, квашеной капусте, шиповнике, киви, черной смородине, болгарском перце, во всех видах капусты, зеленом горошке, клубнике, малине, зеленом луке, облепихе, шпинате;
- Витамин D - рыбий жир, икра, красная рыба, яичный желток, печень, сметана, сливочное масло, молоко и молочные продукты, хлеб из муки грубого помола;
- Витамин А – морковь, тыква, свекла, крапива, помидоры, кукуруза, красный перец, абрикосы, печень;
- Витамин B1 - пшеничная мука грубого помола и продукты из нее, овес, гречка, рис, рожь, яичный желток, дрожжи, бобовые, орехи, говядина и свинина, спаржа, брокколи, брюссельская капуста;
- Витамин В2 – дрожжи, злаки, молоко, мясо, рыба, яйца, свежие овощи, печень, почки, листовые зеленые овощи;
- Витамин Е – растительное масло, семечки и орехи, яичный желток, шиповник, зеленые листья, зерна злаковых, ростки пшеницы, ягоды шиповника и облепихи, черешня, рябина;
- Витамин РР – молоко, говядина, говяжья печень, яйца, сыр, свинина, рыба, помидоры, картофель, морковь, брокколи, финики, кукуруза, пшеница, гречка, злаки.
Ранее мы писали, как вкусно есть и не толстеть.
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