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Весенний авитаминоз: Что есть, чтобы не болеть

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Узнайте, на какие продукты следует налегать, чтобы избежать весеннего авитаминоза.

Весенний авитаминоз: Что есть, чтобы не болеть
Весенний авитаминоз: Что есть, чтобы не болеть
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Авитаминоз развивается из-за неполноценного питания, вследствие длительного отсутствие каких-либо витаминов в рационе. Давай разберемся, что же следует включить в меню, чтобы избежать развития авитаминоза.

Здоровое питание, качественный сон и спорт помогают оставаться в тонусе, но даже при таком режиме, организм может выдавать сигналы нехватки витаминов и минералов.

Кожа:⠀

  •  Растяжки могут быть следствием дефицита цинка⠀
  •  Если у вас кожа сухая и шелушится, добавьте в рацион витамины С,А,Е и В6⠀
  • Прыщики и грубая кожа на тыльной стороне плеч и предплечья, "гусиная кожа" - ваш организм испытывает существенный дефицит жирных кислот. Налегайте на морепродукты, красную рыбу, икру⠀
  • Пигментация означает нехватку витаминов А,D,Е,К и жирных кислот.⠀

Весенний авитаминоз: Что есть, чтобы не болеть
Весенний авитаминоз: Что есть, чтобы не болеть
pinterest

Руки и ноги:

  • Холодные руки и ноги указывают на недостаток магния⠀
  • Покалывание и онемение рук или ног сигнализирует о нехватке витаминов группы В (фолиевой кислоты, В6, В12)⠀
  • Судороги ног могут быть вызваны обезвоживанием, нехваткой кальция, калия или магния⠀​

Ногти:⠀

  • Белые пятна и выпуклости на ногтях говорят о недостатке минералов в организме, особенно цинка⠀
  • Заусенцы. Значит не хватает витамина С, фолиевой кислоты и белка⠀
  • Ломкие и мягкие ногти указывают на дефицит магния⠀⠀

Глаза:⠀

  • Ухудшение зрения связана с дефицитом витамина А⠀
  • Нервные тики век указывают на дефицит магния, витаминов В2 и В5, а также цинка⠀

Рот:

  •  Болезненные ощущения в области языка могут указывать на нехватку В12, фолиевой кислоты, цинка или железа⠀
  •  Вылечить потрескавшиеся губы и убрать белый налёт на языке поможет курс витамина В2

Весенний авитаминоз: Что есть, чтобы не болеть
Весенний авитаминоз: Что есть, чтобы не болеть
pinterest

Какие продукты необходимы при авитаминозе

  • Витамин С – содержится в цитрусовых, квашеной капусте, шиповнике, киви, черной смородине, болгарском перце, во всех видах капусты, зеленом горошке, клубнике, малине, зеленом луке, облепихе, шпинате;
  • Витамин D - рыбий жир, икра, красная рыба, яичный желток, печень, сметана, сливочное масло, молоко и молочные продукты, хлеб из муки грубого помола;
  • Витамин А – морковь, тыква, свекла, крапива, помидоры, кукуруза, красный перец, абрикосы, печень;
  • Витамин B1 - пшеничная мука грубого помола и продукты из нее, овес, гречка, рис, рожь, яичный желток, дрожжи, бобовые, орехи, говядина и свинина, спаржа, брокколи, брюссельская капуста;
  • Витамин В2 – дрожжи, злаки, молоко, мясо, рыба, яйца, свежие овощи, печень, почки, листовые зеленые овощи;
  • Витамин Е – растительное масло, семечки и орехи, яичный желток, шиповник, зеленые листья, зерна злаковых, ростки пшеницы, ягоды шиповника и облепихи, черешня, рябина;
  • Витамин РР – молоко, говядина, говяжья печень, яйца, сыр, свинина, рыба, помидоры, картофель, морковь, брокколи, финики, кукуруза, пшеница, гречка, злаки.

Ранее мы писали, как вкусно есть и не толстеть. 

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Теги: авитаминоз, весенний авитаминоз, питание
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  16.03.2015, 19:15
Оценка:  0
гость
Противно читать! Вы бы сразу и цену вашего фреша выставили! В этом году я еще не пробовала цитрусовые ( кроме лимона) , яблоки привозные и к апрелю практически пустые от витаминов! Утверждаю , как медик! Пусть будет стыдно правительству , но я стала раза в 3 беднее! А они - ягоды , фреши...
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