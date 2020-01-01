Стоит ли вмешиваться в работу организма?

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К сожалению, мы не можем “включать и выключать“ определенные процессы в нашем организме. Иногда менструация наступает совсем не вовремя, а иногда наоборот – никак не начнется. Предлагаем разобраться, что делать и можно ли вызывать месячные.

Нормы менструации:



Если у вас небольшая задержка, прежде чем сеять панику следует проанализировать свой менструальный цикл. Гинеколог Анастасия Барсук рассказала о нормах менструации.



Как отметила гинеколог, цикл может колебаться из месяца в месяц, а может быть регулярным: все индивидуально. Колебания 2-6-8 дней допустимы! Проанализируйте, как прошёл месяц? Сколько было переживаний/волнений/перелетов? ⠀ Единичные эпизоды,выходящие за рамки 8 дней так же возможны, но ключевое слово: единичные ! Средние колебания возможны в диапазоне 21-35 дней.



Можно ли вызывать месячные в домашних условиях Pinterest.com

Продолжительность самой менструации должна быть +/- 3-7 дней, и как правило, супер обильные 1-2-3-4 дня а дальше это всем нам известная МАЗНЯ.⠀Месячные должны быть регулярными в диапазоне, указанном выше (т.е. они не должны каждый раз быть через 32 дня (хотя, и так может быть) они могут быть сначала через 29 дней, а потом напомнить о себе через 32 дня-это нормально.

Если же месячный отсутствуют месяц, два то стоит не вызывать месячные, а искать причину. Гинеколог Виктория Какаций рассказала, что чаще всего приводит к задержке



Самые распространенные причины:

Снижение веса (либо резкое, либо критическое). Поэтому, пожалуйста, в стремлении стать стройными и подтянутыми не пытайтесь это сделать слишком быстро, и будьте благоразумны;

сильные физические нагрузки;

смена климата;

избыточная масса тела или ожирение;

дефициты витаминов и микроэлементов, плохое питание;

инфекции половых путей;

кисты яичников или патология эндометрия;

СПКЯ (синдром поликистозных яичников);

екстренная контрацепция;

аборты, внутриматочные вмешательства;

гинекологические операции;

гиперпролактинемия;

заболевания щитовидной железы.

Можно ли вызывать месячные в домашних условиях Pinterest.com

воспалительные и инфекционные болезни органов малого таза

диеты, резкое снижение веса, недоедание

острая стрессовая ситуация

прием гормональных препаратов

быстрый набор веса

Как вызвать месячные при задержке

Существует два способа вызова месячных:

Физический. Женщина создает такие условия, в которых эндометрий начнет отторгаться раньше срока.

Женщина создает такие условия, в которых эндометрий начнет отторгаться раньше срока. Гормональный. Прием определенных препаратов (или отказ от некоторых средств) изменяет гормональный фон. В таких условиях эндометрий начинает стремительно атрофироваться и отторгается из матки.

Нужно ли вызывать месячные:

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Важно понимать, что вызывать месячные дома – это небезопасно для здорова и стоит очень хорошо подумать, нужно ли это делать.



Самостоятельный вызов месячных может привести к таким осложнениям:

обильное кровотечение;

нарушение цикла;

аменорея (полное отсутствие менструаций);

бесплодие;

нарушение гормонального фона;

летальный исход.

Категорически запрещено прибегать к вызову месячных при:

наличии спирали в матке;

эндокринных болезнях;

гемофилии;

плохой свертываемости крови;

длительной гормонотерапии;

появлении неприятных симптомов (выделений, боли, зуда, повышенной температуры).

Можно ли вызывать месячные в домашних условиях Pinterest.com

Горячая ванна

Вероятность наступления месячных возрастает, горячая вода активизирует циркуляцию и усиливает приток крови к малому тазу. Гарячую ванну принимать 20-3- минут. Но, такой способ противопоказан женщинам, страдающим гипертонией и воспалительно-инфекционными заболеваниями органов малого таза.

Физкультура

Стоит делать упражнения, которые усиливают приток крови к малому тазу. Но важно не делать сильно большую нагрузку. Так как, если вы переоцените свои силы, то эти тренировки могут привести к обильному кровотечению либо спровоцировать серьезную задержку.

Витамин С

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Бытует мнение, что витамин С способен усиливать выработку эстрогена и снижать синтез прогестерона. Таким образом аскорбиновая кислота помогает перестроить гормональный фон и спровоцировать раннее отторжение эндометрия. Можно вместо продуктов принять таблетированный препарат. Но не превышайте дозы. Витамин С может негативно повлиять на состояние слизистой пищеварительного тракта.

Но все же, если у вас нерегулярный цикл или большая задержка, то стоит обратиться к гинекологу. Только специалист может помочь решить вашу проблему.

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