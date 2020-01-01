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Можно ли вызывать месячные в домашних условиях

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Стоит ли вмешиваться в работу организма?
Можно ли вызывать месячные в домашних условиях
Можно ли вызывать месячные в домашних условиях
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К сожалению, мы не можем “включать и выключать“ определенные процессы в нашем организме.  Иногда менструация наступает совсем не вовремя, а иногда наоборот – никак не начнется. Предлагаем разобраться, что делать и можно ли вызывать месячные.

Нормы менструации:

Если у вас небольшая  задержка, прежде чем сеять панику следует проанализировать свой менструальный цикл. Гинеколог Анастасия Барсук рассказала о нормах менструации.

Как отметила гинеколог,  цикл может колебаться из месяца в месяц, а может быть регулярным: все индивидуально. Колебания 2-6-8 дней допустимы! Проанализируйте, как прошёл месяц? Сколько было переживаний/волнений/перелетов? ⠀ Единичные эпизоды,выходящие за рамки 8 дней так же возможны, но ключевое слово: единичные! Средние колебания возможны в диапазоне 21-35 дней.

Можно ли вызывать месячные в домашних условиях
Можно ли вызывать месячные в домашних условиях
Pinterest.com


Продолжительность самой менструации должна быть +/- 3-7 дней, и как правило, супер обильные 1-2-3-4 дня а дальше это всем нам известная МАЗНЯ.⠀

Месячные должны быть регулярными в диапазоне, указанном выше (т.е. они не должны каждый раз быть через 32 дня (хотя, и так может быть) они могут быть сначала через 29 дней, а потом напомнить о себе через 32 дня-это нормально.

Причины задержки:

Если же месячный отсутствуют месяц, два то стоит не вызывать месячные, а искать причину. Гинеколог Виктория Какаций рассказала, что чаще всего приводит к задержке

Самые распространенные причины:

  • Снижение веса (либо резкое, либо критическое). Поэтому, пожалуйста, в стремлении стать стройными и подтянутыми не пытайтесь это сделать слишком быстро, и будьте благоразумны;
  • сильные физические нагрузки;
  • смена климата;
  • избыточная масса тела или ожирение;
  • дефициты витаминов и микроэлементов, плохое питание;
  • инфекции половых путей;
  • кисты яичников или патология эндометрия;
  • СПКЯ (синдром поликистозных яичников);
  • екстренная контрацепция;
  • аборты, внутриматочные вмешательства;
  • гинекологические операции;
  • гиперпролактинемия;
  • заболевания щитовидной железы.

Можно ли вызывать месячные в домашних условиях
Можно ли вызывать месячные в домашних условиях
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Какие факторы влияют на задержку месячных:

  • воспалительные и инфекционные болезни органов малого таза
  • диеты, резкое снижение веса, недоедание
  • острая стрессовая ситуация
  • прием гормональных препаратов
  • быстрый набор веса

Как вызвать месячные при задержке

Существует два способа вызова месячных:

  • Физический. Женщина создает такие условия, в которых эндометрий начнет отторгаться раньше срока.
  • Гормональный. Прием определенных препаратов (или отказ от некоторых средств) изменяет гормональный фон. В таких условиях эндометрий начинает стремительно атрофироваться и отторгается из матки.

Нужно ли вызывать месячные:

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Важно понимать, что вызывать месячные дома – это небезопасно для здорова и стоит очень хорошо подумать, нужно ли это делать.

Самостоятельный вызов месячных может привести к таким осложнениям:

  • обильное кровотечение;
  • нарушение цикла;
  • аменорея (полное отсутствие менструаций);
  • бесплодие;
  • нарушение гормонального фона;
  • летальный исход.

Категорически запрещено прибегать к вызову месячных при:

  • наличии спирали в матке;
  • эндокринных болезнях;
  • гемофилии;
  • плохой свертываемости крови;
  • длительной гормонотерапии;
  • появлении неприятных симптомов (выделений, боли, зуда, повышенной температуры).

Можно ли вызывать месячные в домашних условиях
Можно ли вызывать месячные в домашних условиях
Pinterest.com

Способы вызывать месячные:

  • Горячая ванна

Вероятность наступления месячных возрастает, горячая вода активизирует циркуляцию и усиливает приток крови к малому тазу. Гарячую ванну принимать 20-3- минут.  Но, такой способ противопоказан женщинам, страдающим гипертонией и воспалительно-инфекционными заболеваниями органов малого таза.

  • Физкультура

Стоит делать упражнения, которые усиливают приток крови к малому тазу. Но важно не делать сильно большую нагрузку. Так как, если вы переоцените свои силы, то эти тренировки могут привести к обильному кровотечению либо спровоцировать серьезную задержку.

  • Витамин С

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Бытует мнение, что витамин С способен усиливать выработку эстрогена и снижать синтез прогестерона. Таким образом аскорбиновая кислота помогает перестроить гормональный фон и спровоцировать раннее отторжение эндометрия. Можно вместо продуктов принять таблетированный препарат. Но не превышайте дозы. Витамин С может негативно повлиять на состояние слизистой пищеварительного тракта.

Но все же, если у вас нерегулярный цикл или большая задержка, то стоит обратиться к гинекологу. Только специалист может помочь решить вашу проблему. 

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Теги: месячные, менструация, женское здоровье
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