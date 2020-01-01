Можно ли вызывать месячные в домашних условиях
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К сожалению, мы не можем “включать и выключать“ определенные процессы в нашем организме. Иногда менструация наступает совсем не вовремя, а иногда наоборот – никак не начнется. Предлагаем разобраться, что делать и можно ли вызывать месячные.
Нормы менструации:
Если у вас небольшая задержка, прежде чем сеять панику следует проанализировать свой менструальный цикл. Гинеколог Анастасия Барсук рассказала о нормах менструации.
Как отметила гинеколог, цикл может колебаться из месяца в месяц, а может быть регулярным: все индивидуально. Колебания 2-6-8 дней допустимы! Проанализируйте, как прошёл месяц? Сколько было переживаний/волнений/перелетов? ⠀ Единичные эпизоды,выходящие за рамки 8 дней так же возможны, но ключевое слово: единичные! Средние колебания возможны в диапазоне 21-35 дней.
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Продолжительность самой менструации должна быть +/- 3-7 дней, и как правило, супер обильные 1-2-3-4 дня а дальше это всем нам известная МАЗНЯ.⠀
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Месячные должны быть регулярными в диапазоне, указанном выше (т.е. они не должны каждый раз быть через 32 дня (хотя, и так может быть) они могут быть сначала через 29 дней, а потом напомнить о себе через 32 дня-это нормально.
Причины задержки:
Если же месячный отсутствуют месяц, два то стоит не вызывать месячные, а искать причину. Гинеколог Виктория Какаций рассказала, что чаще всего приводит к задержке
Самые распространенные причины:
- Снижение веса (либо резкое, либо критическое). Поэтому, пожалуйста, в стремлении стать стройными и подтянутыми не пытайтесь это сделать слишком быстро, и будьте благоразумны;
- сильные физические нагрузки;
- смена климата;
- избыточная масса тела или ожирение;
- дефициты витаминов и микроэлементов, плохое питание;
- инфекции половых путей;
- кисты яичников или патология эндометрия;
- СПКЯ (синдром поликистозных яичников);
- екстренная контрацепция;
- аборты, внутриматочные вмешательства;
- гинекологические операции;
- гиперпролактинемия;
- заболевания щитовидной железы.
Какие факторы влияют на задержку месячных:
- воспалительные и инфекционные болезни органов малого таза
- диеты, резкое снижение веса, недоедание
- острая стрессовая ситуация
- прием гормональных препаратов
- быстрый набор веса
Как вызвать месячные при задержке
Существует два способа вызова месячных:
- Физический. Женщина создает такие условия, в которых эндометрий начнет отторгаться раньше срока.
- Гормональный. Прием определенных препаратов (или отказ от некоторых средств) изменяет гормональный фон. В таких условиях эндометрий начинает стремительно атрофироваться и отторгается из матки.
Нужно ли вызывать месячные:
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Важно понимать, что вызывать месячные дома – это небезопасно для здорова и стоит очень хорошо подумать, нужно ли это делать.
Самостоятельный вызов месячных может привести к таким осложнениям:
- обильное кровотечение;
- нарушение цикла;
- аменорея (полное отсутствие менструаций);
- бесплодие;
- нарушение гормонального фона;
- летальный исход.
Категорически запрещено прибегать к вызову месячных при:
- наличии спирали в матке;
- эндокринных болезнях;
- гемофилии;
- плохой свертываемости крови;
- длительной гормонотерапии;
- появлении неприятных симптомов (выделений, боли, зуда, повышенной температуры).
Способы вызывать месячные:
- Горячая ванна
Вероятность наступления месячных возрастает, горячая вода активизирует циркуляцию и усиливает приток крови к малому тазу. Гарячую ванну принимать 20-3- минут. Но, такой способ противопоказан женщинам, страдающим гипертонией и воспалительно-инфекционными заболеваниями органов малого таза.
- Физкультура
Стоит делать упражнения, которые усиливают приток крови к малому тазу. Но важно не делать сильно большую нагрузку. Так как, если вы переоцените свои силы, то эти тренировки могут привести к обильному кровотечению либо спровоцировать серьезную задержку.
- Витамин С
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Бытует мнение, что витамин С способен усиливать выработку эстрогена и снижать синтез прогестерона. Таким образом аскорбиновая кислота помогает перестроить гормональный фон и спровоцировать раннее отторжение эндометрия. Можно вместо продуктов принять таблетированный препарат. Но не превышайте дозы. Витамин С может негативно повлиять на состояние слизистой пищеварительного тракта.
Но все же, если у вас нерегулярный цикл или большая задержка, то стоит обратиться к гинекологу. Только специалист может помочь решить вашу проблему.
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