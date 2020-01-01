Тазовые боли – распространенная жалоба женщин.

Читай также: Как правильно сдавать анализы на гормоны

Тазовые боли – неприятные ощущения в нижней части туловища. Это довольно распространенная жалоба женщин, которую принято рассматривать отдельно от боли в промежности либо наружных половых органах. Гинеколог Виктория Какаций рассказывает, почему возникают тазовые боли.

Тазовые боли – это боли разной интенсивности внизу живота, промежности, в нижней части спины, в области прямой кишки и т.д. Нередко женщины не могут назвать точное местонахождение боли, к тому же неприятные ощущения могут отдавать в разные стороны.

Итак, причины таких болей:

Разнообразные заболевания половой сферы (эндометриоз, спаечный процесс в малом тазу, воспалительные заболевания половых органов, опухоли и кисты яичников, миома матки, злокачественные заболевания органов малого таза, внематочная беременность, аномалии развития половых органов и многое другое).

Состояния, не связанные с гинекологией. Это могут быть заболевания ЖКТ: аппендицит, острый колит, синдром раздраженного кишечника, спаечная болезнь и др. Часто такие боли дают болезни мочевыводящей системы (цистит, пиелонефрит, почечная колика и др.), заболевания опорно-двигательного аппарата (артроз, остеохондроз и т.д.), а также варикозное расширение вен малого таза.

Среди причин могут быть и психические состояния, например, депрессивный синдром.

Почему возникают тазовые боли Pinterest.com

Читай также: Гинеколог развеяла популярные мифы о женском здоровье

Если боль появилась внезапно, длится несколько часов или дней, сопровождается слабостью, тошнотой, кровотечением, повышением температуры и другими тревожными симптомами - нужно вызвать скорую помощь🚑 или немедленно обратиться к врачу. Это может быть признаком опасных состояний, требующих немедленного медицинского вмешательства (аппендицит, разрыв кисты яичника, внематочная беременность и др.)

Если боль хроническая, посещает периодически на протяжении длительного времени - необходимо посетить гинеколога и обследоваться, чтобы выявить источник боли.



Если в этой сфере все будет в порядке, нужно проконсультироваться с гастроэнтерологом, ортопедом, урологом или другими специалистами.

Не смотря на то, что причин тазовых болей очень много, самое главное – вовремя выявить, какая из них вызывает болевой синдром. А это значит, что даже при самом минимальном дискомфорте следует обратиться к врачу!

Ранее мы писали, что гинеколог ответила на самые популярные вопросы о месячных.