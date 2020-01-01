Узнайте, каким должно быть питание при простуде.

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Все знают, как лечиться при простудных заболеваниях, какие лекарства пить и почему нужно соблюдать постельный режим. Но мало кто задумывается о том, что есть во время болезни определённые продукты – не менее важно для процесса выздоровления. Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, как питаться при простуде.

Использовать природные источники витаминов С, А, Е, Д3 и бета-каротина

Богатые витамином С цитрусовые (апельсины и грейпфруты), киви, листовые овощи, красный перец, брокколи. А также продукты наших широт - квашеная капуста, шиповник, замороженные ягоды: все виды смородины, малина, ежевика, клюква. Витамин А и Д3 содержится в продуктах животного происхождения: рыбий жир, печень трески, говяжья печень, яичные желтки, сливочное масло.

“Поставляют“ нам бета-каротин (провитамин А) морковь, шпинат, тыква. Орехи (кешью, грецкие, кедровые), облепиха, растительное масло богаты витамином Е.



Диетолог отметила, что для защиты легких от инфекций очень важны жиры. Необходимо следить за их достаточным содержанием в питании. Ежедневно, в период простуд, необходимо употреблять растительное масло, орехи, сливочное масло и рыбий жир. Но помните, жир - высоко энергетический продукт, поэтому достаточно будет съедать 30 г растительного масла, 10-15 г орехов и семян, 10-15 г сливочного масла и около 2 г рыбьего жира в сутки.



Как питаться при простуде: рекомендации диетолога Depositphotos.com

Обильное питье

Также не нужно забывать о микроэлементах. Йод, селен, магний, цинк, железо защищают наш организм и замедляют процессы старения клеток. Стоит позаботиться, чтобы в вашем дневном рационе находились: блюда из мяса, птицы, рыбы, яйца, крупы, морская капуста, морская йодированная сольЧеснок - он природный антибиотик. Никакое лечение простуды и гриппа не может обойтись без спасительной действия чеснока. Помним о пользе кисломолочных продуктов, они поддерживают в рабочем состоянии микрофлору кишечника. Ведь 80% нашего иммунной защиты находится в кишечнике и зависит от состояния нашей микрофлоры. Также следует ограничить употребление сладкого, которое нарушает нормальный ее баланс.

Если постигла вас простуда, то очень важно, что вы пьете во время болезни. Ведь первая рекомендация врача при простуде - обильное питье. Это особенно важно, если вы отказываетесь есть. Тогда обязательное условие - пить много жидкости.

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Достаточное количество жидкости облегчает состояние не позволяет инфекции «прописаться» в организме. Обильное питье увлажняет слизистую верхних дыхательных путей, помогает «вымыть» вирусы и токсины. При кашле и насморке жидкость должна быть хорошо теплой. Добавьте в теплую воду малину, смородину, лимон, имбирь. Снизить температуру помогут морсы из клюквы и брусники. Только без сахара. Варенье не подходит. Но если болит горло, пейте умеренно теплые и не кислые напитки, чтобы воспаление слизистой носоглотки НЕ усиливалось.

Между едой лучше пить травяные чаи с шалфеем, ромашкой, чабрецом или обычную кипяченую теплую воду. Часто и понемногу. Важно ограничить число кофеина в выпитых жидкостях. Лучше отказаться от кофе и чая.



Как питаться при простуде: рекомендации диетолога Depositphotos.com

Надо есть, даже если не хочется и у вас нет аппетита!

Когда организм борется с инфекцией, то требует большего, чем обычно, количества полезных веществ и витаминов. Поэтому в разгар болезни пища должна быть легкой и богатой белками, углеводами и витаминами.

День - два еще можно поголодать, но обеспечить себя минимальным подпиткой необходимо. Это могут быть небольшие порции и не так часто, как обычно, хотя бы 2-3 раза. Выбирайте более легкий для переваривания белок, например, творог, яйца в виде омлета. Не отказывайтесь вовсе от пищи в разгар болезни!



Желательно употреблять продукты, приготовленные на пару, в отварном виде. Особенно важно отказаться от вредной пищи: жареного, жирного, копченых и консервированных продуктов, газированных напитков.



Еще хороший вариант кружка куриного бульона. Благодаря цистеина (аминокислоты) куриный бульон - отличная пища при простуде. Он снимает отек слизистой носа и ротоглотки, разжижает мокроту. Бульон легкая и безопасная пища для людей с желудочно-кишечными заболеваниями, пищевой непереносимостью, при ослабленном иммунитете.



Откажитесь также от сладостей. Кондитерские изделия, выпечку и сладкие напитки не стоит употреблять во время ОРВИ или гриппа. Избыток глюкозы негативно сказывается на иммунитете - снижается активность лейкоцитов, которые помогают бороться с инфекцией.

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А также, разумеется, вы должны забыть о всевозможных диетах ...

Чтобы помочь организму восстановиться после простуды питайтесь полноценно. Постарайтесь ежедневно принимать пищу богатую белком, который является строительным материалом для иммунной системы.

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