Тренды, которые могут вредить здоровью
Читай также: Мифы и правда о гормональной контрацепции
Когда появляется что-то новое, хочется это поскорее попробовать. Тем более , если это касается похудения или ухода за лицом, и при этом читаешь много положительных отзывов, впечатляющих результатов. Но все ли приносит пользу, что становится трендом?
- Высокоинтенсивные интервальные тренировки
Люди, которые хотят иметь идеальную фигуру, считают, что эти тренировки почти как волшебные таблетки. Но исследования, проведенные Университетом Рутгерса, показали, что те, кто тренируется с ускоренной скоростью, с большей вероятностью получают травмы и развивают воспаление в суставах коленей и плеч. Это происходит потому, что для выполнения таких интенсивных упражнений необходим определенный уровень подготовки. Если вы новичок и решили быстро похудеть, то этот вариант может оказаться не лучшим для вас.
Не стоит также забывать, о том, что тренировка должна начинаться с разминки.
- Зубная паста с углем
В последнее время модно использовать уголь не только для чистки желудка, но и в косметических целях. Активированный уголь является высокоабсорбирующим веществом., поэтому чистка зубов пастой с этим ингредиентом частично удаляет слой эмали, который, к сожалению, не регенерирует. Это провоцирует чувствительность зубов.
- Электронные сигареты
Сегодня электронные сигареты на пике популярности.. Они считаются менее вредными по сравнению с обычными. Но стоит отметить, что эти табачные изделия генерируют никотиновый спрей, который состоит из табака и других химических веществ, что, напротив, более губительно для организма человека.
Принимая во внимание результаты исследований эпителиальных клеток бронхов, принадлежащих курильщику электронных сигарет, можно сделать вывод, что электронные сигареты могут привести к воспалению, окислительному стрессу и другим последствиям для легких и дыхательных путей.
- Витамины без назначения врача
Сегодня часто можно встретиться в Stories блогеров рекламу всевозможных витаминов. Но врачи напоминают, что неконтролируемое потребление витаминов по собственной инициативе может иметь негативные последствия. Например, большое количество витамина С в организме может привести к развитию камней в почках.
Если вы подозреваете, что не получаете достаточного количества необходимых питательных веществ, обратитесь к специалисту.
- Упражнения Кегеля
Эти упражнения предназначены не только для женщин, но и для мужчин. Выполнив их правильно, они способны укрепить мышцы тазового дна. Но также упражнения Кегеля имеют ряд противопоказаний. Например, тем, у кого есть боли в области таза или недержанием мочи – эти упражнения противопоказаны. Кроме того, многие выполняют эти упражнения неправильно.
Если у вас есть проблемы со здоровьем, и вы хотите устранить их с помощью упражнений Кегеля, то вам следует обратиться к врачу.
Ранее мы писали о побочных эффектах строгих диет.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил