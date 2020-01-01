Узнайте, почему авокадо стоит добавить в рацион.

Читай также: Последствия быстрого похудения

Существуют “продукты-звезды“, о невероятном вкусе и пользе которых слышно со всех сторон. Именно таким продуктом можно назвать авокадо. Вспомните, был ли он так популярен у нас еще лет 8 назад? Найти его можно было крайне редко, да и то в недоспелом состоянии. Большинство людей не понимало его вкуса. Но вскоре все изменилось. Все чаще в корзине покупателей можно увидеть темно-зеленые плоды авокадо. И такая популярность вполне обоснована.

Существует несколько видов, самые популярные из которых Хасс и Фуэрте. Авокадо Хасс родом из Гватемалы и имеет темно-пурпурно-коричневый, галечный, слегка шероховатый, более толстый вид кожуры. Авокадо Хасс овальной формы, в отличие от авокадо Фуэрте, он имеет тонкую, гладкую, более яркую зеленую кожицу. Фуэрте содержит меньше жира, что делает его менее сливочным. Тонкая кожа Фуэрте менее прочна и поэтому часто собирается в незрелом состоянии, чтобы избежать повреждений при транспортировке. В результате авокадо Фуэрте созревает дольше, а иногда и не созревает, поэтому авокадо Хасс – оптимальный выбор, который уже сейчас с легкостью можно найти на прилавках в Украине.



Все, что нужно знать об авокадо pinterest

Читай также: Здоровое питание для женщин в любом возрасте

Авокадо содержит около 20 витаминов и минералов, включая калий (который помогает контролировать кровяное давление), лютеин (который полезен для наших глаз) и фолиевую кислоту (крайне важную для восстановленияклеток и во время беременности).

Эти маслянистые плоды являются хорошим источником витаминов группы В, которые помогают бороться с болезнями и инфекциями. Кроме этого они содержат витамины С и Е, а также натуральные растительные химические соединения, которые могут помочь предотвратить рак.

Как и все растительные продукты, авокадо является хорошим источником клетчатки с 4 г на 100 г или 13% от рекомендуемой нормы потребления пищи (RDI) для взрослых. Клетчатка помогает поддерживать пищеварительную систему здоровой, а между приемами пищи - чувствовать себя сытыми.

Жир, который полезен

Читай также: Витамин D: кому принимать и зачем?

Практически каждый, кто впервые ест авокадо, отмечает его высокую жирность, что является достаточно непривычнымдля фруктов (да, авокадо - фрукт). Действительно, в авокадо высокое содержание жира (20 гр. в 100 гр.). Но это мононенасыщенный жир, который является необходимым и полезным, и помогает снизить уровень вредного холестерина. Сейчас продукт можно смело назвать «здоровым», если жир в нем преимущественно моно- или полиненасыщенного вида. Это связано с тем, что употребление большего количества этих типов жиров и меньшего количество насыщенных и транс-жиров может помочь вашему здоровью, в особенности сосудов и сердца.

Жир в авокадо помогает организму лучше усваивать антиоксиданты, в том числе лютеин и зеаксантин, не только из самого авокадо, но и из других фруктов и овощей, которые вы едите одновременно. Таким образом, сочетание гуакамоле с салатом или омлетом – отличное решение для поддержания здоровья глаз.



Все, что нужно знать об авокадо pinterest

Авокадо для похудения

Читай также: Как питаться, чтобы похудеть

Хотя в настоящее время нет никаких доказательств того, что авокадо может ускорить процесс потери веса, есть основания полагать, что авокадо все же оказывает позитивный эффект во время похудения. Это связано с тем, что в дополнение к улучшению здоровья сердца мононенасыщенные жиры в авокадо, по-видимому, обладают рядом других полезных свойств

Они сжигаются с большей скоростью, чем другие виды жиров.

Они могут на самом деле увеличить скорость сжигания жира.

Они могут заставить ваше тело сжигать больше калорий после еды.

Они могут снизить аппетит и уменьшить желание есть после еды.

Однако важно отметить, что эти эффекты еще недостаточно изучены.

Не следует забывать, что вне зависимости от типа жиров, они остаются все так же калорийны, поэтому увлекаться авокадо и есть в чрезмерных количествах все же не стоит.

Как и с большинством продуктов, важно не переборщить. Рекомендуемая разовая порция - от 1/4 до 1/2 всего плода и не более одного целого авокадо в день.

Как хранить авокадо?

Читай также: Работа ночью и здоровый образ жизни: можно ли совмещать?

Храните авокадо при комнатной температуре, учитывая, что созревание может занять от 4 до 5 дней. Чтобы ускорить процесс созревания, положите их в бумажный пакет вместе с яблоком или бананом. Когда кожура становится черной или темно-фиолетовой, а сам плод достаточно мягким – авокадо готово к употреблению. Перед нарезанием обязательно промойте плод, чтобы грязь и бактерии не попали с ножа на мякоть.



Все, что нужно знать об авокадо pinterest

Как приготовить авокадо?

Хотя гуакамоле и является, пожалуй, самым популярным способом употребления авокадо, вы также можетеупотреблять его в виде пюре и перемешать с макаронами, заменить им масло для бутербродов и даже использовать для приготовления десертов.

Существуют «продукты-звезды», о невероятном вкусе и пользе которых слышно со всех сторон. Именно таким продуктом можно назвать авокадо. Вспомните, был ли он так популярен у нас еще лет 8 назад? Найти его можно было крайне редко, да и то в недоспелом состоянии. Большинство людей не понимало его вкуса. Но вскоре все изменилось. Все чаще в корзине покупателей можно увидеть темно-зеленые плоды авокадо. И такая популярность вполне обоснована.

Читай также: Изжога и кислотный рефлюкс: что есть?

Существует несколько видов, самые популярные из которых Хасс и Фуэрте. Авокадо Хасс родом из Гватемалы и имеет темно-пурпурно-коричневый, галечный, слегка шероховатый, более толстый вид кожуры. Авокадо Хасс овальной формы, в отличие от авокадо Фуэрте, он имеет тонкую, гладкую, более яркую зеленую кожицу. Фуэрте содержит меньше жира, что делает его менее сливочным. Тонкая кожа Фуэрте менее прочна и поэтому часто собирается в незрелом состоянии, чтобы избежать повреждений при транспортировке. В результате авокадо Фуэрте созревает дольше, а иногда и не созревает, поэтому авокадо Хасс – оптимальный выбор, который уже сейчас с легкостью можно найти на прилавках в Украине.

Авокадо содержит около 20 витаминов и минералов, включая калий (который помогает контролировать кровяное давление), лютеин (который полезен для наших глаз) и фолиевую кислоту (крайне важную для восстановленияклеток и во время беременности).

Эти маслянистые плоды являются хорошим источником витаминов группы В, которые помогают бороться с болезнями и инфекциями. Кроме этого они содержат витамины С и Е, а также натуральные растительные химические соединения, которые могут помочь предотвратить рак.

Читай также: Питание и возраст: что есть в 20 и от чего отказаться после 40

Как и все растительные продукты, авокадо является хорошим источником клетчатки с 4 г на 100 г или 13% от рекомендуемой нормы потребления пищи (RDI) для взрослых. Клетчатка помогает поддерживать пищеварительную систему здоровой, а между приемами пищи - чувствовать себя сытыми.



Все, что нужно знать об авокадо pinterest

Жир, который полезен

Практически каждый, кто впервые ест авокадо, отмечает его высокую жирность, что является достаточно непривычнымдля фруктов (да, авокадо - фрукт). Действительно, в авокадо высокое содержание жира (20 гр. в 100 гр.). Но это мононенасыщенный жир, который является необходимым и полезным, и помогает снизить уровень вредного холестерина. Сейчас продукт можно смело назвать “здоровым“, если жир в нем преимущественно моно- или полиненасыщенного вида. Это связано с тем, что употребление большего количества этих типов жиров и меньшего количество насыщенных и транс-жиров может помочь вашему здоровью, в особенности сосудов и сердца.

Читай также: Зачем организму клетчатка

Жир в авокадо помогает организму лучше усваивать антиоксиданты, в том числе лютеин и зеаксантин, не только из самого авокадо, но и из других фруктов и овощей, которые вы едите одновременно. Таким образом, сочетание гуакамоле с салатом или омлетом – отличное решение для поддержания здоровья глаз.

Авокадо для похудения

Хотя в настоящее время нет никаких доказательств того, что авокадо может ускорить процесс потери веса, есть основания полагать, что авокадо все же оказывает позитивный эффект во время похудения. Это связано с тем, что в дополнение к улучшению здоровья сердца мононенасыщенные жиры в авокадо, по-видимому, обладают рядом других полезных свойств

Они сжигаются с большей скоростью, чем другие виды жиров.

Они могут на самом деле увеличить скорость сжигания жира.

Они могут заставить ваше тело сжигать больше калорий после еды.

Они могут снизить аппетит и уменьшить желание есть после еды.

Однако важно отметить, что эти эффекты еще недостаточно изучены.

Не следует забывать, что вне зависимости от типа жиров, они остаются все так же калорийны, поэтому увлекаться авокадо и есть в чрезмерных количествах все же не стоит.

Читай также: Как питаться, чтобы сохранить здоровье щитовидной железы

Как и с большинством продуктов, важно не переборщить. Рекомендуемая разовая порция - от 1/4 до 1/2 всего плода и не более одного целого авокадо в день.



Все, что нужно знать об авокадо pinterest

Как хранить авокадо?

Храните авокадо при комнатной температуре, учитывая, что созревание может занять от 4 до 5 дней. Чтобы ускорить процесс созревания, положите их в бумажный пакет вместе с яблоком или бананом. Когда кожура становится черной или темно-фиолетовой, а сам плод достаточно мягким – авокадо готово к употреблению. Перед нарезанием обязательно промойте плод, чтобы грязь и бактерии не попали с ножа на мякоть.

Как приготовить авокадо?

Читай также: Признаки слабого иммунитета

Хотя гуакамоле и является, пожалуй, самым популярным способом употребления авокадо, вы также можетеупотреблять его в виде пюре и перемешать с макаронами, заменить им масло для бутербродов и даже использовать для приготовления десертов.

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина



Ранее мы писали, как восстановить обмен веществ после низкокалорийных диет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.