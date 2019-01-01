По подтвержденным данным от него уже пострадали сотни людей по всему миру.

Ivona расскажет, что известно о 2019-nCoV - опасном коронавирусе, который стремительно распространяется.

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15 января Китай (а сутками позже и весь мир) всколыхнула ужасная новость: обнаружен опаснейший и крайне заразный коронавирус. В интервью от 22 января для Reuters заместитель министра Национальной Комиссии Здравоохранения Китая Ли Бин официально подтвердил количество пострадавших: на данный момент в больницах под пристальным присмотром оказалось уже 440 человек. 9 случаев заболеваний закончилось летальным исходом. Это число растет с каждым часом.

Смертельный коронавирус: что известно о 2019-nCoV? pinterest.com

Среди заразившихся граждане Китая, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Филиппин и США. Смертельный вирус стремительно набирает обороты, в аэропортах всего мира тщательно проверяют пассажиров, прибывающих из Китая на наличие повышенной температуры тела. Тех, кто подает хоть малейшие признаки простуды, временно изолируют до появления результатов прочих анализов.

Правительство Южной Кореи оперативно среагировало на новость о появлении смертельного и предельно заразного коронавируса и уже закрыло границы с Китаем. Министерство Охраны Здоровья Украины официально предупредило пограничные службы страны, а также руководителей всех медицинский учреждений Украины об актуальных данных по безопасности, предоставленных ВОЗ.

Всемирная Организация Здравоохранения планирует провести 22 января 2020 года экстренное заседание по поводу распространения нового коронавируса.

Исследователям и медикам пока известно о коронавирусе, который получил название 2019-nCoV, крайне мало. Симптоматически он похож на пневмонию: повышенная температура тела, кашель и гипоксия (затрудненное дыхание).

Смертельный коронавирус: что известно о 2019-nCoV? pinterest.com

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Природа болезни пока неизвестна. Распространение началось с рынка китайского города Ухань (провинция Хубэй), где продаются пищевые продукты вроде молока, мяса, рыбы и пр. Существует предположение, что коронавирус относится к одному из “животных“ видов гриппа. Прежде им заражались лишь телята, поэтому он не привлекал особо пристального внимания исследователей. Какой конкретно продукт стал носителем вируса, из-за которого произошло заражение среди людей, пока остается загадкой.

Коронавирус крайне заразен и по предположениям исследователей в большей степени передается от человека к человеку.

Как обезопасить себя?

ограничить (или вовсе пресечь) контакты с животными

отказаться от сырой, не прошедшей термической обработки, пищи животного происхождения (мясо, яйца, молочные продукты)

избегать контакта с людьми, которые проявляют признаки простудных заболеваний

соблюдать правила личной гигиены, особенно после посещения улицы и общественных мест (тщательно мыть лицо и руки, протирать их спиртосодержащими средствами).

Смертельный коронавирус: что известно о 2019-nCoV? pinterest.com

Ранее мы рассказывали, от каких болезней нужно вакцинироваться.

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