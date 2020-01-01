Почему нельзя принимать витамины без назначения врача
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Самостоятельно любой человек может купить себе в аптеке витамины, которые сейчас продаются курсом. Но толку от этого будет немного. Ivona расскажет, почему не нужно назначать самому себе прием витаминов.
Для чего нужны витамины?
Функции витаминов многочисленны и разнообразны, так как они влияют на все метаболические процессы. Таким образом, вместе с гормонами и ферментами они участвуют в хорошем состоянии и функционировании клеток и тканей.
- Витамин А: способствует улучшению зрения и помогает укрепить иммунную систему.
- Витамин В: участвует в правильном функционировании центральной нервной системы.
- Витамин С: укрепляет иммунную систему, способствует заживлению и обладает противоинфекционным действием.
- Витамин D: улучшает формирование костной ткани, фиксацию кальция в костях и борется с рахитом.
- Витамин Е: является антиоксидантом и участвует в репродуктивной функции.
- Витамин К: необходим для свертывания крови.
Все витамины важны и необходимы. Если они не присутствуют в необходимом количестве, будут признаки дефицита, которые во многих случаях могут привести к ухудшению здоровья и вызвать болезнь.
Недостаток витаминов
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Дефицит витаминов приводит к появлению различных симптомов, таких как кровоточивость десен, чрезмерная сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей. Также стрессы, экстремальные диеты, избыток алкоголя и табака могут спровоцировать недостаток витаминов.
Суточные потребности в витаминах обусловлены весом, возрастом, полом, обменом веществ и физической активностью. Хотя существуют таблицы и ежедневные потребности каждого витамина известны, но не стоит забывать о том, что каждый организм индивидуален.
Нужно помнить, что лечение с использованием витаминных добавок всегда должно рекомендоваться и контролироваться врачом. Их не следует принимать без контроля и без предписания, поскольку могут быть последствия.
Почему витамины без назначения врача нельзя принимать?
Прием витаминов без назначения врача может нанести вред здоровью, вызвать расстройства и изменить функционирование различных органов или систем. Например, высокие дозы витамина D3 могут нарушать функцию почек; витамина А могут вызывать головные боли из-за увеличения выработки интрарахиальной жидкости. Высокая и постоянная дозировка витамина С может способствовать появлению камней мочевыводящих путей.
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Терапевт Людмила Лапа отмечает, что может возникнуть гипервитаминоз — переизбыток витаминов. Он ничем не отличается от симптомов авитаминоза, но лечить его гораздо тяжелее. Если при нехватке микроэлементов можно попить некоторые препараты, и проблема решится, то при их переизбытке нужно проводить более серьезное лечение.
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