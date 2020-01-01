Витамины — это органические соединения, необходимые в небольших количествах для поддержания жизни.

Почему нельзя принимать витамины без назначения врача pinterest

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Самостоятельно любой человек может купить себе в аптеке витамины, которые сейчас продаются курсом. Но толку от этого будет немного. Ivona расскажет, почему не нужно назначать самому себе прием витаминов.



Для чего нужны витамины?

Функции витаминов многочисленны и разнообразны, так как они влияют на все метаболические процессы. Таким образом, вместе с гормонами и ферментами они участвуют в хорошем состоянии и функционировании клеток и тканей.

Витамин А: способствует улучшению зрения и помогает укрепить иммунную систему.

Витамин В: участвует в правильном функционировании центральной нервной системы.

Витамин С: укрепляет иммунную систему, способствует заживлению и обладает противоинфекционным действием.

Витамин D: улучшает формирование костной ткани, фиксацию кальция в костях и борется с рахитом.

Витамин Е: является антиоксидантом и участвует в репродуктивной функции.

Витамин К: необходим для свертывания крови.

Все витамины важны и необходимы. Если они не присутствуют в необходимом количестве, будут признаки дефицита, которые во многих случаях могут привести к ухудшению здоровья и вызвать болезнь.



Почему нельзя принимать витамины без назначения врача pinterest

Недостаток витаминов

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Дефицит витаминов приводит к появлению различных симптомов, таких как кровоточивость десен, чрезмерная сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей. Также стрессы, экстремальные диеты, избыток алкоголя и табака могут спровоцировать недостаток витаминов.

Суточные потребности в витаминах обусловлены весом, возрастом, полом, обменом веществ и физической активностью. Хотя существуют таблицы и ежедневные потребности каждого витамина известны, но не стоит забывать о том, что каждый организм индивидуален.

Нужно помнить, что лечение с использованием витаминных добавок всегда должно рекомендоваться и контролироваться врачом. Их не следует принимать без контроля и без предписания, поскольку могут быть последствия.



Почему нельзя принимать витамины без назначения врача pinterest

Почему витамины без назначения врача нельзя принимать?

Прием витаминов без назначения врача может нанести вред здоровью, вызвать расстройства и изменить функционирование различных органов или систем. Например, высокие дозы витамина D3 могут нарушать функцию почек; витамина А могут вызывать головные боли из-за увеличения выработки интрарахиальной жидкости. Высокая и постоянная дозировка витамина С может способствовать появлению камней мочевыводящих путей.

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Терапевт Людмила Лапа отмечает, что может возникнуть гипервитаминоз — переизбыток витаминов. Он ничем не отличается от симптомов авитаминоза, но лечить его гораздо тяжелее. Если при нехватке микроэлементов можно попить некоторые препараты, и проблема решится, то при их переизбытке нужно проводить более серьезное лечение.



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