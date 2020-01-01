Последствия быстрого похудения

Узнайте, почему нельзя быстро худеть.

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Кому не хочется похудеть быстро и навсегда? К сожалению, зачастую одно с другим никак не связано, и быстрое похудение редко бывает “навсегда“, как и удержание веса требует значительных затрат вашего времени и усилий. Марафоны и диеты, обещающие быстрый результат (от 5 и больше килограмм за неделю), хоть и звучат многообещающе, но могут стать не только причиной проблем со здоровьем, но и нарушений пищевого поведения в дальнейшем. Что же несет за собой быстрое похудение и почему не стоит гнаться за мгновенным результатом?

Выпадение волос

Если ваш рацион включает ограничение определенных продуктов и, следовательно, питательных веществ, таких как железо, цинк и белок, это напрямую скажется на состоянии ваших волос. Низкокалорийные диеты в целом часто приводят к потере волос, потому что тело работает на “минимуме“ и, следовательно, должно распределять энергию и питательные вещества соответственно. Поэтому если сегодня вы заметили на расческе значительно больше волос, чем прежде, то не спешите менять шампунь, а тщательно проанализируйте ваше питание.



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Раздражительность, вялость и постоянный холод

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Все эти чувства являются реакцией организма на снижение потребления энергии. Потеря жира в организме означает потерю части слоя изоляции тела и защиты от холода, что приводит к ощущению холода.

Некоторые исследования связывают ограничение углеводов с раздражительностью, кроме этого срабатывает психологический фактор «потребности в запретном», когда уровень стресса растет из-за невозможности получить ту еду, которая связана с чувством комфорта.

Дисбаланс электролитов

Одним из самых серьезных и опасных последствий экстремальной потери веса является дисбаланс электролитов. Электролитные расстройства – это состояние, когда естественная концентрация электролитов в организме слишком низкая или, напротив, высокая. Эти вещества необходимы для правильной работы организма. Наличие дисбаланса может вызвать нерегулярное сердцебиение, судороги и мышечную слабость.

Потеря менструаций

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Характерное последствие быстрой потери веса у женщин. Для организма такие перемены являются огромным стрессом, из-за чего нарушается репродуктивная функция. Кроме того, часто наблюдается дисбаланс половых гормонов и появление аменореи (прекращение менструаций). Ваш рацион должен обязательно содержать жиров как минимум 1 грамм в расчете на килограмм.



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Низкий уровень энергии

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Чтобы аккумулятор работал, его обязательно нужно зарядить. Так же и с нашим организмом, для которого в качестве зарядки выступает еда. Если вы потребляете слишком мало калорий - которые дают энергию нашему телу – скорее всего вы будете чувствовать вялость и усталость.

Тем не менее, снижение энергии при экстремальной потере веса не является “универсальным явлением“. То, как вы теряете вес, на самом деле больше влияет на энергию. Часто люди, как правило, добавляют чрезмерную нагрузку в сочетании с ограничением калорий, что может отразиться снижением энергии. В этом случае, потребление углеводов как основного источника энергии - особенно важно.

Потеря мышечной массы

Потеря веса не происходит исключительно за счет жира. Быстрое снижение веса обусловлено в первую очередь снижением уровня воды в организме и мышечной массы. Число на шкале не различает жир и мышечную массу. Слишком быстрая потеря веса заставляет тело использовать мышечную массу в качестве топлива.

Какие темпы снижения веса считаются нормой?

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Понятие здоровых темпов похудения не однозначно и в большей степени зависит от изначального веса. Для людей с ожирением или явной избыточной массой тела – 1 килограмм в неделю будет оптимальным снижением веса без вреда ля здоровья. Если же вам до «веса мечты» не хватает пары килограмм, то будьте готовы, что при рациональном и грамотно составленном рационе, вы будете терять около 0,5 килограмм за неделю.



Помимо этого, играют роль такие факторы как:

История веса. То, на сколько и как менялся ваш вес в течение жизни напрямую связано с темпами похудения. Если вы всю жизнь находитесь в плюс-минус одном весе (за исключением детского и подросткового периода), то снизить этот показатель может быть сложно, так как это ваш, так называемый, Set Point.

То, на сколько и как менялся ваш вес в течение жизни напрямую связано с темпами похудения. Если вы всю жизнь находитесь в плюс-минус одном весе (за исключением детского и подросткового периода), то снизить этот показатель может быть сложно, так как это ваш, так называемый, Set Point. Использование диет. Любителям жестких и ограничительных диет похудение будет даваться с каждым разом сложнее, так как «горький опыт» научил ваш организм быть запасливым и не отдавать лишнюю энергию в виде калорий.

Любителям жестких и ограничительных диет похудение будет даваться с каждым разом сложнее, так как «горький опыт» научил ваш организм быть запасливым и не отдавать лишнюю энергию в виде калорий. Процент мышечной массы в организме. Людям, у которых достаточно высокий процент мышц в организме (тут речь идет скорее о спортсменах), обычно проще избавиться от лишнего веса, поскольку метаболизм у них выше.

Людям, у которых достаточно высокий процент мышц в организме (тут речь идет скорее о спортсменах), обычно проще избавиться от лишнего веса, поскольку метаболизм у них выше. Общий дефицит. Похудение напрямую зависит от энергозатрат. Естественно, если ваши энергозатраты больше при той же калорийности рациона – общий дефицит калорий увеличивается, соответственно процесс похудения может проходить быстрее. Но речь идет не о низкокалорийных диетах, а о повышенной активности.

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Похудение, как и набор массы, требует терпения и настойчивости. Запомните, быстрые результаты сложнее всего удержать, поэтому после резкого снижения веса как правило наступает обратный эффект в виде вернувшихся килограммов и их “друзей“. Питайтесь сбалансированно, повышайте физическую активность и результат не только не заставит ждать, но и останется с вами надолго.

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина



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