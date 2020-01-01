Слишком сухой воздух не просто ослабляет иммунитет.

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Зимой проблема сухого воздуха в квартире становится особенно актуальной. Микроклимат, в котором мы живем, влияет на наше самочувствие. Ivona расскажет, как сухой воздух может навредить здоровью.

Возникают проблемы с кожей

Сухой воздух, вызванный низкой влажностью, может высушить кожу, делая ее шелушащейся и зудящей. Это может также ухудшить существующие кожные заболевания, такие как экзема, псориаз или любая кожная аллергия.



Как сухой воздух может навредить здоровью pinterest

Проблемы с дыхательными путями

Сухой воздух негативно влияет на слизистые носоглотки. Внутри носа находятся крошечные слизистые оболочки, которым для нормальной работы необходима влага. Они действуют как защитная система фильтрации для вашей дыхательной системы, предотвращая попадание в организм потенциальных вредных раздражителей. Когда эти мембраны высыхают, они перестают функционировать должным образом, поэтому существует повышенный риск заражения простудой, гриппом и респираторными инфекциями при низкой влажности.

Проблемы с глазами

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Сухой воздух способствует высыханию слезы и на поверхности глаза оседают мелкие частицы, вызывая покраснение. При более длительном воздействии сухого микроклимата снижается естественная защита глаз от болезнетворных микроорганизмов, повышается утомляемость, ухудшается зрение и развивается так называемый синдром сухого глаза.



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