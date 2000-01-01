Вакцинация — это высокоэффективный метод профилактики некоторых инфекционных болезней.

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Вакцинация ежегодно спасает 2-3 миллиона людей во всем мире от опасных болезней и предотвращает 1,5 миллионам летальных случаев от инфекционных болезней.

В Украине Календарь профилактических прививок предусматривает вакцинацию против 10 заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.

Также есть рекомендованные прививки, не входящие в обязательный перечень, но могут защитить от опасных болезней. Такие вакцины можно приобрести за свой счет в аптеке или сделать прививку в частной клинике.

Ветряная оспа

Ветряная оспа является одной из самых распространенных инфекций в мире. Вирус передается воздушно-капельным путем. Ветряной оспой еще называют «ветрянкой». Заболевание обычно переносится легко, однако могут возникнуть осложнения, например, пневмония. Также может возникнуть поражения нервной системы и сепсис. Тяжелое течение болезни и осложнения чаще бывают у людей с ослабленным иммунитетом, пожилых, младенцев.

Во многих странах мира прививки от ветряной оспы входит в перечень обязательных. В Украине она рекомендована для тех, кто входит в группу риска, а также женщинам, планирующим беременность и ранее не болевших ветряной оспой, поскольку вирус способен проникнуть через плаценту к плоду и вызвать негативные последствия. Для обеспечения ранней защиты от инфекции достаточно двух доз вакцины.



Вакцинация: от каких болезней нужно защититься pinterest

Папилломавирус

Причиной 70% случаев рака шейки матки является папилломавирус. Папилломавирус передается во время полового контакта, в частности, контакта «кожа к коже» в интимных зонах. Большинство людей заражаются вирусом папилломы человека (ВПЧ) вскоре после начала половой жизни. Инфицирование происходит бесследно, однако вызывает изменения в клетках слизистой оболочки шейки матки, что может привести к развитию рака.

Предупредить инфицирование ВПЧ можно прививкой, что на 90% уменьшает вероятность новообразований.

Вакцинацию лучше делать до начала половой жизни. Рекомендуемый возраст для иммунизации против папилломавируса - 9-14 лет.

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Вакцины против папилломавируса применяют в 84 странах мира, например, в США, Канаде и большинстве стран ЕС. Эффективность и безопасность вакцин против ВПЧ подтверждено многочисленными международными исследованиями.

Гепатит

Гепатит А - вирусное заболевание печени. В Украине случаются его вспышки из-за загрязнения воды. Прививки от вирусного гепатита А (ВГА) рекомендованы детям и взрослым. Также вакцинация от гепатита А рекомендуется всем, кто планирует посетить страны, где он распространен, в частности: Африку, Азию и Южную Америку.

С 2000 года вакцина от гепатита В входит в календарь профилактических прививок. Для детей она бесплатная. Для взрослых эта вакцина входит в перечень рекомендованных. Иммунизация против гепатита B защитит человека от опасных последствий вирусной инфекции: цирроза и рака печени. Схему вакцинации и дозирования подбирает врач (в зависимости от возраста и медицинской истории пациента).

Пневмококковая инфекция

Во всем мире пневмококковая инфекция - одна из основных причин смертности среди детей до 5 лет. Пневмококк является причиной таких опасных заболеваний, как менингит, бактериемия и сепсис. В 2018 году зарегистрировано 43 случая пневмококкового менингита, из них 10 - среди детей до 17 лет. Больше всего случаев среди детского населения - 50% (5 человек) зарегистрировано в возрасте 5-9 лет.

Защититься от заболевания можно, получив дозу соответствующей вакцины. Детям вакцинацию против пневмококковой инфекции можно проводить одновременно с другими вакцинами, предусмотренными Календарем.

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Прививаться возможно в любом возрасте. Прививки против пневмококковой инфекции не включены в обязательных профилактических прививок Календарь - они относятся к рекомендованным прививкам.



Вакцинация: от каких болезней нужно защититься pinterest

Менингококковая инфекция

Менингококковый менингит - опасная инфекция, которая поражает оболочки головного и спинного мозга. Если вовремя не начать лечение, то 50% случаев заканчиваются летально.

К группам риска относятся дети, люди с ослабленным иммунитетом, беременные, микробиологи, которые работают в лабораториях с патогенными бактериями.

Также к группе риска относятся путешественники в страны Африки к югу от Сахары, от Сенегала до Эфиопии. Этот регион называют “поясом менингита“.

На сегодняшний день вакцинация является наилучшим способом защитить себя и своих детей от бактериального менингита

Ротавирусная инфекция

Ротавирусы являются наиболее распространенной причиной тяжелых диарейных заболеваний у детей младшего возраста во всем мире. За последние 10 месяцев прошлого года в Украине было зарегистрировано 9 тыс. случаев ротавирусного энтерита. Почти каждый ребенок в мире, до достижения 5-летнего возраста, заражается ротавирусом по крайней мере один раз. Однако с каждым последующим заражением иммунитет усиливается.

Источником ротавирусов является человек. Инфицирование происходит фекально-оральным путем как непосредственно, так и при контакте с поверхностями и предметами, которые могли быть загрязнены: игрушками, полом, мебелью, одеждой и т.д., а также во время еды.

Основными методами профилактики ротавирусной инфекции является вакцинация и соблюдение правил личной гигиены. Вакцина защищает от вирусных гастроэнтеритов и развития тяжелых форм заболевания.



Вакцинация: от каких болезней нужно защититься Depositphotos.com

Грипп

Грипп - это вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Наиболее частым осложнением болезни является пневмония, которая иногда может только за 4-5 дней привести к летальному исходу.

Защитить себя и своих детей от гриппа поможет вакцинация. Это самый эффективный и наиболее безопасный метод противостоять этой болезни.

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Вакцинироваться лучше до начала циркуляции вируса гриппа. Однако прививаться от гриппа не поздно на протяжении всего сезона активности заболевания. Защитные антитела вырабатываются от 7 до 14 дней. Прививаться от гриппа необходимо ежегодно.

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