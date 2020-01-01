Крупы – отличный источник полезных углеводов и многих необходимых для здоровья микроэлементов.

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Невозможно представить правильное питание без каш. Главное из преимущество, что они универсальны: отлично сочетаются как с мясом и рыбой, так и с грибами, овощами и фруктами. Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, как сохранить полезные свойства каш.

Диетолог рекомендует, отдавать предпочтение кашам из цельной крупы, а не измельченным или обработанным до хлопьев. В цельной крупе сохраняется зерновая оболочка, где много полезного.

В зернах без оболочки количество пищевых волокон ниже, выше гликемический индекс. Такие преобразованы в хлопья или дробленые крупы дают слизистую структуру каш. И не насыщают они.



Цельные же крупы, благодаря пищевым волокнам эффективнее действуют на желудочно-кишечный тракт, предотвращают запоры. Это нужно помнить при выборе крупы.



Диетолог объяснила, почему нужно замачивать крупы pinterest

Удаляются посторонние примеси и шелухи

Размягчается клетчатка, зерна впитывают влагу

Скорее сварится каша. Это не только сэкономит время на приготовлении, но и поможет сохранить больше полезных веществ.

Большинство круп перед варкой лучше замочить, это сделает кашу еще полезнее. Как следствие, крупы быстрее варятся, в них сохраняется больше полезных веществ. А некоторые крупы можно не варить после замачивания, они достаточно размягчаются, после этого их можно есть.При замачивании крупы:

Но есть еще две важные причины не игнорировать замачивания круп:



Первая: замачивание снижает содержание фитиновой кислоты

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Этот опасный антинутриент находится во всех крупах и больше всего в цельнозерновых. Фитиновая кислота блокирует всасывание витаминов группы В, фосфора, цинка, кальция, магния и железа.

Например, железо плохо усваивается из растительной пищи, если крупа не прошла стадию замачивания и термического приготовления. Также фитиновая кислота не позволяет ферментам в желудке полноценно выполнять свою работу, из-за чего и белки хуже усваиваются.



Диетолог объяснила, почему нужно замачивать крупы pinterest

Вторая: польза от замачивания -вымывается лишний крахмал

Для самих растений фитиновая кислота полезна - это дополнительный источник энергии, форма хранения минеральных веществ и витаминов, которые важны для будущего прорастания. А для нас фитиновая кислота пользу от каши уменьшает! Поэтому гречку, рис, пшено, и другие популярные цельные крупы надо предварительно замочить в воде. Лучше это делать в воде, подкисленной лимонным соком или натуральным уксусом. Кислая среда полезные ферменты, содержащиеся в крупе - фитазы, которые способны разрушать фитиновую кислоту.

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Как известно именно он основной поставщик углеводов в кашах. Предварительное замачивание частично вымывает более “легкие“ формы крахмала, делает крупу полезной. Будет более длительное ощущение сытости и ниже гликемический индекс приготовленной каши.



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