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Диетолог объяснила, почему нужно замачивать крупы

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Крупы – отличный источник полезных углеводов и многих необходимых для здоровья микроэлементов.
Диетолог объяснила, почему нужно замачивать крупы
Диетолог объяснила, почему нужно замачивать крупы
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Невозможно представить правильное питание без каш. Главное из преимущество, что они универсальны: отлично сочетаются как с мясом и рыбой, так и с грибами, овощами и фруктами. Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, как сохранить полезные свойства каш.

Диетолог рекомендует, отдавать предпочтение кашам из цельной крупы, а не измельченным или обработанным  до хлопьев. В цельной крупе сохраняется зерновая оболочка, где много полезного.
В зернах без оболочки количество пищевых волокон ниже, выше гликемический индекс. Такие преобразованы в хлопья или дробленые крупы дают слизистую структуру каш. И не насыщают они.

Цельные же крупы, благодаря пищевым волокнам эффективнее действуют на желудочно-кишечный тракт, предотвращают запоры. Это нужно помнить при выборе крупы.

Диетолог объяснила, почему нужно замачивать крупы
Диетолог объяснила, почему нужно замачивать крупы
pinterest


Большинство  круп перед варкой лучше замочить, это сделает кашу еще полезнее. Как следствие, крупы быстрее варятся, в них сохраняется больше полезных веществ. А некоторые крупы можно не варить после замачивания, они достаточно размягчаются, после этого их можно есть.

При замачивании крупы:

  • Удаляются посторонние примеси и шелухи
  •  Размягчается клетчатка, зерна впитывают влагу
  • Скорее сварится каша. Это не только сэкономит время на приготовлении, но и поможет сохранить больше полезных веществ.

Но есть еще две важные причины не игнорировать замачивания круп:

Первая: замачивание снижает содержание фитиновой кислоты

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Этот опасный антинутриент находится во всех крупах и больше всего в цельнозерновых. Фитиновая кислота блокирует всасывание витаминов группы В, фосфора, цинка, кальция, магния и железа.
Например, железо плохо усваивается из растительной пищи, если крупа не прошла стадию замачивания и термического приготовления. Также фитиновая кислота не позволяет ферментам в желудке полноценно выполнять свою работу, из-за чего и белки хуже усваиваются.

Диетолог объяснила, почему нужно замачивать крупы
Диетолог объяснила, почему нужно замачивать крупы
pinterest


Для самих растений фитиновая кислота полезна - это дополнительный источник энергии, форма хранения минеральных веществ и витаминов, которые важны для будущего прорастания. А для нас фитиновая кислота пользу от каши уменьшает! Поэтому гречку, рис, пшено, и другие популярные цельные крупы надо предварительно замочить в воде. Лучше это делать в воде, подкисленной лимонным соком или натуральным уксусом. Кислая среда полезные ферменты, содержащиеся в крупе - фитазы, которые способны разрушать фитиновую кислоту.

Вторая:  польза от замачивания -вымывается лишний крахмал

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Как известно именно он основной поставщик углеводов в кашах. Предварительное замачивание частично вымывает более “легкие“ формы крахмала, делает крупу полезной. Будет более длительное ощущение сытости и ниже гликемический индекс приготовленной каши.

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Теги: диетолог, светлана фус, каша, крупы, советы диетолога
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