Подагра — это нарушение обмена веществ, а именно — мочевой кислоты, которая откладывается в суставах, вызывая воспаление.

Как питаться при подагре Depositphotos.com

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После новогодних праздников часто обостряются приступы подагры и причина кроется в питании, а точнее не соблюдение диеты. Ivona расскажет, как питаться при подагре.

Подагра - это форма артрита, которая возникает, когда высокий уровень мочевой кислоты в крови вызывает образование кристаллов вокруг сустава.

Мочевая кислота вырабатывается, когда организм расщепляет химическое вещество под названием пурин. Пурин вырабатывается в организме естественным путем, но он также содержится в определенных продуктах. Мочевая кислота выводится с мочой.

Диета при подагре может помочь снизить уровень мочевой кислоты в крови, но она не излечивает болезнь. Тем не менее, соблюдение питания может снизить риск повторных и болезненных приступов подагры и уменьшить прогрессирование повреждения суставов.

Люди, которые страдают от этого заболевания и соблюдают диету при подагре, также должны принимать лекарства для контроля боли и снижения уровня мочевой кислоты.

Диета при подагре разработана, чтобы помочь вам сделать следующее:

Избегать некоторых продуктов с пурином, хотя не всех

Добавить в рацион некоторые продукты, которые контролируют уровень мочевой кислоты

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Основное правило - употреблять умеренные порции здоровой пищи.



Как питаться при подагре pinterest

Как питаться при подагре: рекомендации

Избегайте мяса, такого как печень, почки и желудки, которые содержат много пуринов и способствуют повышению уровня мочевой кислоты в крови.

Ограничьте размеры порции говядины, баранины и свинины.

Витамин С. Витамин С может помочь снизить уровень мочевой кислоты. Проконсультируйтесь со своим врачом, если вам нужно добавить 500 мг добавки витамина С в ваш план лечения и питания.

Мясо и рыбу можно употреблять не чаще двух раз в неделю, исключительно в отварном виде (при таком способе приготовления примерно 50% пуриновых веществ вывариваются).

Можно в рацион добавить молочные продукты. В их составе нет пуринов, а также они способствуют их выведению из организма.

Яйца и грецкие орехи. Количество жиров немного уменьшается — до 0,8-1 грамм на 1кг массы тела. В это же количество жиров входят жиры сливочного масла, сливок, сметаны и растительного масла.

Что можно есть при подагре:

овощи (капуста, картофель, огурцы, томаты, морковь, кабачки, тыква);

фрукты (яблоки, груши, сливы, абрикосы, персики, апельсины);

ягоды (вишня, черешня, виноград, черника, земляника, арбуз);

соки.

Не стоит забывать о питьевом режиме. Также важно есть 4-5 раз в день.



Как питаться при подагре pinterest

Примерное меню на неделю при подагре

Понедельник:

натощак: лимонная вода или отвар шиповника;

первый завтрак: овсяная каша и порция фруктового салата, заправленного обезжиренным йогуртом;

второй завтрак: сок или чай с молоком;

обед: овощной суп, картофельные котлеты, кисель;

полдник: вареное яйцо, отвар шиповника;

ужин: гречневая каша с творогом;

за час до сна: фруктовый сок.

Вторник:

натощак: отвар шиповника;

первый завтрак: салат из огурцов и томатов, заправленный растительным маслом, отварной картофель;

второй завтрак: чай с молоком;

обед: борщ вегетарианский, морковные котлеты, молочный кисель;

полдник: бутерброд из черного хлеба с сыром и зеленью;

ужин: макароны с творогом, йогурт;

за час до сна: стакан минеральной воды.

Среда:

натощак: отвар шиповника;

первый завтрак: салат из капусты, молочный кисель;

второй завтрак: стакан сока;

обед: суп с рисом и овощами, сырники;

полдник: овощная нарезка;

ужин: творог с черносливом и обезжиренными сливками;

за час до сна: отвар шиповника.

Как питаться при подагре pinterest

Четверг:

натощак: лимонная вода;

первый завтрак: салат из вареной свеклы с черносливом, поджаренные хлебцы;

второй завтрак: молочный кисель;

обед: суп с домашней лапшой, отварная рыба;

полдник: запеченные яблоки, компот;

ужин: салат из капусты с зеленью и вареным яйцом;

за час до сна: отвар шиповника.

Пятница:

натощак: отвар шиповника;

первый завтрак: картофельное пюре, кабачки тушеные в масле (либо икра);

второй завтрак: стакан фруктового сока;

обед: суп с гречкой, салат из капусты с отварным куриным мясом и зелеными яблоками;

полдник: фруктовые смузи (фрукты перетертые в кашицу);

ужин: тушеные овощи;

за час до сна: лимонная вода.

Суббота:

натощак: минеральная вода или отвар шиповника;

первый завтрак: тушеная в масле морковь и спагетти из твердых сортов пшеницы;

второй завтрак: зеленый чай с лимоном;

обед: луковый суп, запеченный картофель, отварной кролик;

полдник: три зеленых яблока;

ужин: вареное всмятку яйцо, компот;

за час до сна: отвар шиповника.

Воскресенье :

натощак: лимонная вода или отвар шиповника;

первый завтрак: рис с овощами, яйцо в мешочек;

второй завтрак: чай с молоком;

обед: суп с галушками, тефтели рыбные;

полдник: кисель;

ужин: фруктовый салат с творогом.

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