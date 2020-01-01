Как питаться при подагре
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После новогодних праздников часто обостряются приступы подагры и причина кроется в питании, а точнее не соблюдение диеты. Ivona расскажет, как питаться при подагре.
Подагра - это форма артрита, которая возникает, когда высокий уровень мочевой кислоты в крови вызывает образование кристаллов вокруг сустава.
Мочевая кислота вырабатывается, когда организм расщепляет химическое вещество под названием пурин. Пурин вырабатывается в организме естественным путем, но он также содержится в определенных продуктах. Мочевая кислота выводится с мочой.
Диета при подагре может помочь снизить уровень мочевой кислоты в крови, но она не излечивает болезнь. Тем не менее, соблюдение питания может снизить риск повторных и болезненных приступов подагры и уменьшить прогрессирование повреждения суставов.
Люди, которые страдают от этого заболевания и соблюдают диету при подагре, также должны принимать лекарства для контроля боли и снижения уровня мочевой кислоты.
Диета при подагре разработана, чтобы помочь вам сделать следующее:
- Избегать некоторых продуктов с пурином, хотя не всех
- Добавить в рацион некоторые продукты, которые контролируют уровень мочевой кислоты
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Основное правило - употреблять умеренные порции здоровой пищи.
Как питаться при подагре: рекомендации
- Избегайте мяса, такого как печень, почки и желудки, которые содержат много пуринов и способствуют повышению уровня мочевой кислоты в крови.
- Ограничьте размеры порции говядины, баранины и свинины.
- Витамин С. Витамин С может помочь снизить уровень мочевой кислоты. Проконсультируйтесь со своим врачом, если вам нужно добавить 500 мг добавки витамина С в ваш план лечения и питания.
- Мясо и рыбу можно употреблять не чаще двух раз в неделю, исключительно в отварном виде (при таком способе приготовления примерно 50% пуриновых веществ вывариваются).
- Можно в рацион добавить молочные продукты. В их составе нет пуринов, а также они способствуют их выведению из организма.
- Яйца и грецкие орехи. Количество жиров немного уменьшается — до 0,8-1 грамм на 1кг массы тела. В это же количество жиров входят жиры сливочного масла, сливок, сметаны и растительного масла.
Что можно есть при подагре:
- овощи (капуста, картофель, огурцы, томаты, морковь, кабачки, тыква);
- фрукты (яблоки, груши, сливы, абрикосы, персики, апельсины);
- ягоды (вишня, черешня, виноград, черника, земляника, арбуз);
- соки.
Не стоит забывать о питьевом режиме. Также важно есть 4-5 раз в день.
Примерное меню на неделю при подагре
Понедельник:
- натощак: лимонная вода или отвар шиповника;
- первый завтрак: овсяная каша и порция фруктового салата, заправленного обезжиренным йогуртом;
- второй завтрак: сок или чай с молоком;
- обед: овощной суп, картофельные котлеты, кисель;
- полдник: вареное яйцо, отвар шиповника;
- ужин: гречневая каша с творогом;
- за час до сна: фруктовый сок.
Вторник:
- натощак: отвар шиповника;
- первый завтрак: салат из огурцов и томатов, заправленный растительным маслом, отварной картофель;
- второй завтрак: чай с молоком;
- обед: борщ вегетарианский, морковные котлеты, молочный кисель;
- полдник: бутерброд из черного хлеба с сыром и зеленью;
- ужин: макароны с творогом, йогурт;
- за час до сна: стакан минеральной воды.
Среда:
- натощак: отвар шиповника;
- первый завтрак: салат из капусты, молочный кисель;
- второй завтрак: стакан сока;
- обед: суп с рисом и овощами, сырники;
- полдник: овощная нарезка;
- ужин: творог с черносливом и обезжиренными сливками;
- за час до сна: отвар шиповника.
Четверг:
- натощак: лимонная вода;
- первый завтрак: салат из вареной свеклы с черносливом, поджаренные хлебцы;
- второй завтрак: молочный кисель;
- обед: суп с домашней лапшой, отварная рыба;
- полдник: запеченные яблоки, компот;
- ужин: салат из капусты с зеленью и вареным яйцом;
- за час до сна: отвар шиповника.
Пятница:
- натощак: отвар шиповника;
- первый завтрак: картофельное пюре, кабачки тушеные в масле (либо икра);
- второй завтрак: стакан фруктового сока;
- обед: суп с гречкой, салат из капусты с отварным куриным мясом и зелеными яблоками;
- полдник: фруктовые смузи (фрукты перетертые в кашицу);
- ужин: тушеные овощи;
- за час до сна: лимонная вода.
Суббота:
- натощак: минеральная вода или отвар шиповника;
- первый завтрак: тушеная в масле морковь и спагетти из твердых сортов пшеницы;
- второй завтрак: зеленый чай с лимоном;
- обед: луковый суп, запеченный картофель, отварной кролик;
- полдник: три зеленых яблока;
- ужин: вареное всмятку яйцо, компот;
- за час до сна: отвар шиповника.
Воскресенье:
- натощак: лимонная вода или отвар шиповника;
- первый завтрак: рис с овощами, яйцо в мешочек;
- второй завтрак: чай с молоком;
- обед: суп с галушками, тефтели рыбные;
- полдник: кисель;
- ужин: фруктовый салат с творогом.
Ранее мы писали, как питаться, чтобы сохранить здоровье щитовидной железы.
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