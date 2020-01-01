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Как питаться при подагре

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Подагра — это нарушение обмена веществ, а именно — мочевой кислоты, которая откладывается в суставах, вызывая воспаление.
Как питаться при подагре
Как питаться при подагре
Depositphotos.com

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После новогодних праздников часто обостряются приступы подагры и причина кроется в питании, а точнее не соблюдение диеты. Ivona расскажет, как питаться при подагре.

Подагра - это форма артрита, которая возникает, когда высокий уровень мочевой кислоты в крови вызывает образование кристаллов вокруг сустава.

Мочевая кислота вырабатывается, когда организм расщепляет химическое вещество под названием пурин. Пурин вырабатывается в организме естественным путем, но он также содержится в определенных продуктах. Мочевая кислота выводится с мочой.

Диета  при подагре может помочь снизить уровень мочевой кислоты в крови, но она не излечивает болезнь. Тем не менее, соблюдение питания может снизить риск повторных и болезненных приступов подагры и уменьшить прогрессирование повреждения суставов.

Люди, которые страдают от этого заболевания и соблюдают диету при подагре, также должны принимать лекарства для контроля боли и снижения уровня мочевой кислоты.

Диета  при подагре разработана, чтобы помочь вам сделать следующее:

  • Избегать некоторых продуктов с пурином, хотя не всех
  • Добавить в рацион некоторые продукты, которые контролируют уровень мочевой кислоты

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Основное правило - употреблять умеренные порции здоровой пищи.

Как питаться при подагре
Как питаться при подагре
pinterest

Как питаться при подагре: рекомендации

  • Избегайте мяса, такого как печень, почки и желудки, которые содержат много пуринов и способствуют повышению уровня мочевой кислоты в крови.
  • Ограничьте размеры порции говядины, баранины и свинины.
  • Витамин С. Витамин С может помочь снизить уровень мочевой кислоты. Проконсультируйтесь со своим врачом, если вам нужно добавить 500 мг добавки витамина С в ваш план лечения и питания.
  • Мясо и рыбу можно употреблять не чаще двух раз в неделю, исключительно в отварном виде (при таком способе приготовления примерно 50% пуриновых веществ вывариваются).
  • Можно в рацион добавить молочные продукты. В их составе нет пуринов, а также они способствуют их выведению из организма.
  • Яйца и грецкие орехи. Количество жиров немного уменьшается — до 0,8-1 грамм на 1кг массы тела. В это же количество жиров входят жиры сливочного масла, сливок, сметаны и растительного масла.

Что можно есть при подагре:

  • овощи (капуста, картофель, огурцы, томаты, морковь, кабачки, тыква);
  • фрукты (яблоки, груши, сливы, абрикосы, персики, апельсины);
  • ягоды (вишня, черешня, виноград, черника, земляника, арбуз);
  • соки.

Не стоит забывать о питьевом режиме. Также важно есть 4-5 раз в день.

Как питаться при подагре
Как питаться при подагре
pinterest

Примерное меню на неделю при подагре

Понедельник:

  • натощак: лимонная вода или отвар шиповника;
  • первый завтрак: овсяная каша и порция фруктового салата, заправленного обезжиренным йогуртом;
  • второй завтрак: сок или чай с молоком;
  • обед: овощной суп, картофельные котлеты, кисель;
  • полдник: вареное яйцо, отвар шиповника;
  • ужин: гречневая каша с творогом;
  • за час до сна: фруктовый сок.

Вторник:

  • натощак: отвар шиповника;
  • первый завтрак: салат из огурцов и томатов, заправленный растительным маслом, отварной картофель;
  • второй завтрак: чай с молоком;
  • обед: борщ вегетарианский, морковные котлеты, молочный кисель;
  • полдник: бутерброд из черного хлеба с сыром и зеленью;
  • ужин: макароны с творогом, йогурт;
  • за час до сна: стакан минеральной воды.

Среда:

  • натощак: отвар шиповника;
  • первый завтрак: салат из капусты, молочный кисель;
  • второй завтрак: стакан сока;
  • обед: суп с рисом и овощами, сырники;
  • полдник: овощная нарезка;
  • ужин: творог с черносливом и обезжиренными сливками;
  • за час до сна: отвар шиповника.

Как питаться при подагре
Как питаться при подагре
pinterest

Четверг:

  • натощак: лимонная вода;
  • первый завтрак: салат из вареной свеклы с черносливом, поджаренные хлебцы;
  • второй завтрак: молочный кисель;
  • обед: суп с домашней лапшой, отварная рыба;
  • полдник: запеченные яблоки, компот;
  • ужин: салат из капусты с зеленью и вареным яйцом;
  • за час до сна: отвар шиповника.

Пятница:

  • натощак: отвар шиповника;
  • первый завтрак: картофельное пюре, кабачки тушеные в масле (либо икра);
  • второй завтрак: стакан фруктового сока;
  • обед: суп с гречкой, салат из капусты с отварным куриным мясом и зелеными яблоками;
  • полдник: фруктовые смузи (фрукты перетертые в кашицу);
  • ужин: тушеные овощи;
  • за час до сна: лимонная вода.

Суббота:

  • натощак: минеральная вода или отвар шиповника;
  • первый завтрак: тушеная в масле морковь и спагетти из твердых сортов пшеницы;
  • второй завтрак: зеленый чай с лимоном;
  • обед: луковый суп, запеченный картофель, отварной кролик;
  • полдник: три зеленых яблока;
  • ужин: вареное всмятку яйцо, компот;
  • за час до сна: отвар шиповника.

Воскресенье:

  • натощак: лимонная вода или отвар шиповника;
  • первый завтрак: рис с овощами, яйцо в мешочек;
  • второй завтрак: чай с молоком;
  • обед: суп с галушками, тефтели рыбные;
  • полдник: кисель;
  • ужин: фруктовый салат с творогом.

Ранее мы писали, как питаться, чтобы сохранить здоровье щитовидной железы. 

 

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Теги: подагра, питание
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